Анатолий Демидов и Матильда Бонапарт — брак по расчёту и по любви к Наполеону. Часть 1

В ту пору, когда в турбюро были популярны походы выходного дня, маршруты многих экскурсионных автобусов пролегали по улице Красногвардейской, вдоль берега пруда. И гости нашего города, заметив среди деревьев парка или сквера двухэтажный домик, спрашивали: «Что это у вас тут за теремок?» И экскурсовод, добавив в голос нотки таинственности, отвечал: «Это место с 1843 года носило название “Матильдово предместье”, а теремок — демидовская дача, которую Анатолий Демидов построил для своей жены Матильды де Монфор, племянницы Наполеона». После этого экскурсовод делал паузу и сообщал, что фамилию де Монфор они встречали в книгах цикла «Проклятые короли» Мориса Дрюона.

Демидовская дача (фото неизв. автора / CC BY 2.5 / фрагмент ориг. изображения)

(http://1723.ru/forums/uploads/post-6365-1420285153.jpg)

Легенда о даче Матильды де Монфор на берегу Тагильского пруда оказалась невероятно живучей и имела много интерпретаций. Но мало кто знал, что правдивым во всей этой истории является лишь сам факт брака Анатолия Николаевича Демидова с племянницей Наполеона по имени Матильда.

Если мы обратимся к официальным французским историческим справочникам, то обнаружим, что французы нигде не называют бывшую жену Анатолия Демидова по фамилии де Монфор. Везде эта дама фигурирует как «Матильда-Летиция-Вильгельмина Бонапарт, дочь младшего брата Наполеона Бонапарта Жерома, бывшего короля Вестфалии». Неужели французы не знают своей истории? Знают, конечно. Но чтобы разобраться во всём досконально, нам придётся набраться терпения и погрузиться в пыль веков.

Матильда родилась 27 мая 1820 года в семье Жерома Бонапарта и Екатерины Вюртембергской, которая была родной племянницей российской императрицы Марии Фёдоровны. Её отец успел прославиться на всю Европу задолго до рождения дочери, и его биография читается как приключенческая книжка.

Жером Бонапарт был самым младшим братом Наполеона Бонапарта и, по словам французских историков, «прожил долгую, бестолковую и никчёмную жизнь, показав на своём примере, каким не должен быть настоящий француз». Получив военное образование, Жером поступил на службу во флот в звании лейтенанта. В 1802 году он получил под своё командование курьерское судно, на котором перевозилась дипломатическая почта из Нового Света во Францию. Но первая же встреча с английским фрегатом в открытом море, у берегов Гаити, привела к тому, что Жером бросил корабль и бежал в Америку, где женился на дочери английского купца и три года жил под её фамилией, боясь, что англичане выследят и пленят его. Спустя четыре года Жером вернулся во Францию, был назначен командиром армейского корпуса и послан в Силезию. После заключения Тильзитского мира Жером получил в своё управление Вестфальское королевство.

Участвовал он и в русском походе 1812 года, где с ним произошёл очередной конфуз. Накануне боя под Салтановкой Жером был пленён русскими казаками генерала Матвея Ивановича Платова, который с самого начала войны носился с идеей «изловить Буанопарту». Его «летучие отряды», состоящие из особо ловких, дерзких и опытных казаков и гусар, то и дело совершали глубокие рейды по тылам французских войск в надежде захватить французского императора. В ходе одного такого рейда в районе Могилёва казаки захватили карету, украшенную вензелями, в которой ехал Бонапарт. Но вскоре выяснилось, что пленённый генерал всего лишь младший брат Наполеона, король вестфальский Жером, и Матвей Иванович, выпив лишнего, расстроился, велел выпороть плетьми «короля Ерёму в назидание иным французам» и отпустить. Известие о происшествии дошло до командующего русской армией Барклая де Толли, и тот сразу отстранил Платова от командования, написав царю: «Генерал Платов в качестве начальника иррегулярных войск поставлен на слишком высокую степень, не имея достаточно благородства в характере, чтобы соответствовать своему положению». Платов сильно переживал опалу и даже, по свидетельству Дениса Давыдова, «совсем перестал употреблять горчишную»: ведь как ни крути, а поруганный король Вестфальский приходился роднёй русской императрице. Но вскоре царь вернул Платова в действующую армию, а к осени казачьему генералу подоспел и графский титул.

После позорного конфуза под Салтановкой Наполеон отослал брата из армии в Кассель. В столице Вестфальского королевства Жером прожил до осени 1813 года, пока 30 сентября под городом вдруг не появился казачий «спецназ» генерала Чернышёва. И будущий тесть Анатолия Демидова, решив не искушать судьбу повторно, тайно бежал в Париж.

