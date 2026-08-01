Династия Стебловых или Как Нижний Тагил связан с Баскервиль-холлом

Кто из нас не помнит Сашу Шаталова из фильма «Я шагаю по Москве» (12+), или доктора Джеймса Мортимера из «Собаки Баскервилей» (18+) или князя Алексея из «Сибирского цирюльника» (18+), образы которых воплотил на экране Народный артист России Евгений Стеблов? Но мало кто знает, что корни его рода находятся в Нижнем Тагиле.

В 1795–1797 годах Николай Никитич Демидов взялся за реконструкцию своих уральских заводов, и в первую очередь Нижнетагильского. Тогда из подмосковных владений семьи Демидовых на Урал было переведено более 150 крепостных и приписных крестьян, среди которых был и кричной мастер Акинфий Иванович Стеблов. Здесь, на Нижнетагильском заводе, он женился, здесь родился его первенец, которого по семейной традиции назвали Павлом.

Павел Стеблов рос смышлёным мальчишкой, мастерил игрушки для друзей, хорошо рисовал и был замечен самим «господином заводовладельцем». Николай Никитич Демидов распорядился отдать отрока в начальную школу, а по её окончании — определить в Выйское заводское училище.

Панорамный вид Нижнетагильского завода (худ. П. Веденецкий, 1830-е гг. / общ. достояние)

Будучи учащимся Выйского училища, Павел Стеблов познакомился с девушкой Акулиной и её старшим братом — Фотием Ильичом Швецовым, который, несмотря на «младость лет», пользовался у Николая Демидова особым доверием. В возрасте 16 лет Фотий Швецов был отправлен на учёбу за границу. Сначала в город Мец, где он готовился к поступлению в Горную школу Парижа и изучал французский язык, а затем и в Париж. Помимо получения горного образования, Швецов ещё и присматривал за младшим сыном Николая Демидова — Анатолием, выполняя роль «дядьки» при будущем князе Сан-Донато. Обе задачи Фотий Швецов с честью выполнил, и заслужил благосклонное отношение со стороны Николая Никитича и дружбу со стороны Анатолия. Николай Никитич Демидов предоставил «отпуск от заводов» (вольную) сначала Фотию Ильичу, а затем и всей его семье. Сам же Фотий Швецов был поставлен заведовать Меднорудянским рудником и параллельно начал преподавать геологию, физику и механику в Выйском училище. Поняв, что у сестры и Павла Стеблова серьёзные отношения, Фотий Ильич «сделал ему протекцию перед господином заводовладельцем». Демидов присмотрелся к Стеблову, самолично устроил ему экзамен по основным дисциплинам из программы обучения в училище и по итогам отправил Павла Акинфиевича учиться в Германию.

Через два года, «показав изрядные знания», Павел Стеблов вернулся на Урал. Вскоре он получил «отпуск от заводов», его назначили преподавателем математики и геометрии в Выйском училище, а после того, как Павел и Акулина Швецова обвенчались, Фотий Ильич привлёк его к работам по созданию паровых двигателей для речных судов и золотых приисков. Аккуратность, старательность и исполнительность Павла Акинфиевича понравились Фотию Ильичу. На Корабельном мысу, близ дачи Швецова, было построено и испытано несколько паровых двигателей для речных судов.

Дача Ф. И. Швецова на берегу заводского пруда (план-карта 1846 г. / общ. достояние)

Один из них был продан купцу Науму Тюфину и установлен на судно «Основа», второй — на кабестан «Взор», купленный Швецовым на паях с купцом Альфонсом Поклевским-Козелл (будущим водочным королём Екатеринбургского уезда). Фотий Швецов вместе с Поклевским-Козелл организовали пароходное товарищество и решили открыть своё представительство в Томске. Ответственным за работу томской конторы Фотий Ильич решил сделать зятя. Он купил для семьи Стебловых добротный дом в Томске на улице Водяная, куда и переехали Павел, Акулина и их сын Павел (дом Стебловых простоял в Томске более ста лет и был снесён во второй половине 70-х годов прошлого века).

Поначалу дела у Павла Акинфиевича шли хорошо. Он принял более двадцати заказов от местных речных перевозчиков и владельцев золотых приисков. В установке и испытании многих из них он принимал личное участие. В семье родился второй сын — Александр, а сам Павел Стеблов записался в купцы первой гильдии. Однако первая же серьёзная неудача (на одном из приисков привезённый с Нижнетагильского завода двигатель взорвался) если не поставила крест на купеческой карьере Стеблова, то заметно повлияла на его авторитет в глазах томского купечества. Ряд золотопромышленников и речных перевозчиков начали отказываться от паровых машин и требовать назад деньги. Деньги пришлось возвращать, и это спасло репутацию Павла Акинфиевича.

