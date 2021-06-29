Тагильские заброшки. Аксёновское подворье, проспект Ленина

«Как жалко их», «какой позор», «такой ужас в самом центре города» — заброшки, о которых пойдёт речь сегодня, видели если не все, то почти все тагильчане, и у каждого их вид вызывает жалость. Что-то двойственное они вызывают у чиновников: и разрушить нельзя, и отремонтировать не получается. Эти дома доживают свой век в самом начале главной улицы Нижнего Тагила — на проспекте Ленина. Обязательно почитайте очень интересный, хоть и полный печали текст Дмитрия Кужильного.

В марте 2012 года глава администрации города Валентина Исаева дважды в неделю объезжала все центральные улицы Нижнего Тагила, по которым в первых числах мая мог проехать президентский кортеж. Ко встрече главы государства были приведены в относительный порядок дороги, покрашены фасады зданий музея и Провиантских складов, отмыт от неприличных надписей памятник В. И. Ленину.

И только три здания в самом начале нечётной стороны проспекта Ленина пугали облупленными фасадами и пустыми глазницами выбитых окон. Привести их в порядок администрация не могла: два строения из трёх были выкуплены частными собственниками, а к последнему — старой «австрийской» часовне, стоящей во дворе дома № 3, — вообще боялись подходить близко: часовня, как говорится, дышала на ладан. «Как бельмо на глазу, — вздыхала глава администрации. — Ну хотя бы закройте чем-нибудь этот позор».

Опыт «закрыть чем-нибудь» был: во время завершившейся недавно предвыборной кампании оба здания были увешаны агитационными плакатами самых различных размеров.



Здание по пр. Ленина, 5 в апреле 2011 г.

(фото из личных архивов автора)



Дом, ставший этакой рекламной тумбой, хотели снести ещё в середине 1990-х. Стены здания имели множество трещин и были стянуты многочисленными стальными стяжками, полы и крыша давно прогнили, и поэтому почти все помещения на втором этаже пустовали. Снести дом не позволяло то обстоятельство, что в реестре историко-архитектурных памятников города, составленном ещё в середине 1980-х, он значился как «Дом купца Аксёнова по адресу пр. Ленина, д. 3а». Мало того, в 2001 году постановлением Правительства Свердловской области за № 859-ПП ценность здания была подтверждена.

Все здания, о которых идёт речь, принадлежали так называемому Аксёновскому подворью — целому кварталу одно- и двухэтажных домов, принадлежавших купеческой династии Аксёновых. До наших дней из всего комплекса зданий, построенных в период с 1840 по 1914 год, сохранились только четыре дома: лавка 2-го общества потребителей (пр. Ленина, 3), доходный дом купцов Аксёновых (пр. Ленина, 3а), здание Купеческого клуба на улице Уральской и старообрядческая часовня (во дворе дома № 3).



Аксёновское подворье (фото: неизв. авт., нач. ХХ в.):

1 — лавка 2-го общества потребителей; 2 — доходный дом; 3 — Купеческий клуб; 4 — старообрядческая часовня

(http://tagil-press.ru/wp-content/gallery/dorevoljucionnyj-tagil/Aksjonovskoe-podvore-foto-nach.-HH-v.-Sovremennaja-ul.-Lenina..jpg)



До известных событий 1917 года большинство зданий Аксёновы сдавали внаём — под квартиры, а чаще под магазины, — в том числе и... самим себе. Дело в том, что 2-е общество потребителей по сути было детищем купцов Аксёновых: в его лавках торговали товарами со складов Аксёнова, а сами лавки размещались в домах, купленных купцами. В доходных домах помещения сдавались тоже исключительно «своим». Так, в полуподвальном этаже дома, примыкавшего к лавке 2-го общества потребителей, держал большой винный магазин его председатель Пётр Огарков.



Доходные дома Аксёновского подворья (фото: неизв. авт., нач. ХХ в.)

(https://ntagil-info.ru/wp-content/uploads/2018/11/850f64842b92d03f52111e88b7095451.jpg)



В советское время аксёновским домам быстро нашли применение: в домах № 3 и 3а разместили мелкие учреждения, в Купеческом клубе открылся Музей изобразительных искусств, а в часовне — ЖЭК и теплоцентр. До начала 1980-х следили за зданиями абы как, но после того, как их включили в областной реестр памятников истории и архитектуры, к аксёновскому наследию стали относиться внимательнее. Правда, по советским законам реставрацией исторических зданий должна была заниматься только одна организация — «Союзреставрация». Она имела свои филиалы во всех областных и краевых центрах, но с объёмом заявок не справлялась. Заявки могли ждать своей очереди и год, и три, и пять лет. В начале 1980-х специалисты «Союзреставрации» осмотрели здания бывшего Аксёновского подворья и пришли к неутешительному выводу: дома № 3 и 3а по проспекту Ленина находятся в неудовлетворительном состоянии. И если дому № 3 ещё можно было вернуть исторический облик, то примыкающий к нему дом № 3а спасти уже нельзя. Всё, что можно было сделать, — демонтировать здание. Но в горисполкоме такой вариант сразу отвергли: потеря историко-архитектурного памятника могла повлечь за собой потерю партбилетов, а значит, и конец карьеры. Вопрос оставили в подвешенном состоянии, надеясь всё же найти возможность спасти дом. Так здание прожило ещё полтора десятка лет, пока не стало разрушаться внутри и снаружи.

