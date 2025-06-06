35 тысяч рублей за кусь. В Нижнем Тагиле кот помог своему хозяину засудить ветклинику

В апреле 2022 года Александр С. обратился в ГБУСО «Пригородная ветстанция» для лечения котика. У животного был абсцесс на лапке. В ходе приёма врач ветеринарного участка предложила хозяину подержать кота и без предварительного обезболивания и без фиксации животного стала вскрывать гнойник скальпелем. Кот напугался и, вырываясь из рук хозяина, когтями и зубами нанёс Александру рваную рану руки. После этого котику поставили укол, обездвижили его и закончили процедуру. Мужчине тоже пришлось оказывать помощь. Что дальше стало с котом — история умалчивает, а вот Александр был вынужден обратиться в больницу.

Хирургическое вмешательство требовалось уже ему. После операции рука долго не заживала, мужчина наблюдался у хирурга, проходил лечение, восстанавливал сгибательную функцию пальцев. Затраты на лечение составили более 15,5 тысячи рублей. Из-за травмы мужчина не мог самостоятельно заниматься хозяйством и был вынужден привлекать к труду посторонних лиц. За услуги помощников по дому он заплатил 120 тысяч рублей.

Александр посчитал, что вред его здоровью причинен некачественно оказанными ветеринарными услугами. Мужчина направил в клинику претензию о возмещении расходов на лечение и компенсации морального вреда, которая в добровольном порядке не была удовлетворена.

Тогда Александр обратился с иском в Ленинский районный суд Нижнего Тагила, в котором просил взыскать с ГБУСО «Пригородная ветстанция» расходы на лечение – 15 635 рублей, денежные средства в размере 120 тысяч рублей, неустойку – 10 788 рублей, 50 тысяч рублей компенсации морального вреда и штраф в размере 7 657 рублей.

Суд решил, что коту ветеринары оказали качественные услуги, и клиника не несет ответственность за нападение животного на хозяина. В удовлетворении иска было отказано.

Решение было обжаловано в вышестоящей инстанции.

Свердловский областной суд пересмотрел дело и пришел к выводу, что хозяин кота не обладает специальными познаниями о том, как животное может отреагировать на манипуляции врача, насколько болезненными для животного будут действия ветеринара и как правильно нужно удерживать кота. Также суд отметил, что ветеринар во время манипуляций не использовал специальное приспособление для обездвиживания животного. Поскольку врач не обеспечил безопасность услуг для владельца животного, то клиника должна нести ответственность за последствия.

Решение суда первой инстанции было отменено, по делу принято новое решение – с ГБУСО «Пригородная ветстанция» взысканы расходы на лечение – 2 850 рублей, неустойка – 798 рублей, 20 тысяч рублей компенсации морального вреда и 11 824 рубля штрафа за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере. Решение вступило в законную силу, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.