Павел Акинфиевич Стеблов (фото 1887 г. из архива Т. Б. Мальцевой / общ. достояние)

Но дела у фирмы окончательно разладились к 1850 году. Чтобы содержать жену и детей, Павел Стеблов стал наниматься на пароходы механиком или помощником капитана. В 1851 году Швецов предложил закрыть контору в Томске и вернуться в Тагил, но Стеблов отказался уезжать, надеясь наладить в Томске какой-нибудь бизнес. Родственники даже поссорились на этой почве.

Оставшись в Томске, Павел Акинфиевич несколько раз пытался заняться коммерцией, но особой прибыли торговля ему не принесла. Не помогли ни переход из первой гильдии во вторую, ни «покровительство и участие» известных золотопромышленников братьев Машаровых. После смерти жены, в 1887 году, Стеблов вернулся в Нижнетагильский заводской посёлок. Ему удалось устроиться в заводское училище преподавателем математики и черчения. Через год, в 1888-м, в Томске от тифа умер младший сын Павла Акинфиевича — Александр. Старший сын, Павел Павлович, настоятельно попросил отца приехать к нему в Рыбинск, обещая «уход и заботу до конца дней». В Рыбинск Павел Акинфиевич уже ездил однажды вскоре после смерти жены. Съездил он и на этот раз, но оставаться у старшего сына не стал. Он вернулся в Тагил и вскоре умер. Ему был 81 год.

Семья Павла Павловича Стеблова с Павлом Акинфиевичем (второй справа)

(фото 1887 г. из архива Т. Б. Мальцевой / общ. достояние)

Павел Павлович Стеблов родился в 1850 году в Нижнем Тагиле. Рос и получал начальное образование в Томске. По окончании гимназии поступил в Казанский университет на историко-филологический факультет. С 1873 по 1883 год Павел Павлович преподавал историю, географию, латинский и древнегреческий языки в Нижегородской мужской гимназии. Затем был назначен инспектором этой же гимназии.

Павел Павлович Стеблов (фото 1884 г. из архива Т. Б. Мальцевой / общ. достояние)

В 1884 году в Рыбинске мужская 6-классная прогимназия была преобразована в гимназию с полным 8-летним сроком обучения. И молодого инспектора Павла Стеблова послали в Рыбинск налаживать учебные процессы. Очевидно, со своей задачей Павел Павлович справился, так как 7 декабря 1885 года он был назначен директором Рыбинской мужской гимназии и возглавлял её 15 лет. За это время он добился расширения здания гимназии в три раза, договорился с рыбинским купечеством о финансировании гимназии и её проектов, привлёк в попечительский совет самых известных и богатых купцов города. Его неоднократно избирали гласным городской думы. В 1900 году за успехи в службе ему присвоили чин действительного статского советника, а затем и звание личного почётного дворянина. В 1900 году Павел Павлович Стеблов был направлен в Ржев, где также принял участие в реорганизации Ржевской мужской гимназии.

В браке с Августиной Александровной Колпашниковой Павел Павлович воспитал троих сыновей: Павла, Виктора и Анатолия. Учительствовать из них никто не стал, но старший сын Павел стал очень известным врачом в Тверской губернии.

Павел Павлович Стеблов-мл. (фото 1915 г. из архива Т. Б. Мальцевой / общ. достояние)

Младший сын Павла Акинфиевича Стеблова, Александр, в 1874 году женился на мещанке Екатерине Семёновне Строговой. В браке у них родились шестеро детей: три девочки (Мария, Акулина и Клавдия) и трое мальчиков (Павел, Александр и Иван).

Судьбы их сложились по-разному. Акулина умерла во младенчестве. В 1916 году умер от туберкулёза Александр. Мария вышла замуж за офицера царской армии, которого в 1936 году репрессировали. В том же 1936-м умерла от рака Клавдия. Год спустя был арестован и расстрелян Павел Александрович. Иван Александрович окончил училище и всю жизнь до 1974 года проработал в Томске телеграфистом. Именно Иван Александрович Стеблов и стал дедом Народного артиста РФ Евгения Стеблова.

Александр Павлович Стеблов (фото неизв автора, до 1888 г. из архива Т. Б. Мальцевой / общ. достояние)

Д. Г. Кужильный для АН «Между строк».

По материалам:

— Т. Б. Мальцева «Сибирские корни», генеалогическое исследование (WEB), 2025 г.

— Ю. Галанцева «Прадед актёра», газета «Рыбинские известия», 12-04- 2023 г.

— В. С. Виргинский «Фотий Ильич Швецов. 1805–1855» , изд. Москва, 1977 г.

— «Создатель гимназии», газета «Рыбинская неделя», 30-05-2015 г.