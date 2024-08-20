«Выяснилось, что теорию, которой обучают в вузе, трудно применить на практике». Почему в нижнетагильской fin-tech-компании «ВДело.Дев» решили совместить бизнес и образование и что из этого получилось

«ВДело.Дев» — IT-компания из Нижнего Тагила, которая с 2020 года занимается разработкой fin-tech-решений для бизнеса. Она создаёт сервисы онлайн-платежей, переводов, P2P обмена валют, B2B платежей и переводов (переводы между юридическими лицами), облачные кассы и смарт-терминалы, сервисы массовых выплат, P2P потребительских кредитований, P2P бизнес-кредитований и краудфандинга.

Основным продуктом компании «ВДело.Дев» стал сервис «ВДело», представляющий собой программную инфраструктуру с возможностью заключения финансовых сделок. Такая инвестиционная платформа помогает бизнесу реализовывать предпринимательские проекты в различных сферах и привлекать инвестиции. На сегодняшний день «ВДело» находится на 3-м месте в России среди 128 подобных платформ по объёму инвестиций. В рамках совместного проекта агентства новостей «Между строк» и Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) «PRO бизнес IT-технологии» мы поговорили с техническим директором «ВДело.Дев» и директором IT-академии «Железная логика» Русланом Мухутдиновым об особенностях бизнеса по разработке ПО, о том, почему выпускники вузов не имеют достаточных практических навыков программирования и как это исправить.

Руслан Мухутдинов учился в Нижнетагильском технологическом институте (филиале) Уральского федерального университета и после окончания вуза в 2015 году стал работать в учебном заведении старшим преподавателем информатики. После четырёх лет работы в институте Руслан обнаружил существенные проблемы в учебных пособиях для будущих программистов. По его словам, выяснилось, что теорию, которой обучают в вузе, трудно применить на практике.

На преподавательской работе Руслан надолго не задерживается. Он открывает свою IT-компанию «ВДело.Дев». Разработчики начинают разрабатывать продукты на базе финансовой инфраструктуры и создают краудлендинговый сервис «ВДело». На основе созданной системы компания сделала подобные продукты для 10 организаций. Покупателями стали компании «Инвестмен» (им айтишники создали краудлендинговую платформу, специализирующуюся на транспортных услугах, торговле и выкупе имущества банкротов), «Барклай Финанс» — краудлендинговая платформа, работающая в сфере торговли и строительства, «Getlend» — краудлендинг-платформа для прямого онлайн-финансирования бизнеса физическими лицами и инвесторами, «Всё просто» — программа для риелторов и инвесторов, для выкупа и финансирования сделок по недвижимости и другие.

Когда компания стала расширяться, появилась потребность в новых специалистах с хорошими навыками программирования. И тогда Руслан Мухутдинов снова столкнулся с проблемой практического образования, как во времена своей преподавательской деятельности.

«Будучи уже техническим директором и предпринимателем, я сам столкнулся с проблемой кадров. Ребята, приходящие ко мне устраиваться на работу с красным дипломом и хорошими оценками, по факту были совершенно нулевые в практике», — рассказывает Руслан Мухутдинов.

Имея за плечами преподавательский опыт, он открывает IT-академию «Железная логика», которая обучает школьников от семи лет навыкам программирования. В академии есть несколько направлений: курсы для ребят, определившихся с профессией и желающих прокачать скиллы в программировании, и обучение для новичков, кто хочет попробовать себя в IT-сфере. Все курсы поделены на модули и сроки обучения. В основном они рассчитаны на образовательный год, начиная с 5 сентября и заканчивая защитой проекта в конце мая и начале июня. Но есть и короткий формат со сроком обучения три месяца.

«Самым популярным среди родителей является курс программирования на языке Python в компьютерной игре Minecraft. Это начальный уровень, который позволяет узнать азы программирования через такой простой инструмент, как игра. Выполняя простые задачи и команды с помощью кода, ученики тут же получают результат», — поясняет Руслан Мухутдинов.

С семи лет в академии можно обучаться визуальному программированию. Базовый курс учит логике и математике через компьютерные алгоритмы, позволяя на выходе создать мультипликационную игру или мультфильм. Следующим по популярности среди подростков считается курс по 3D-моделированию. Он позволяет прокачать свои креативные навыки. Ребята с помощью программы визуализируют и отрисовывают разные фигуры, а после печатают их на 3D-принтере.