Адепты «теории заговоров» убеждены: для того чтобы поскорее избавиться от разрушающегося здания, на главной улице города была проведена перенумерация, в результате чего дом № 3а стал домом № 5, а пристроенный к нему одноэтажный магазин получил № 5а. И теперь, чтобы снести здание, оставалось только получить заключение о том, что оно находится в аварийном состоянии и представляет опасность для проходящих мимо людей. Номер же 3а присвоили часовне, что стояла во дворе дома № 3. До этого строение никогда не имело статуса историко-архитектурного памятника. Правда, теперь, в результате этой комбинации, статус у часовни формально появился.

Так это было на самом деле или нет, уже не узнать, но «теории заговоров», как и слухи, не появляются на пустом месте.



Справа налево: дома № 3, 5 и 5а (фото: неизв. авт., 2005 г.)

(http://laya.e-tagil.ru/e107_files/public/1188332462_3_FT2450____1.jpg)



В конце марта 2012-го, получив заключение об аварийном состоянии бывшего доходного дома купца Аксёнова, горадминистрация дала добро на снос здания.

«Городские власти приняли решение о сносе, а не реконструкции, так как не расценили его как памятник архитектуры. На днях замглавы Юрий Кузнецов показал документ, согласно которому особняк не входит в реестр памятников архитектуры», — рассказала однажды одна из сотрудниц музея искусств корреспонденту портала «Накануне.ru».

Снос дома происходил в ускоренном режиме и завершился 2 апреля. Ни о каких исследованиях так называемого «культурного слоя» речи не шло. Более того, по словам известного тагильского краеведа Алексея Хлопотова, присутствовавшего при сносе, когда рабочим, производящим снос дома, открылись подземные помещения и коммуникации, они просто засыпали их землёй, битым кирпичом и мусором.



Снос здания завершён (фото: Н. Гааг, 2012 г.)

(https://media.nakanune.ru/images/pictures/image_big_38306.jpg)



В 2019 году во время работ по благоустройству Парка советской скульптуры часть засыпанных помещений была случайно вскрыта, что произвело определённый ажиотаж в околокраеведческих кругах тагильского общества. Выложенная кирпичом яма и выходящий в неё дренажный проход были объявлены «винным погребом, таинственным подземным ходом» и «порталом в историю», а городских обывателей заверили, что в ближайшее время здесь будет открыт филиал музея.



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Летом 2013-го тагильскую общественность потрясла новость о том, что «какие-то неизвестные частично разрушили» старообрядческую часовню, находящуюся во дворе дома № 3 по проспекту Ленина. Впрочем, уже через день-два краеведы и специалисты-строители, побывавшие в часовне, выдвинули другую версию: обрушение произошло из-за ветхости, наступившей в результате неправильной эксплуатации здания. Дело в том, что с середины 1970-х в часовне был оборудован теплоцентр, откуда происходило распределение горячей воды в системы отопления ближайших зданий по обе стороны проспекта Ленина и по улице Уральской. Изнутри кирпичная кладка стен подвергалась воздействию пара, снаружи — воздействию дождей и холода, что в конечном итоге и стало причиной её разрушения. Городские власти тут же пообещали восстановить часовню и даже обнесли руины забором. Но на этом мероприятия по спасению строения завершились.

Вид на обрушившуюся часовню с проспекта Ленина (фото 2013–2014 гг.) (http://www.tagillib.ru/upload/medialibrary/b53/21.jpg) Вид на обрушившуюся часовню с проспекта Ленина (фото 2013–2014 гг.) (http://www.tagillib.ru/upload/medialibrary/b53/21.jpg)

Примерно в то же время общественность стала интересоваться судьбой последнего из оставшихся «в живых» аксёновских зданий — дома № 3 по проспекту Ленина. Краеведы выражали серьёзную обеспокоенность тем, что строение давно превратилось в классическую «заброшку». Весной 2014-го директор нижнетагильского филиала Центра по охране памятников Елена Шамонова заверила журналиста АН «Между строк», что «собственник делает в настоящее время всё необходимое для сохранения этого объекта».



Лавка 2-го общества потребителей, располагавшаяся в нынешнем здании по пр. Ленина, 3 (фото: неизв. авт., нач. ХХ в.)

(http://historyntagil.ru/imgbook/059.jpg)



В 2016 году судьбой последнего дома Аксёновского подворья заинтересовались общественники и краеведы из Екатеринбурга. Ничего конкретного о будущем здания им выяснить не удалось, но те, кто побывал внутри дома, рассказывали, что «все признаки восстановительных работ в здании имеются».

Внутри дома № 3 по пр. Ленина (фото: Егор Орлов, 2015 г.) (фото из личных архивов автора) Внутри дома № 3 по пр. Ленина (фото: Егор Орлов, 2015 г.) (фото из личных архивов автора)

Будут ли спасены остатки Аксёновского подворья — неизвестно. Большинство специалистов из тех, кто знаком с проблемой, считают, что время упущено и к восстановлению зданий нужно было приступать лет 20 назад. Немногочисленные оптимисты полагают, что оба здания ещё возможно реанимировать, но для этого необходимо, чтобы подобными делами занимались специалисты. Как оно будет на самом деле, покажет время...



Дом № 3 по проспекту Ленина (фото: Toshishiro, 2016 г.)

(https://img-fotki.yandex.ru/get/56621/257007287.18/0_188970_dec00a80_XL.jpg)



(с) 2021. Дмитрий Кужильный, эксклюзивно для АН «Между строк»