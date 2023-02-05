Намедни. Нижний Тагил, 1999 год

Последний год уходящего ХХ века. Этот год надолго вошёл в нашу память благодаря целому ряду больших и малых событий, самыми яркими из которых были «петля Примакова», первая выставка военной техники и боеприпасов в Нижнем Тагиле (12+), взрывы жилых домов в Москве, Волгодонске и Буйнакске, война в Югославии и Чечне, рождение партии «Единство», отставка Ельцина и страх перед миллениумом.

ЯНВАРЬ

Январь традиционно отметился парадом юбилеев в Нижнем Тагиле. 8 января 20 лет исполнилось Ленёвскому водохранилищу. 13 января — 10 лет заводу-музею, образованному на месте закрытого завода имени Куйбышева. В те же дни бывшие работники закрытого пять лет назад треста «Востокшахтопроходка» собрались в зале ДК «Юбилейный», чтобы отметить 40-летний юбилей родного предприятия. 25 января 40-летие отмечал крупносортный цех НТМК. А 29 января 60 лет исполнилось поликлинике УВЗ.

11 января Екатеринбургская таможня передала Управлению по сохранению культурных ценностей Свердловской области два старинных псалтыря и иконы XVII и XVIII века, изъятые ещё 1994 году при попытке вывезти их за границу.

16 января в Екатеринбурге, у резиденции губернатора области, состоялся экологический митинг-пикет. Уральские «зелёные» протестовали против строительства на IV энергоблоке Белоярской атомной электростанции реактора на быстрых нейтронах. По мнению экологов, правозащитников и общественников, реактор БН-800 несёт в себе смертельную опасность для жителей Свердловской области и последствия возможной аварии на БАЭС могут быть страшнее, чем результаты аварии на ПО «Маяк» в 1957 году и катастрофы в Чернобыле.

31 января японская компания Konami выбросила на рынок первую часть компьютерных игр из серии Silent Hill (16+). Она вышла только на платформе PlayStation, но сумела пробиться в первую сотню самых популярных игр года, заняв 86-ю строчку в рейтинге.

ФЕВРАЛЬ

2 февраля в Нижнем Тагиле состоялось собрание туристов, посвящённое 40-летию гибели группы Игоря Дятлова на перевале Отортен.

18 февраля было окончательно ликвидировано ТОО «Шахтопроходка», правопреемник треста «Востокшахтопроходка».

20 февраля в Нижнетагильском драматическом театре состоялся благотворительный фестиваль-телемарафон «Афганский ветер» (16+) с прямой трансляцией в эфире телерадиокомпании «Телекон». В ходе телемарафона было собрано 324 620 рублей, которые пошли на строительство памятника воинам-интернационалистам на улице Горошникова.



Памятник воинам-интернационалистам (фото Ильи Колесова / фрагмент ориг. изображения)

(https://turizmnt.ru/upload/iblock/e06/MG_1374.jpg)



2 февраля в Екатеринбурге было объявлено о повышении на 10% цен на хлеб и хлебобулочные изделия. По городу прокатилась волна слухов, что распоряжение о повышении отдал лично мэр Аркадий Чернецкий. Через сутки выяснилось, что глава города разрешил повысить цены, но «настоятельно не рекомендовал» хлебозаводам этого делать. Препирательства между пресс-службой мэра, производителями хлеба и жителями города продолжались до конца недели, но так ни к чему и не привели.

17 февраля СМИ Свердловской области получили от неизвестных базу данных, составленную якобы областным управлением по борьбе с организованной преступностью. В базе находились данные крупных бизнесменов Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Серова, Ирбита и других городов области. На следующий день пресс-служба областного УБОП назвала эту базу данных провокацией и объявила, что данные в ней не соответствуют действительному положению дел.

1 февраля генеральный прокурор России Юрий Скуратов подал президенту Ельцину заявление об отставке.

20 февраля главным культурным событием России стала кинопремьера «Сибирский цирюльник» (16+) режиссёра Никиты Михалкова.

МАРТ

4 марта в Нижнем Тагиле было объявлено о создании поискового отряда «Соболь». Хотя отряд начал свою деятельность ещё осенью 1998 года при Дзержинском отделении Российского союза молодежи, уже активно занимался поисковой работой и имел положительные результаты.

