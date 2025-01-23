А вы знали? Здание базы отдыха «Кедр» в селе Усть-Утка раньше было православным храмом

Чистый воздух, живописные окрестности, спокойное умиротворяющее течение реки привлекали в Усть-Утку на базу отдыха «Кедр» туристов не один десяток лет. Но мало кто знает, что прежде здание было православным храмом.

Здание церкви в Усть-Утке было построено в 1900 году на месте часовни, которая значилась на плане села ещё в 1847 году. А до часовни на этом месте находился небольшой сторожевой острог для обороны от кочующих башкирских отрядов. Перестройка часовни в церковь продолжалась три года, и в 1903 году церковь была освящена. Известный русский фотограф Сергей Михайлович Прокудин-Горский во время своего путешествия по Уралу в 1912 году был очарован красотой здешних мест и запечатлел храм на первых в России цветных фотографиях (до этого фотографии раскрашивали вручную особыми красками).

После Октябрьской революции и Гражданской войны храм закрыли, а в 1936 году в пустующем здании церкви был открыт сельский клуб, в котором размещалась библиотека, демонстрировались фильмы, а по праздникам проводили танцы. После того, как в 1972 году в Усть-Утке построили новое здание клуба, в старом здании устроили склад сельскохозяйственной продукции колхоза «Красный партизан», созданного ещё до войны. Дела у колхоза изначально шли неважно, а после 1965 года он и вовсе стал убыточным. Колхоз сначала увеличили за счёт участков, расположенных в близлежащих деревнях, а затем совместно с УВЗ реорганизовали в совхоз. В 1974 году директор «Уралвагонзавода» Иван Фёдорович Крутяков приехал в Усть-Утку, чтобы обсудить с сельчанами перспективы шефской помощи и заинтересовался зданием бывшего клуба. Крутяков договорился с сельсоветом о передаче здания на баланс завода. А год спустя УВЗ открыл в нём базу отдыха «Кедр». Название базе дал вековой кедр, растущий рядом.

База отдыха «Кедр» в 1979 году (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://uraloved.ru/images/mesta/sv-obl/chusovaya/baza-kedr-3.jpg)

База «Кедр» прослужила уралвагонзаводцам более сорока лет, привлекая отдыхающих чистым воздухом, грибными местами и богатой рыбалкой. Но в 2018 году руководство УВЗ в ходе очередной реорганизации стало избавляться от непрофильных активов и приняло решение безвозмездно передать здание Нижнетагильской епархии.





© 2025. Д. Г. Кужильный для АН «Между строк»