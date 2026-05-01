История сберегательных касс в России, на Урале и в Нижнем Тагиле

Многие из нас, разбирая старые документы, наверняка натыкались на потрёпанную серую (или коричневую) книжечку с надписью «Сберегательная книжка». В прежние годы такие книжки имелись в каждой семье, а кое у кого и не по одной. В книжке отражались все движения денежных средств её владельца: пополнения, выдача, начисление и выплата процентов, остаток после снятия денег и так далее. Сберегательная книжка выдавалась при открытии счёта в сберегательной кассе, куда люди откладывали деньги, чтобы накопить на дорогую покупку, а иногда просто на «чёрный день».

Сберегательная книжка образца 1940-х годов (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

История сберегательных касс в России началась в ноябре 1841 года с указа императора Николая I об учреждении в России сберегательных касс «для доставления через то средств к сбережению верным и выгодным способом». Первые сберегательные кассы открылись в 1842 году в Санкт-Петербурге, Москве и Одессе. До Урала мода на сберегательные кассы добиралась двадцать лет. 1 января 1863 года на Нижнетагильском заводе была учреждена ссудо-сберегательная касса с общим капиталом 6763 рубля (серебром). Касса обслуживала только работников демидовских заводов в Нижнем Тагиле и Черноисточинске. Ещё через десять лет, в 1873 году, такая же касса (изначально она называлась «ссудо-сберегательное товарищество») была открыта при конторе Висимо-Шайтанского завода. Пользоваться ею могли как работники завода, так и старатели золотых и платиновых приисков.

Сберегательная книжка образца 1950-1980х годов (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

Число клиентов заводских сберегательных касс (товариществ) росло из года в год. Так, на Висимо-Шайтанском заводе за два года оно увеличилось от 50 до 350 человек. Клиентами касс становились и мелкие служащие Главного правления заводов, и даже управляющие заводами, рудниками и приисками. Сами же Демидовы пользовались услугами «Русского для внешней торговли банка» и банков Франции, Австрии и Швейцарии.

До 1908 года банковское дело в Нижнем Тагиле фактически не развивалось. Хотя Павел Павлович Демидов рассматривал возможность открытия собственного банка на Урале, но посчитал эту затею малоперспективной. Тагильское купечество пользовалось услугами частных банков, например, ссудо-сберегательного банка братьев Макаровых в Екатеринбурге, и Государственного банка, отделение которого открылось в Нижнем Тагиле в 1894 году.

В 1909–1912 годах сберегательные кассы в Нижнем Тагиле стали открываться при торговых домах (например, при «Первом Нижнетагильском обществе потребителей»), крупных кустарных объединениях (при «Товариществе по производству и сбыту железных изделий»), волостных правлениях и даже при учебных заведениях. К 1916 году в городе насчитывалось более десятка ссудо-сберегательных касс.

После Октябрьской революции Государственный банк был национализирован, а в 1920 году отделение Госбанка было открыто в Нижнем Тагиле, в бывшем доме купца Андрея Треухова (ул. Карла Маркса, д. 21).

Первое здание отделения Госбанка в Нижнем Тагиле (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://nashural.ru/assets/uploads/IMG_2459-2-scaled.jpg)вание

Но Госбанк работал только с предприятиями и госучреждениями. Для работы с вкладами граждан был создан Народный банк РСФСР, в структуру которого ввели и сберегательные кассы, положение о которых было принято Совнархозом в 1923 году. Через два года, в 1925 году, Народный банк и всю сеть сберегательных касс преобразовали в структуру под названием Гострудсберкассы СССР, которую тут же подчинили напрямую Министерству финансов СССР. Поначалу Гострудсберкассы СССР просто хранили денежные средства граждан, но в середине 1930-х годов Министерство финансов изменило подход к работе с населением. Используя опыт ликвидированного в 1936 году «Торгсина» (Всесоюзного объединения по торговле с иностранцами), Гострудсберкассы начали скупать у граждан драгоценные металлы, ювелирные изделия, произведения искусства. Расценки были выше торгсиновских, но на руки «живые» деньги не выдавали: вырученные средства предлагали зачислить на счёт в сберегательной кассе или приобрести облигации государственного займа, на некоторые из которых начислялись проценты. На сберегательные вклады тоже начали начислять проценты, что стало дополнительным стимулом для населения делать вклады. «Торгсиновская» практика скупки драгметаллов продолжалась до конца войны, но в 1946-м поэтапно была прекращена. Менялся и размер начисления на вклады процентов: от 5 до 9% годовых в 1920-х годах, от 3 до 5% в 1930-х, и 3% начиная с 1961 года.

