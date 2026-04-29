Тагильчанка пыталась дать взятку сотруднику ГАИ, чтобы тот не наказывал её знакомого, севшего пьяным за руль

Прокуратура Кушвы утвердила обвинительное заключение в отношении жительницы Нижнего Тагила. Женщину обвиняют по ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконного бездействия, в значительном размере).

По данным следствия, в апреле 2026 года женщина, находясь в служебном автомобиле ДПС, передала сотрудникам ГАИ взятку в размере 100 тысяч рублей, чтобы они не привлекали к административной ответственности её знакомого, который отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения (ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ).

Обвиняемая полностью признала свою вину, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.