16 марта умер выдающийся тагильский скульптор и педагог, основатель Музея изобразительных искусств в Нижнем Тагиле, основатель художественно-графического факультета пединститута Нижнего Тагила Михаил Павлович Крамской.

28 марта был успешно произведён первый запуск ракеты «Зенит», в разработке которой приняли непосредственное участие специалисты АО «Уралкриомаш», входящего в состав УВЗ.

30 марта в Екатеринбурге был убит кандидат в депутаты палаты представителей областного Законодательного собрания, ветеран спецназа, казачий атаман Юрий Альтшуль. Его машина была обстреляна из автоматического оружия. Нападавшие с места происшествия скрылись. В период с 1998 по 1999 год Альтшуль был «смотрящим» на Лобвинском гидролизном заводе и имел непосредственное отношение к «серым» продажам спирта.

26 марта Государственный комитет России по связи и информатизации утвердил Национальный план действий по решению «Проблемы 2000».

АПРЕЛЬ

6 апреля был подписан контракт на испытания в Индии трёх танков Т-90С производства УВЗ.

10 апреля губернатор Свердловской области Эдуард Россель объявил о том, что все вопросы по проведению в Нижнем Тагиле выставки военной техники Ural Expo Arms (12+) согласованы со всеми министерствами и ведомствами Российской Федерации, а сама выставка пройдёт на территории Нижнетагильского института испытания металлов с 30 июня по 2 июля 1999 года. Губернатор сообщил, что подготовка к выставке началась ещё осенью прошлого года, но о ней не говорили в СМИ, «чтобы не сглазить». Также он заявил, что ожидается прибытие на выставку делегаций из США, Голландии, Франции, Германии, Израиля и других стран, а финансировать мероприятие будут УВЗ и НТМК.



Обложка брошюры о первой выставке Ural Expo Arms (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://cdooso.ru/images/galleries/2019/weapons_ex_1999/resizedimages/1.jpg)



4 апреля Екатеринбург вспоминал аварию в военно-биологической лаборатории военного городка № 19. В этот день 20 лет назад в городе начались мероприятия по нейтрализации последствий аварии, унёсшей 64 жизни.

23 апреля на Урал пришло аномальное тепло. Воздух прогревался до плюс 20 градусов, что привело к интенсивному таянию снега в лесах и переполнению талыми водами рек и водоёмов. Апрельская теплынь продержалась пять дней, при этом температура воздуха даже ночью не опускалась ниже плюс 13 градусов.

24 апреля произошёл взрыв на улице Гоголя в Екатеринбурге, у здания генеральных консульств США и Великобритании. На автостоянке, расположенной вблизи консульств, сработало неустановленное взрывное устройство. В результате в строениях, находящихся поблизости, было выбито несколько стёкол и повреждён автомобиль. Жертв не было.

МАЙ

6 мая в Нижнем Тагиле был задержан цыган Василий Калимулин, ранее судимый за торговлю наркотиками. При нем было 600 граммов опия, а в ходе обыска оперативники нашли ещё 200 граммов. Было возбуждено уголовное дело, которое через два месяца было прекращено.

Тогда же был задержан цыган Василий Боровиков, который поставлял наркотики в Нижний Тагил из Екатеринбурга. У него был найден килограмм опия, расфасованного для сбыта. Но уголовное дело, которое тут же возбудили, по неизвестным причинам было прекращено.

18 мая была освящена Георгиевская тюремная церковь при учреждении УЩ 349/12. А 19 мая –

тюремная церковь при учреждении УЩ 349/6.

21 мая в Нижнем Тагиле прошёл первый конкурс «Русская коса — девичья краса» (16+). Конкурс давно потерял статус городского события, но проводится до сих пор.

26 мая на учредительной конференции возродилась молодёжная общественная организация ГУП ПО «Уралвагонзавод». Лидером молодёжной организации был избран инженер-конструктор отдела № 50 Константин Захаров.

12 мая СМИ Екатеринбурга сообщили о разгорающемся конфликте между предпринимателем Игорем Ковпаком и мэром города Аркадием Чернецким. Суть конфликта заключалась в разных взглядах Ковпака и Чернецкого на политические события в стране в свете приближающихся выборов.

31 мая в екатеринбургском Театре эстрады состоялось официальное открытие Дней Дании (6+) в Екатеринбурге, а комитет по транспорту администрации города провёл общественные слушания по вопросу введения единого льготного билета для проезда в общественном транспорте.