Жером Бонапарт (рис. неизв. автора, середина XIX в. / CC BY 3.0 / общ. достояние)

Мать Матильды, Екатерина Вюртембергская, родилась в семье принца Вюртемберга Фридриха и его супруги Августы-Каролины 21 февраля 1783 года в Санкт-Петербурге, когда её отец гостил у своей сестры цесаревны Марии Фёдоровны. Современники отмечали, что Екатерина выходила замуж действительно по любви, несмотря на то, что женитьба выглядела как акт проявления лояльности её отца к Наполеону. В браке у Екатерины и Жерома родились трое детей, которые воспитывались в пансионах Флоренции и Рима. Екатерина не дожила до свадьбы своей дочери. Она скончалась от внезапной остановки сердца в Лозанне в 1835 году.

Здесь мы сделаем небольшую паузу в жизнеописании семейства Жерома Бонапарта и обратимся к другому историческому персонажу, чью фамилию связывают с женой Анатолия Демидова.

За год до того, как Жером Бонапарт вернулся из Америки во Францию, из Нанта в Англию на небольшом торговом судне под чужим именем отплывал граф Эжен Шарль Амори де Монфор — последний из легендарного рода де Монфор. Рода, к которому принадлежали, в частности, такие известные исторические фигуры, как король Шотландии Александр III, французские короли Франциск III, Генрих II и все прочие Валуа. С приходом к власти во Франции Бонапарта дом де Монфор оказался в оппозиции к новому режиму и Наполеон принялся методично изводить политических противников. Часть Монфоров сгинула в тюрьмах, часть разбежалась по Европе, часть нашла убежище по другую сторону Ла Манша. Последний из Монфоров покинул Францию в 1805 году. А в 1816-м род де Монфор был объявлен вымершим и бесхозный титул перешёл в распоряжение короля.

В Лондоне последний из Монфоров задержался ненадолго. Спустя месяц он получил письмо от своего давнего знакомого, графа Ксавье де Местра, в котором тот приглашал Эжена Шарля в Россию. Вскоре беглый граф прибыл в Петербург и по рекомендации того же де Местра был принят на службу к отставному офицеру лейб-гвардейского егерского полка Сергею Львовичу Пушкину в качестве учителя и гувернёра его сына Александра. В обязанности Монфора входило обучение будущего гения русской словесности музыке, рисованию, французскому языку. Также он должен был занимать мальчика играми и водить его на прогулки.

Приступив к выполнению обязанностей, Эжен Шарль не афишировал своего происхождения, но и не скрывал его. Очень скоро будущий поэт узнал историю своего учителя и, испугавшись, что Наполеон сможет найти беглеца, придумал для него псевдоним. Так граф де Монфор на несколько лет стал шевалье Карлом де Монтандоном. Влияние беглого Монфора на Пушкина оказалось велико. В лицее будущего поэта прозвали «Французом» за безупречное знание языка, истории Франции и французской литературы. Позднее Александр Сергеевич не раз отмечал, что именно «шевалье Монтандон» привил ему любовь к изящной словесности, научил точно и понятно выражать свои мысли. «Искусством слога и рифмы я обязан моему Монтандону», — признавался поэт в ответ на восторженные отзывы издателей и почитателей его таланта.

Пушкин-лицеист (гравюра Е. Гейтмана, 1822 г. / общ. достояние)

Под тем же именем — Монтандон — бывший граф де Монфор по окончании службы у Пушкиных отправился на юг России. Записавшись в Управе благочиния Алупки как Шарль Монтандон — торговец колониальными товарами из Швейцарии, бывший граф купил большой дом, женился, занялся коммерцией, изучением и описанием южнорусских земель. В 1834 году он издал книгу «Путеводитель путешественника по Крыму» и по протекции графа Воронцова, уже под своей настоящей фамилией, стал главой ведомства Министерства народного просвещения в Симферополе. А спустя ещё три года к бывшему графу обратился за помощью Анатолий Николаевич Демидов. В ту пору Анатолий организовал «историко-геологическую» экспедицию для изучения юга России и ему срочно требовался специалист-консультант со знанием карт и природы исследуемых мест. По итогам этой экспедиции Демидов издал книгу и подробный атлас, а главным редактором этих изданий стал Эжен Шарль де Монфор. Анатолий Николаевич не только щедро оплатил труд бывшего графа, но и сделал ему протекцию при дворе. В 1865 году внучка Эжена Шарля, Евгения де Монфор, становится фрейлиной императрицы Марии Александровны. Её сын, Орест Феликсович, избрал преподавательскую карьеру. Он работал в учебных заведениях Тифлиса и Баку, позднее стал начальником канцелярии Бакинского губернатора, а затем редактором и издателем газеты «Бакинские ведомости». Его сын, Евгений Орестович Монфор, решил посвятить жизнь армии. В 1904 году он окончил Академию генштаба и отправился для дальнейшего прохождения службы в Иркутск. Октябрь 1917-го Евгений Монфор встретил в Петрограде. Он принимает предложение новой власти продолжить военную службу и в звании полковника РККА занимает должность помощника начальника Генерального штаба. В этом качестве потомок беглого графа принимает участие в изгнании Колчака с Урала. Евгений Орестович сделал при советской власти успешную карьеру, которая закончилась в Министерстве пищевой промышленности СССР в связи с выходом на пенсию. Скончался потомок графа де Монфор летом 1956 года в Москве.

