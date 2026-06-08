В «IT-академии ЕВРАЗа» в Нижнем Тагиле состоялся пятый выпуск молодых специалистов

В среду, 3 июня, в центре «Мой бизнес» состоялось торжественное подведение итогов пятого сезона образовательного проекта «IT-академия ЕВРАЗа». Ученики 9-11-х классов нижнетагильских школ представили итоговые проекты, над которыми работали в течение учебного года. Защита прошла в формате интерактивной выставки. По итогам программы все выпускники получили сертификаты о дополнительном обучении.

Образовательный проект «IT-академия» создан при поддержке ЕВРАЗа основателями fin-tech компании «ВДело.Дев» Сергеем Федореевым и Русланом Мухутдиновым.

«Мне кажется, этот год прошёл не зря. Желаю вам перейти на следующий этап обучения, найти работу, зарабатывать деньги, делать проекты, делать стартапы, развивать наш с вами город. Кстати, город Нижний Тагил можно назвать городом айтишников. Компании “Иридиум” и “ВДело.Дев” создают продукты как минимум государственного, а то и международного масштаба. Есть и коллеги из “ЕВРАЗа”, у которых тоже немало интересных, выдающихся задач, которые вполне могут быть вам по зубам», — сказал Сергей Федореев.

Пятый поток проекта стартовал в сентябре 2025 года. На его реализацию ЕВРАЗ выделил 856 тысяч рублей. В течение восьми месяцев 60 школьников осваивали две современные траектории: разработка мобильных приложений на Flutter и Unreal Engine-разработчик.

За пять сезонов через «IT-академию ЕВРАЗа» уже прошли более 300 старшеклассников. Помимо программирования, ребята знакомятся с металлургией, посещают производственные объекты ЕВРАЗ НТМК, участвуют в профессиональных конкурсах.

«Вы уже сами стали разработчиками. Самое важное, чему вы научились, — это учиться. Для нас, айтишников, это очень важно. Мир стремительно меняется, и важно успевать меняться вместе с ним. То, что ранее казалось сложным и непонятным интерфейсом, сегодня вы можете создать сами. Бывало, что простая на первый взгляд задача занимала намного больше времени, чем ожидалось. Не бойтесь падений и начинайте заново», — сказал начальник управления разработки информационных систем в «ЕвразТехника ИС» Владимир Симаков.

В этом году два учащихся академии уже заключили трудовые договоры с IT-компанией «ВДело.Дев», ещё трое заключили предварительные договоры.

«Подход проектного обучения действительно работает. Он помогает получить не только знания, но и практические навыки: взаимодействие с людьми, работу в команде и понимание реальных задач. Если двигаться с раннего возраста в правильном направлении, можно прийти на хорошую заработную плату в любую IT-компанию. Главное — не останавливаться на достигнутом и продолжать развиваться», — отметил руководитель IT-академии, технический директор компании «ВДело.Дев» Руслан Мухутдинов.