12 мая президент России Борис Ельцин отправил в отставку правительство Евгения Примакова и назначил исполняющим обязанности председателя правительства Сергея Степашина.

15 мая в Госдуме состоялось поимённое голосование по отрешению Бориса Ельцина от должности президента по пяти обвинениям. Необходимое для начала процедуры импичмента большинство в 300 голосов так и не было достигнуто.

ИЮНЬ

Главным событием июня 1999 года в Нижнем Тагиле стала подготовка к открытию и открытие выставки Ural Expo Arms. Начался месяц со скандала: на рекламных щитах, расположенных вдоль Свердловского шоссе со стороны Южного въезда в город, были замечены изображения самолёта и танка, стоявших на вооружении стран НАТО. Виновника конфуза быстро установили и заставили срочно исправить косяк. Едва эхо первого скандала утихло, выяснилось, что дороги, отремонтированные к открытию выставки, не выдерживают никакой критики. Пришлось срочно перестилать подъезды к месту проведения выставки. Ural Expo Arms открылась на полигоне Старатель Нижнетагильского института испытания металлов (НТИИМ) 30 июня и продолжалась до 2 июля. Открывал мероприятие проход легендарного танка Т-34, который был восстановлен из старых запасов специалистами УВЗ. Затем губернатор области Эдуард Россель совершил полёт на истребителе МиГ-29, которым управлял заслуженный лётчик РФ Юрий Левит.



Эдуард Россель в кабине Миг-29 (фото Анатолия Семехина, 1999 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://cdn.iportal.ru/news/2017/preview/65842600c69be42485bfc527f2feba540bd5a7d3_1032.jpg)



Выставку посетили 130 иностранных военных специалистов из 36 стран и более 13 тысяч россиян. Свою продукцию на Ural Expo Arms — 99 представили 107 предприятий из 20 регионов нашей страны. В ходе выставки были продемонстрированы танки Т-90С, вертолёты Ка-50 «Чёрная акула», артиллерийский радиолокационный комплекс «Зоопарк 1», зенитно-ракетный комплекс С-300 и многое другое.

2 июня на автовокзале города Асбеста произошёл стихийный митинг, который едва не перерос в беспорядки. Сотни горожан, которые не смогли добраться на работу и в коллективные сады, требовали немедленно навести порядок в работе общественного транспорта.

2 июня правительство Свердловской области обратилось к населению с призывом отстреливать волков, которые два месяца буквально терроризировали жителей сёл и деревень области. За голову одного серого хищника гражданам было обещано вознаграждение в размере 600 рублей. Кроме того, удачливым охотникам разрешалось забрать шкуру убитого волка.

С 21 июня в Екатеринбурге и области подорожали макаронные изделия. В столице Среднего Урала повышение составило 1 рубль 30 копеек, в других городах — от 90 копеек до рубля.

3 июня в России были запрещены к реализации «ножки Буша» и другая продукция птицеводства из Бельгии.

5 июня на стадионе Stade de France действующий чемпион мира по футболу сборная Франции сенсационно проиграла сборной России в рамках отборочного турнира на Евро-2000. Россияне по ходу игры дважды уступали, но в итоге одержали победу со счётом 3:2.

ИЮЛЬ

1 и 2 июля тагильские огнеборцы тушили сильный пожар в посёлке Серебрянка.

10 июля общественность Нижнего Тагила и Черноисточинска отметила 150-летие со дня пуска «Ушковской канавы» — уникального гидротехнического сооружения, которое по сей день питает водой наш город. В посёлке Черноисточинск в память об этом событии состоялся мемориальный митинг и была открыта экспозиция в местном музее.

18 июля в Нижнем Тагиле прошло торжественное собрание, посвящённое 30-летию спортивного общества «Высокогорец».

27 июля распоряжением главы Нижнего Тагила № 726 был дан старт строительству спортивного комплекса на ГГМ. Но проект не был реализован: выделенные на его реализацию финансы так и не дошли до подрядчиков.

28 июля 60-летие отметил Нижнетагильский педагогический институт.

