В Нижнем Тагиле прокуратура и суд вступились за опекуна инвалида, с которого чиновники пытались взыскать долги по аренде муниципального жилья, накопленные родителями подопечного

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила провела проверку по обращению тагильчанки, являющейся опекуном инвалида I группы, признанного недееспособным, о нарушении его жилищных прав.

«В ходе надзорных мероприятий установлено, что опекаемый в несовершеннолетнем возрасте остался без попечения родителей, проживал отдельно от отца и матери в связи с лишением их родительских прав. За ним было закреплено муниципальное жилое помещение. Опекуном инвалида исполнялись обязательства по внесению платы за жилищно-коммунальные услуги и найм в части, а лишённые родительских прав лица данные обязательства исполняли ненадлежащим образом, что повлекло образование существенной задолженности. Сумма образовавшегося долга за найм жилого помещения необоснованно предъявлялась к оплате опекуну недееспособного лица», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Прокурор обратился в Дзержинский районный суд с исковым заявлением о возложении обязанности на МКУ «Служба правовых отношений» разделить лицевые счета и задолженность по оплате за наём, а также текущие начисления по жилому помещению, в котором зарегистрирован опекаемый.

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил исковые требования прокурора.

В настоящее время решение суда исполнено: лицевые счета разделены, осуществлено включение сформировавшейся задолженности за найм в лицевой счёт для предъявления к оплате лицам, фактически её накопившим, инвалид I группы освобождён от обязательств погашения этих долгов.