Председатель ЗакСО Людмила Бабушкина поддержала проведение Первого Всероссийского шахматного турнира среди ветеранов СВО и боевых действий в Нижнем Тагиле

Первый Всероссийский шахматный турнир среди ветеранов СВО и боевых действий состоится в Нижнем Тагиле летом 2026 года. Об этом шла речь в ходе личного приёма жителей региона, который провела председатель Законодательного собрания Свердловской области (ЗакСО) Людмила Бабушкина в штабе общественной поддержки.

В числе уральцев, обратившихся к председателю Законодательного собрания, ветеран СВО, координатор по Свердловской области всероссийского проекта «Шахматы для СВОих» Андрей Нестеров. Он рассказал о планах проведения в Свердловской области с 29 июля по 1 августа 2026 года Первого Всероссийского шахматного турнира среди ветеранов СВО и боевых действий, площадкой для которого станет Дворец культуры имени В. И. Окунева в Нижнем Тагиле. Соревнования состоятся при поддержке Фонда «Защитники Отечества», всероссийского проекта «Шахматы для СВОих» и АНО «Шахматный клуб Сергея Карякина», Нижнетагильской шахматной федерации. Представитель оргкомитета турнира заручился поддержкой председателя парламента.

«Это очень хорошая идея. Я уверена, что все депутаты её поддержат. Мы, со своей стороны, окажем организационное и информационное содействие проведению турнира. Для бойцов, вернувшихся из зоны боевых действий, это — отличная возможность принять участие в шахматном движении и встретиться с боевыми товарищами. Депутаты очень многое делают для оказания мер социальной поддержки ветеранам СВО и членам их семей. И я рада, что есть такие инициативы и сообщества, которые объединяют участников спецоперации», — заявила Людмила Бабушкина.

Отметим, с 27 апреля во всех регионах страны среди участников СВО и ветеранов боевых действий стартовал шахматный турнир «Ход Победы», приуроченный к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Победители региональных поединков примут участие в Первом Всероссийском шахматном турнире среди ветеранов СВО и боевых действий.

В Свердловской области отборочные соревнования состоятся 6 мая в Нижнем Тагиле в Шахматно-шашечном центре имени Е. Г. Зудова. Участие в них примут спортсмены из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Сухого Лога, Серова, Нижней Туры, Невьянска, Новоуральска и других муниципалитетов. Организаторами турнира выступили Нижнетагильская шахматная федерация, местное отделение партии «Единая Россия», АНО «Шахматный клуб Сергея Карякина» и филиал Фонда «Защитники Отечества» по Свердловской области.

Напомним, за время проведения спецоперации депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли 36 региональных законов, направленных на поддержку участников СВО и членов их семей. Среди гарантий — освобождение от уплаты транспортного налога, льготы на газификацию жилья, социальные выплаты на приобретение земельного участка и другие меры. В адрес поддержки детей участников СВО также был принят ряд законов разной направленности: обеспечение бесплатным питанием, инвентарём, одеждой и обувью, либо денежной компенсацией. Одной из форм поддержки детей военнослужащих стало проведение оздоровительной кампании. Так, в загородных лагерях летом 2025 года отдохнули 18 тысяч уральских школьников из семей участников СВО.