2 июля возле здания правительства Свердловской области в Екатеринбурге бюджетниками из Тугулыма и активистами движения «Май» из Ревды, Дегтярска, Верхней Салды и Красноуфимска был развёрнут палаточный городок. Люди протестовали против невыплаты заработной платы. На следующий день поддержать акцию протеста приехали группы учителей из Нижней Туры и Красноуральска и работники предприятий «Медавтотранс» и «Тагилэнерго».

8 июля в ряде высших учебных заведений области был прекращён приём абитуриентов, если у них не было прививок от краснухи и гепатита В.

22 июля областная прокуратура сообщила в СМИ, что за шесть месяцев текущего года количество умышленных убийств в Свердловской области достигло 1240 эпизодов. По данным областной прокуратуры, раскрываемость этих преступлений в городах области оставалась очень низкой. Так, в Ревде она составляла 63%, в Нижнем Тагиле — 73%, в Екатеринбурге — 75%.

АВГУСТ

1 августа прекратило свою работу радио «Европа Плюс — Нижний Тагил», а на его частоте 105,5 FM начало транслировать свои программы «Радио-НТ», информационно-развлекательное радио, созданное для освещения предвыборной кампании Эдуарда Росселя. К тому времени ни одно электронное СМИ Нижнего Тагила не публиковало информацию от избирательного штаба Росселя и «Радио-НТ» было единственным рупором действующего губернатора в Нижнем Тагиле.

3 августа в Екатеринбурге неизвестные совершили поджог квартиры президента медиахолдинга «Четвертый канал» Игоря Мишина. Злоумышленники поднялись на крышу дома, залили в короб вентиляции ванной комнаты 40 литров бензина и бросили гранату РГД-5. Квартира выгорела дотла. Ни сам Мишин, ни его семья не пострадали: в это время они находились в отъезде.

Накануне выборов губернатора Свердловской области в Екатеринбург приехали лидеры движения «Правое дело» Ирина Хакамада и Борис Немцов, которые хотели поддержать своего кандидата на выборах — Андрея Селиванова. В те же дни Эдуард Россель публично, в одной из телепередач, пообещал выкупить из федеральной собственности недостроенную телебашню и достроить её в случае его переизбрания. Гарантом этого обещания выступил премьер-министр России Сергей Степашин. Обещание выполнено не было.

29 августа состоялся первый тур губернаторских выборов 1999 года. По его итогам во второй тур вышли Эдуард Россель (38,78%) и Александр Бурков (18,37%). Третий претендент — глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий — набрал только 15,5% и больше в губернаторских выборах никогда не участвовал.

9 августа Владимир Путин был назначен исполняющим обязанности председателя правительства Российской Федерации. В тот же день президент РФ Борис Ельцин назвал его своим преемником.

СЕНТЯБРЬ

9 сентября кинопрокатчики Нижнего Тагила скромно отметили 80-летний юбилей. История кинопроката в городе начиналась в 1919 году, когда был национализирован кинотеатр «Свобода», позднее переименованный в «Горн».



Кинотеатр «Горн» в 1956 году (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/d184d0bed182d0bed182d0b0d0b3d0b8d0bb//Ljubimyj-mnogimi-kinoteatr-Gorn-Foto-1956-god..JPG)



10 сентября 60 лет исполнилось Нижнетагильскому химическому заводу, позднее получившему второе имя «Планта». А на следующий день, 11 сентября, 60-летие отмечал хлебозавод № 1.

28 сентября в тагильских школах началась прививочная кампания среди учителей, которая была частью долгосрочной программы облздрава, принятой годом ранее.

С 4 по 16 сентября террористы произвели серию взрывов жилых домов в Буйнакске, Москве и Волгодонске, в результате которых погибли около 300 человек, более 1700 получили ранения различной степени тяжести. Также были зафиксированы случаи обнаружения мешков с сыпучими веществами и предотвращения взрывов. За взрывы ответственность на себя взяли чеченские полевые командиры Иса Зайнутдинов, Ачимез Гочияев, Эмир аль-Хаттаб и Абу Умар.

20 сентября в одном из госпиталей Германии скончалась первая леди СССР Раиса Горбачёва.

24 сентября министр по чрезвычайным ситуациям РФ Сергей Шойгу объявил о создании избирательного блока «Единство» («Медведь»), из которого через несколько лет будет образована партия «Единая Россия».

ОКТЯБРЬ

1 октября Нижнетагильский институт испытания металлов широко отмечал сразу две юбилейные даты: 60-летие самого предприятия и 40-летие создания лётно-испытательной базы НТИИМ.