Новое здание отделения Госбанка в Нижнем Тагиле по адресу ул. Карла Маркса, д. 31

(фото неизв. автора, 1936 г. / фрагмент ориг. изображения)

Гострудсберкассы подчинялись Минфину СССР до конца 1962 года, после чего они были переданы в ведение Госбанка СССР, что упростило денежные операции для населения. В 1987 году был создан единый Сберегательный банк СССР.

Ещё одной формой хранения денег с последующим пополнением своего бюджета были КВП — кассы взаимопомощи, которые существовали на предприятиях и в учреждениях в период с 1959 по 1991 год. Появились они благодаря постановлению Президиума ВЦСПС от 20 февраля 1959 года. Одним из инициаторов создания КВП был председатель ВЦСПС Виктор Гришин, который после выхода на пенсию рассказывал, что подсмотрел эту идею в одном колхозе, где в молодости работал землемером.

Кассы взаимопомощи создавались по решению профсоюзного комитета предприятия или его подразделения (цеха) при наличии не менее 15 членов профсоюза, желающих быть её членами. Цеховую кассу взаимопомощи регистрировали в завкоме профсоюза, после чего она становилась юридическим лицом. Членом кассы взаимопомощи мог быть любой член профсоюза, работающий на данном предприятии или в учреждении, или любой учащийся среднего специального учебного заведения (ПТУ), техникума или вуза. При вступлении в члены КВП уплачивался вступительный взнос в размере 0,5 % месячного заработка или стипендии. Такая же сумма уплачивалась ежемесячно в виде членских взносов. Сделав определённое количество взносов, которое оговаривалось уставом кассы взаимопомощи, член КВП имел право на получение ссуды. При выходе из рядов членов кассы выбывшему возвращались все уплаченные им членские взносы. Размер ссуды обычно не превышал средней зарплаты члена кассы взаимопомощи, но в исключительных случаях правление кассы могло выдать дополнительно ещё такую же сумму.

Подобие касс взаимопомощи существовало в небольших трудовых коллективах и носило негласное название «чёрные кассы». Принцип работы «чёрных касс» был похож на работу КВП. Официально они не были запрещены, но борьба с ними всё же велась в основном силами профкомов.

И сберегательные кассы, и кассы взаимопомощи имели мощную рекламную поддержку на государственном уровне. И всё же часть денежных средств советские граждане хранили «в чулках» — дома или у близких родственников. Причиной тому была не гибкая система работы с населением. Во-первых, в будние дни сберкассы работали до 18:00, а в выходные до 14:00 или не работали вовсе. Во-вторых, чтобы снять со своего вклада большую сумму денег, необходимо было подать заявку за сутки или двое. Это было неудобно, особенно в сельской местности. Тем не менее, на начало 1987 года в сберегательных кассах СССР насчитывалось свыше 70 млн вкладов на общую сумму, превышающую 290 млрд рублей.

Рекламный плакат Гострудсберкасс СССР (худ, В. Говорков, 1949 г. / фрагмент ориг. изображения)

Д. Г. Кужильный для АН «Между строк».

По материалам:

— М. Калмыков «История сберегательного дела», ж. Банковские услуги № 4 и 5, 1997.

— О. Оганян «Сберегательное дело», ж. Наука и жизнь № 1, 1982 г.