Андрей Звягинцев получил Гран-при Каннского кинофестиваля за фильм «Минотавр»

Российский режиссёр Андрей Звягинцев получил Гран-при 79-го Каннского кино фестиваля за фильм «Минотавр» (18+).

Для Звягинцева это уже четвё ртая награда в Каннах. В 2011 году его фильм «Елена» (18+) был удостоен приза жюри конкурсной программы «Особый взгляд». В 2014-м «Левиафан» (18+) был отмечен призом за лучший сценарий. Картина «Нелюбовь» (18+) в 2017 году получила приз жюри фестиваля.

Также Звягинцев о бладатель главного приза Венецианского фестиваля за фильм «Возвращение» (2003, 16+), двукратный номинант на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» (2015, 2018) за фильмы «Левиафан» (2014) и «Нелюбовь» (2017) , обладатель «Золотого глобуса» за фильм «Левиафан».

В декабре 2019 года семейная драма Звягинцева «Елена» (2011) стала единственной российской картиной в списке 50 лучших мировых фильмов второго десятилетия XXI века, составленном американским журналом Rolling Stone . В 2022 году режиссёр уехал из России, сейчас живёт во Франции.

«Минотавр» Звягинцева уже называют одной из самых обсуждаемых картин Каннского фестиваля. Публика и зарубежные СМИ встретили картину восторженными отзывами, а премьера завершилась десятиминутными овациями.