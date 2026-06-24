«Тагил больше, чем ты думаешь». Предприниматель и журналист запустили подкаст о тагильчанах, которые построили успешный бизнес в родном городе

В провинции принято считать, что для большого успеха нужно обязательно уезжать в Москву, Санкт-Петербург или хотя бы в город-миллионник. Но герои нового подкаста «НЕ СЛОВАМИ» (12+) доказывают обратное: они живут и работают в Нижнем Тагиле, занимаются любимым делом и поэтому стали известными далеко за пределами родного города. Авторами проекта стали предприниматель, директор рекламного агентства «Медиа Микс» Алексей Кузнецов и журналист, тренер по речи Илона Шейнина. Это не коммерческий продукт: Алексей и Илона занимаются им в свободное от основной работы время. Они считают важным рассказать истории земляков, которыми действительно можно гордиться. Мы поговорили с авторами о том, как появилась идея создать подкаст на такую тематику, почему они выбрали именно такой формат, с какими трудностями столкнулись на старте и какие планы строят на будущее.

— Как возникла идея создания подкаста и почему вы выбрали именно этот формат?

Алексей: Так уж сложилось, что в последнее время всё чаще принимаем участие в тех или иных мероприятиях, связанных с профориентацией школьников, студентов, и во встречах по популяризации Нижнего Тагила, где обсуждают, как сделать его привлекательным как для жителей, так и для туристов. К сожалению, некоторые вещи не всегда могут заинтересовать подростков, и видно, что классическая система продвижения города заключается в том, что это город танков, металла, первого паровоза, подносного промысла. На самом же деле, ни в коем случае не умаляя заслуг вышеназванных, Тагил больше, чем мы думаем, и в нём есть огромное количество людей, которые известны своим трудом далеко за его пределами, и нам, конечно же, захотелось об этом рассказать подробнее.

Илона: Часто слышу на совещаниях в администрации, что основной проблемой города является отток молодёжи. И нам захотелось рассказать о тех, кто живёт в Нижнем Тагиле, развивается здесь, занимается любимым делом и успешно реализуется. Герои подкаста рассказывают, почему не меняют малую родину на мегаполис, что их здесь держит, в чём преимущество Нижнего Тагила перед другими уголками страны.

— В чём заключается главная концепция и чем он отличается от других подкастов?

Алексей: Концепция заключается в том, чтобы показать Нижний Тагил не только с классической стороны, известной многим, но и со стороны того, что в нём живут люди, чей труд востребован не только в нашем городе, но и широко за его пределами. Человек живёт в Тагиле, а плоды его труда известны по всей стране, а может, и за рубежом. И ещё одна важная деталь, которая есть у героев нашего подкаста, — это история селф-мейда. То есть человек, сделавший себя сам с нуля.

Илона: Каждая история стоит на трёх китах повествования. Первый, познавательный кит, — это экскурсия по производству, где зритель вместе с нами бродит по рабочим участкам и узнаёт о технологическом процессе в какой-то отрасли, в зависимости от того, чем наш герой занимается. Вторая часть — прикладная, как мы называем её «уютный цех» -– студийный формат, статичное интервью, в котором герой рассказывает о своём становлении, карьерном пути, о первых «граблях» и «шишках», где учился, с кем советовался, даёт советы, основываясь на личном, уникальном опыте. И третья часть -– душевная, сентиментальная -– место силы. Это беседа о личном, о сокровенном в месте, которое дорого сердцу: достопримечательность, природа, бабушкин двор, чердак в садовом доме. Это то место, которое откликается в душе. То есть нам хочется показать героя как успешного профи, компетентного специалиста и обычного, нормального человека, которому не чуждо всё человеческое.

— С какими сложностями вы столкнулись на старте и какие из них остаются актуальными сегодня?

Алексей: На самом деле, как оказалось, проект такого рода не только очень трудоёмкий, но и требует больших финансовых затрат. Мы не унываем, у нас нет спонсора или заказчика, делаем всё своими силами и за свои средства на голом энтузиазме. Во втором выпуске нам уже удалось привлечь рекламодателя, который помог нам компенсировать часть затрат. Ну и, конечно же, стоит отметить, что это довольно-таки сложно с точки зрения организации. Пока нам удаётся своевременно объединять продакшн-команду, а это люди, ответственные за съёмку, монтаж, звук, и вписать это всё в плотный график героев.

Илона: Самая большая сложность заключается в том, что все участники творческого процесса по обе стороны объектива — востребованные и, как следствие, очень занятые люди. У нас у всех время расписано на недели вперёд, и Алексею, волею случая ставшему продюсером подкаста, титаническим трудом удаётся совместить графики всех причастных, чтобы у каждого совпали пустые клеточки в ежедневниках. Съёмки и последующее производство происходят вне рабочего времени, то есть, откровенно во вторую и плавно перетекающую в третью смену. Но многие издержки нивелируются тем, что мы это делаем не из одолжения, не из-под палки, а по собственному искреннему желанию. Желанию рассказать, что Тагил больше, чем ты думаешь.

— Как вы готовитесь к интервью и сколько времени занимает работа над выпуском?

Алексей: К интервью готовимся заранее. Сначала обсуждаем потенциальных героев, потом встречаемся с ними для прединтервью, знакомимся, рассказываем им, в чём суть нашего проекта, что хотелось бы увидеть и о чём услышать, обсуждаем ими табуированные темы. Потом респондентов долго приходится убеждать, что герой ничего нам за это не должен и мы не делаем это за деньги, а делаем это для того, чтобы, может быть, таким образом выразить свою любовь к малой родине и землякам. После этого согласовываем графики всех участников проекта и назначаем съёмки. Съёмки проходят в трёх разных локациях в три разных дня. Это сделано сознательно, чтобы никто из участников творческого процесса не был утомлён. Но и съёмочные дни идут практически друг за другом, пока “свежо предание”. Съёмки на каждой локации занимают от полутора до двух часов непрерывной беседы. Это не считая подготовительной части — настройки света, звука, чая, кофе, перекусов.

Илона: Да, да, всё так.

— По каким принципам выбираете героев?

Алексей: Герой должен соответствовать основному признаку – это человек, который работает в Нижнем Тагиле, делает что-то полезное для общества и оно востребовано не только в нашем городе, но и по всей области, по всей стране, а если за её пределами, так вообще здорово. Мы делаем героями наших выпусков тех тагильчан, которые прославляют наш город, при этом не покидая его границ.

Илона: Это те люди, которые ходят по тем же улицам, что и мы и зрители, в те же магазины, что и мы с вами, посещали те же секции, любят те же кафе, что и мы. Это наши земляки, такие же, как мы. Разница лишь в том, что мы занимаемся разным, но, опять же, одинаково сильно любимым делом.

— Какие планы у проекта на ближайшее будущее?

Алексей: Учитывая, что производство подкаста финансово и энергозатратно, каких-то глобальных планов мы не строим. У нас нет какого-то контракта и обязательств. Мы делаем это в удовольствие. Конечно же, не хочется бросать начатое на полпути, и как минимум пять выпусков в первом нашем сезоне нам бы хотелось сделать. Дальше посмотрим на отклик. Если то, что мы делаем, действительно кому-то нужно, я думаю, что мы найдём силы и возможности продолжить, а в каком виде – мы узнаем уже во втором сезоне.

Илона: Вообще очень хочется рассказать и о тех, кто не столь широко известен, но предан Нижнему Тагилу и качеству своего дела. То есть рассказать о тех, кто успешен локально. Кто тоже может стать примером для молодёжи и вдохновить на достижение цели.