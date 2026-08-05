«Я уверен, это бельевая вошь». Родители 10-летней девочки пожаловались на кровососущих паразитов, которые искусали их ребёнка в детской больнице Нижнего Тагила

В редакцию АН «Между строк» обратился житель Нижнего Тагила Андрей, который после выписки 10-летней дочери из Детской городской больницы № 3 на улице Кузнецкого обнаружил на её теле следы укусов неизвестных насекомых. Мужчина считает, что его ребёнка покусала бельевая (платяная) вошь. По словам мужчины, его дочь Кристина была госпитализирована 27 июля с отитом. Школьница пролежала в больнице до 31 июля.

Посещения в больнице были запрещены из-за санитарного режима, родственники общались только по телефону. Тогда Кристина и стала жаловаться на зуд. Семья подумала, что ребёнка кусают комары. После выписки родители обнаружили на её теле следы красного цвета и множество пятен, напоминающих сыпь. По словам Андрея, укусы были на лице, ушах, шее, руках, груди и спине.

Встречая дочь, родители решили поговорить об этой ситуации с врачами. Как рассказывает Андрей, его жена подошла к одному из медиков и спросила, откуда могли взяться эти следы укусов. Врач ответила, что девочку покусали комары, и не стала дальше продолжать диалог.

«Я уверен, это бельевая вошь. Я служил в армии, у нас в части они тоже были, и на моём теле оставались следы, очень похожие на те, что сейчас на теле Кристины. Жена позвонила в санэпидемстанцию, но нам сказали, что нужно пройти приём у педиатра и сдать анализы, которые могли бы подтвердить, что ребёнка покусала вошь. Но Кристина практически сразу же уехала в детский лагерь, поэтому анализы сдать мы не успели», — рассказал Андрей АН «Между строк».

Редакция АН «Между строк» направила официальный запрос главному врачу медучреждения. Как только мы получим ответ, сразу его опубликуем.