Но вернёмся к Жерому Бонапарту и его семье. Поучаствовав в 1815 году в военных кампаниях старшего брата и не стяжав на бранном поле особой славы, Жером оставляет военную службу. После фиаско стодневного правления Наполеона на французский трон восходит король Людовик XVIII. Через год своего правления он объявляет всеобщую амнистию, под которую попадали сторонники Наполеона I и его родня. Жером поспешил воспользоваться королевской милостью и в числе первых присягнул на верность монарху. В знак признательности за этот шаг король жалует младшего Бонапарта титулом графа де Монфор и дарит ему недвижимость Монфоров, включая фамильный замок в Рамбуе. Однако во время первого же выхода в свет с новым титулом парижская знать подвергла новоиспечённого графа де Монфор обструкции. После этого Жером с супругой уехали из Франции в Австрию, а затем в Италию.

В Италии Бонапарт-младший живёт на широкую ногу, привечая у себя в доме бонапартистов — как французских, так и поклонников своего старшего брата со всей Европы и из России. На одном из таких приёмов Жерому представили русского миллионера, промышленника и мецената Анатолия Николаевича Демидова. Тем временем финансовое положение Жерома находилось в плачевном состоянии: практически вся недвижимость, принадлежащая семье, была распродана, фамильные драгоценности и приданое дочери заложены. Знакомство с русским миллионером, увлечённым идеями бонапартизма, Жером решил обратить на пользу для своего кармана. Поначалу Анатоль охотно жертвовал крупные суммы, свято веря в то, что деньги идут на дело восстановления власти Бонапартов во Франции. Однако довольно скоро Демидов прозрел и стал если не сторониться общества Жерома, то стараться посещать его как можно реже. Да и титул графа де Монфор сыграл с Жеромом злую шутку: в 1837 году Анатолий знакомится в Симферополе с настоящим графом де Монфор, пусть и бывшим, но оказавшимся куда более полезным для уральского заводчика, чем Бонапарт-младший. Заметив, что богатый «русский друг» отдаляется, Жером принимает решение сосватать за Демидова свою дочь Матильду. Тот факт, что Анатоль на тот момент был страстно влюблён в Валентину де Сант-Альде Жонде, герцогиню де Дино, Жерома не смутил: Бонапарт-младший слыл мастером светских интрижек, и вскоре отношения герцогини де Дино и Анатолия Демидова стали прохладными.

Карл Брюллов. Портрет Анатолия Николаевича Демидова на коне, 1831 г. (фрагмент / общ. достояние)

Неожиданно для всех Анатолий тоже заинтересовался племянницей своего кумира. Биографы принцессы отмечают, что уже во время третьей их встречи Матильда полушутя сказала Анатолию: «Мой друг, вам будет выгоднее взять меня в жёны, нежели удовлетворять запросы моего отца». Демидову понравилась Матильда, и он начал делать ей подарки и присылать роскошные букеты цветов.

По свидетельству современников, Матильда никогда не представлялась графиней де Монфор и требовала ото всех не называть её так. «Я — Матильда Бонапарт, — гордо говорила девушка тем, кто пытался обратиться к ней как к де Монфор. — Подачки Бурбонов мне не нужны». Кстати, и Жерому недолго оставалось быть графом де Монфор: в 1852-м, в годы правления Наполеона III, он был провозглашён наследником французского престола с титулом французского принца крови и императорского высочества. А титул мятежного рода Монфоров был аннулирован.

Принцесса Матильда Бонапарт (фрагмент рис. неизв. худ. 1840 г./ общ. достояние)

Тем временем разговоры о предстоящей свадьбе русского миллионера и французской принцессы в изгнании шли по всей Европе. Однажды Луи-Наполеон спросил кузину, осознаёт ли она все риски, связанные с браком «с этим русским мужиком». Матильда, ни секунды не задумываясь, ответила: «Этот русский мужик может купить всю Францию. А вы, Луи, не имеете малости, чтобы выкупить у ростовщиков моё приданое, которое заложил отец». Будущий император Франции, тайно влюблённый в сестру, обиделся, хотя Матильда сказала правду: Луи-Наполеон был редким скупердяем.

Демидов и Матильда встречаются всё чаще и чаще. Анатолий делает широкий жест: он выкупает заложенные Жеромом драгоценности из приданого возлюбленной. Сумма шокировала европейскую знать: «русский мужик» выложил за бриллианты более миллиона тогдашних франков. А вскоре была объявлена дата свадьбы принцессы Матильды Бонапарт и Анатолия Демидова, князя Сан-Донато, — 1 ноября 1840 года. Примерно тогда же Анатолий на правах опекуна наследника всех уральских заводов просит управляющего Нижнетагильского округа подыскать живописное место на берегу заводского пруда, где он мог бы устроить усадьбу для своей жены. Так неподалёку от Невьянского тракта на берегу заводского пруда появился участок, позднее прозванный в народе «Матильдовым предместьем».

Продолжение следует…





© 2024. Д. Г. Кужильный для АН «Между строк»