Тагильские коммунисты выдвинули своих кандидатов на выборах в Свердловское Заксобрание во всех округах города

В Нижнем Тагиле КПРФ выдвинула своих кандидатов во всех избирательных округах города на предстоящих выборах в Законодательное собрание Свердловской области (ЗакСО), которые пройдут с 18 по 20 сентября.

Так, в Дзержинском одномандатном избирательном округе от партии в ЗакСО пойдёт бывший первый секретарь Нижнетагильского горкома КПРФ, мастер смены «Уралвагонзавода» Михаил Бояркин, который, также, примет участие и в выборах в Госдуму по Нижнетагильскому округу.

В Ленинском одномандатном избирательном округе КПРФ будет представлять житель Новоуральска, пенсионер Дмитрий Никаноров.

В Тагилстроевском — известный тагильский общественник Фёдор Трачук, ранее принимавший участие в конкурсе на должность главы Нижнего Тагила и в конкурсе на должность главы муниципального округа Горноуральский.

Все три кандидата утверждены избирательной комиссией Свердловской области.