В Нижнем Тагиле осудили женщину, напавшую на педиатра во время осмотра её детей

Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор в отношении 33-летней Розы Муминовой, напавшей на врача-педиатра и угрожавшей ей убийством. Конфликт произошёл 25 октября 2024 года во время приёма, на который женщина привезла своих детей. Мать осталась недовольна приёмом и осмотром, проведённым врачом.

Свои претензии Муминова стала предъявлять при детях, используя ненормативную лексику. При этом она снимала происходящее на камеру мобильного телефона и угрожала выложить видеоролик в интернет.

«Муминова, увидев на столе врача мобильный телефон, схватила его. Врач, пытаясь вернуть своё имущество, вырвала телефон из рук осуждённой. В ходе борьбы Муминова дважды толкнула педиатра, в результате чего та ударилась о стул и подоконник, испытав физическую боль. Муминова, продолжая агрессивные действия, схватила врача двумя руками за шею и сдавила её, затруднив дыхание медицинского работника», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В суде Муминова вину не признала. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы условно сроком на один год с испытательным сроком один год. С осуждённой была взыскана сумма 50 тысяч рублей в пользу врача в качестве компенсации морального вреда.