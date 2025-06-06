В Нижнем Тагиле студента отправили под арест за рисунок нацистской символики

Студент одного из колледжей Нижнего Тагила, подрабатывая в торговом комплексе «Лента», попал в неприятную ситуацию. Вечером 24 марта, после окончания смены, молодой человек воспользовался тем, что коллеги ушли, и нарисовал маркером на информационной доске в служебном помещении нацистскую символику, а затем отправился домой.

Утром следующего дня сотрудники «Ленты» заметили эти запрещенные символы и написали заявление в полицию. Личность правонарушителя была быстро установлена благодаря записям с камер видеонаблюдения. На суде парень признал свою вину, но не смог объяснить свои действия. Ранее у него не было проблем с законом, и его характеризовали положительно.

«Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила привлёк гражданина к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (Публичное демонстрирование нацистской символики). Ему назначено наказание в виде административного ареста на срок 12 суток», — сообщили в пресс-службе Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила.

Постановление суда не вступило в законную силу.