Нижнетагильский институт испытания металлов (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(http://crt.gotoural.com/uploads/tourist_attraction)



9 октября в сквере набережной городского пруда был торжественно открыт памятник «Брод в неизвестность», посвящённый воинам-тагильчанам, погибшим в Афганистане и других локальных войнах планеты. Автором памятника стал известный тагильский скульптор Анатолий Глебович Неверов.

16 октября на продажу был выставлен федеральный пакет акций аэропорта Кольцово из 21 661 акции. Начальная цена лота составила 29 000 000 рублей за пакет.

28 октября в Управлении внутренних дел Свердловской области был введён режим жёсткой экономии бензина. Согласно распоряжению заместителя начальника ГУВД Сергея Гроссмана, заправляться бензином разрешалось только дежурным машинам управления.

НОЯБРЬ

1 ноября на электроподстанции «Тагил-500» произошло возгорание трансформатора. В результате аварии на несколько часов исчезло напряжение в сети на главных подстанциях НТМК № 2 и 7 и в ряде жилых кварталов города. К 15:00 подача электричества восстановилось в полном объёме.

5 ноября в Москве, в Третьяковской картинной галерее, открылась выставка живописи XVIII — начала XX века из фондов Нижнетагильского музея изобразительных искусств.

25 ноября два тагильских музея отметили своё 40-летие: дом-музей писателя Алексея Бондина и дом-музей Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка в Висиме.

27 ноября указом президента РФ 42-й ракетной дивизии, дислоцированной в ЗАТО Свободный, было присвоено название «Тагильская».

1 ноября в Свердловском областном суде началось оглашение приговора по делу организованного преступного сообщества «Уралмаш». На скамье подсудимых оказались 18 человек. Всем им было предъявлено обвинение в бандитизме. Дело банды заняло 131 том, обвинительное заключение — 7 томов. Всего прокуратурой было выявлено и доказано 85 эпизодов преступной деятельности, в том числе 25 заказных убийств.

10 ноября областной центр Санэпиднадзора обязал в течение 10 дней привиться от гриппа всех учителей, воспитателей детских садов, кондукторов, работников общепита, продавцов и кассиров магазинов.

ДЕКАБРЬ

1 декабря в Нижнем Тагиле прошло первое заседание оргкомитета по проведению выставки вооружений Ural Expo Arms — 2000 под председательством губернатора Эдуарда Росселя. В тот же день стало известно, что досрочное голосование на выборах мэра города начнётся 4 декабря.

19 декабря в Нижнем Тагиле состоялись выборы главы города. Победу одержал Николай Наумович Диденко, за которого проголосовали 56% избирателей. Его соперник Владимир Соколов набрал 12,5% голосов. Против всех проголосовали 24% избирателей.

29 декабря в Нижнем Тагиле кинотеатр «Красногвардеец» начал демонстрировать фильмы со стереозвуком.

22 декабря на Красноуфимск обрушился мощный снежный заряд. В городе было парализовано автомобильное движение. Во избежание аварий с рейсов были сняты все автобусы. Управление ЖКХ не смогло справиться с уборкой улиц из-за нехватки уборочной техники и дефицита горюче-смазочных материалов. Власти Красноуфимска обратились к жителям с просьбой не покидать дома без острой необходимости. Критическая ситуация оставалась в городе и весь день 23 декабря.

Конец года в Свердловской области был отмечен усилением морозов и ростом количества пострадавших от капризов природы. Только 30 декабря в больницы Екатеринбурга были доставлены девять человек с обморожениями. Семь из них подобрали на улицах города в состоянии сильного алкогольного опьянения. В Нижнем Тагиле в больницы были доставлены три человека с диагнозом «переохлаждение». Ещё двое едва не замёрзли в Каменске-Уральском.

29 декабря лучшей песней уходящего года была названа «Сказочная тайга» группы «Агата Кристи», а лучшим короткометражным видео был признан клип на эту же песню.

31 декабря первый президент Российской Федерации Борис Ельцин ушёл в отставку.



Фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения

(https://www.meme-arsenal.com/memes/b62bd40a2cad6c0a87556b17437f71ba.jpg)



(с) 2022. Дмитрий Кужильный (по материалам городских, областных и центральных газет)