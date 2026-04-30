Тагильский кикбоксёр Артём Гобов завоевал серебро Кубка России

Спортсмен Нижнетагильской спортивной школы олимпийского резерва (СШОР) «Уралец» Артём Гобов завоевал серебряную медаль Кубка России по кикбоксингу. Артём выступал в весовой категории до 84 килограммов в дисциплине поинтфайтинг.

Турнир проходил в Ульяновске во дворце спорта «Волга-Спорт-Арена», где выступили 433 участника Кубка России и 1740 участников всероссийских соревнований в возрасте от 10 до 18 лет из 65 регионов России.

«Пройдя сильнейшую конкуренцию, кикбоксёры “Уральца” отлично выступили и показали высокий уровень подготовки тагильской школы ударных единоборств», — сообщили в СШОР «Уралец».

Также тагильсикие кикбоксёры завоевали 30 медалей всероссийских соревнований.

Подготовили спортсменов тренеры Андрей Безгребельный, Кристина Коротаева, Владимир Морозов и Владимир Панфилов.