Руслан отмечает, что стоимость обучения у них ниже, чем у конкурентов, потому что «Железная логика» не является коммерческим проектом для заработка, а главная цель проекта — развитие и подготовка будущих специалистов в сфере IT-технологий.

«Я придерживаюсь концепции, что зарабатываю я в IT-компании. Чтобы у меня в организации было больше проектов, мне нужны высококвалифицированные специалисты, которых мы и обучаем», — делится предприниматель.

По словам Руслана, в скором времени академия планирует получить государственную аккредитацию с возможностью оплаты обучения через электронный сертификат дополнительного образования.

IT- компания «ВДело.Дев» заинтересована в молодых специалистах, поэтому руководство внедрило систему, схожую с целевым обучением. Ученик получает бесплатное высшее образование за счёт работы в организации. Команда Руслана Мухутдинова даёт возможность студентам оплачивать обучение в разных вузах страны при условии работы в IT-компании «ВДело.Дев».

«Бывает, что наш ученик, в котором мы видим перспективу и способности к программированию, плохо сдаёт ЕГЭ и в результате поступает на платную форму обучения. Тогда мы предлагаем выступить спонсорами и оплачивать обучение в институте, пока студент будет работать у нас в компании», — рассказывает предприниматель.

По словам Руслана, главное преимущество IT-академии «Железная логика» в том, что она даёт возможность приобрести реальную профессию и гарантированно получить работу после прохождения обучения.

«По факту у нас есть возможность на раннем этапе определить ребёнку интересную профессию в IT-сфере. В течение года ребята примеряют на себя роль тестировщика, разработчика, управленца и проектировщика, тем самым выбирая для себя лучший вариант. Ученики интегрированы в командную работу IT-компании, разрушая миф, что все айтишники угрюмые и нелюдимые», — рассказывает Руслан.

После успешного запуска IT-академии «Железная логика» компания «ВДело.Дев» совместно с центром «Мой бизнес» и ЕВРАЗом создают образовательный проект «IT-Академия ЕВРАЗа». В 2022 году у учеников 8–11-х классов Нижнего Тагила появилась возможность обучаться программированию бесплатно, пройдя конкурсный отбор. Первые пять выпускников академии получили грант на обучение в УрФУ им. Б. Н. Ельцина с гарантией последующего трудоустройства на ЕВРАЗ НТМК.

«IT-компании “Евразтехника” необходимы профессиональные кадры, готовые решать сложные задачи сразу после института. И чтобы сократить время подготовки и обучения специалистов, организация решила пойти по пути раннего обучения уже со школы. Ведь чем опытнее будут ребята, тем в более сложных проектах они смогут работать. Ну и, конечно, популяризация бренда ЕВРАЗа. Многие школьники, приходя к нам, хотят работать в металлургическом холдинге», — отмечает Руслан.

Образовательные проекты Руслана Мухутдинова пользуются популярностью у тагильчан. В IT-академии трудятся 11 человек, 8 из них — педагоги по программированию. За последний год команда обучила уже более 186 детей на разных курсах с учётом ребят из IT-академии ЕВРАЗа.

В ближайших планах IT-компании «ВДело.Дев» — продолжать совершенствовать свои проекты, работать с сервисным обслуживанием клиентов, развивать IT-академию и реализовать новый проект для управления муниципального имущества администрации Нижнего Тагила.

Агентство новостей «Между строк» и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) решили помочь компаниям региона, которые занимаются IT-технологиями. Поэтому мы продолжаем специальный медиапроект «PRO бизнес». С его помощью предприниматели смогут рассказать большой аудитории о своих компаниях, создаваемых ими продуктах и услугах в сфере IT и привлечь новых клиентов. Проект реализуется в соответствии с задачами национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Участниками спецпроекта могут стать юрлица и предприниматели, зарегистрированные как ИП. Свои заявки присылайте на почту probusiness@mstrok.ru. В письме в свободной форме коротко расскажите о вашей компании: как долго работаете на рынке IT, наиболее интересные реализованные проекты, в чём ваши конкурентные преимущества. Также вы можете прикрепить фото и видео.

Вместе с представителями СОФПП редакция АН «Между строк» выберет самые интересные истории и сделает большие репортажи, которые мы опубликуем в специальном разделе «PRO бизнес it-технологии». Поддержка осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».