А вы знали? Междугороднее автобусное сообщение появилось в Нижнем Тагиле только в начале 1960 годов

В это трудно поверить, но до 1961 года в Нижнем Тагиле не было междугороднего автобусного сообщения. С междугородними перевозками вполне справлялись железная дорога, а в 1950-х годах ещё и малая авиация. В часть населённых пунктов Пригородного района можно было добраться по узкоколейке либо на грузовых машинах, которые дважды в день курсировали из Нижнего Тагила в сёла Петрокаменское, Покровское и Николо-Павловское.

В 1960 году Свердловский облисполком обязал Советы всех городов и крупных сёл оборудовать в своих населённых пунктах автобусные станции и к 1 января 1961 года открыть междугородное автобусное сообщение. Первой автобусной станцией в Нижнем Тагиле стало одно из зданий бывшего подворья купца Уткина на улице Красноармейской. В советское время в нём располагались учебные классы медицинского училища, контора отдела рабочего снабжения завода имени Куйбышева и склады.

Первые междугородние маршруты Нижний Тагил — Невьянск, Нижний Тагил — Кушва и Нижний Тагил — Качканар заработали в январе 1961 года. На маршруты выходили городские автобусы, не предназначенные для междугородних перевозок. Но уже в 1962 году в город начали поступать новые междугородние автобусы ЗИЛ-127 и ЛАЗ-695, и автобусное сообщение связало наш город с Верхней Турой, Красноуральском, Верхней и Нижней Салдой, Свердловском и Серовом.

Число междугородних автобусных маршрутов и самих автобусов росло, и Нижнему Тагилу стал нужен новый автовокзал. Его было решено построить вблизи железнодорожного вокзала и тем самым разгрузить центр города от громоздких автобусов. Автовокзал был открыт 5 ноября 1967 года. Для того времени это было современное здание из стекла и бетона, просторное, оборудованное по последнему слову техники. Большой зал ожидания для пассажиров, комнаты отдыха, кассы, телефон и медпункт. Там же была оборудована стоянка междугороднего такси.

Нижнетагильский автовокзал благополучно пережил эпоху перестройки и продолжает функционировать по сей день. В 2022 году он отметил свой 55-летний юбилей. К своему 45-летию автовокзал был капитально отремонтирован и реконструирован, стал ещё более удобным и функциональным.

© 2025. Д. Г. Кужильный для АН «Между строк»