Город и его люди. Скульптор Василий Ушаков

Не будет преувеличением сказать, что работы скульптора Василия Ушакова знакомы каждому жителю Нижнего Тагила. Это и памятник Героям Гражданской войны на Красном Камне, это и обелиск «Мать-Родина» на Рогожинском мемориале, это и памятник горнякам ВЖР/ВРУ на улице Фрунзе, это и памятник рабкору Григорию Быкову на улице его же имени. Все эти монументы были созданы талантливым тагильским скульптором и преподавателем рисунка, скульптуры и композиции Василием Ушаковым.



Василий Михайлович Ушаков (фото из архива Е. Ильиной-Ушаковой / фрагмент ориг. изображения)

(https://literny.ru/wp-content/uploads/2020/04/Ushakov-Vasilij-Mihajlovich-e1587802458183.jpeg)



Василий Михайлович Ушаков родился в Нижнем Тагиле 7 января 1928 года в семье горняков. С детства Василий перепробовал множество занятий: посещал кружки и секции, освоил тромбон и трубу, играл в духовом оркестре, занимался различными видами спорта. После окончания семилетки пошёл работать, чтобы помогать семье, а когда закончилась война, поступил в Уральское художественно-промышленное училище. Любовь к изобразительному искусству ему привил ленинградский художник Феликс Лемберский, который жил в Нижнем Тагиле в эвакуации. Он организовал свою студию, где на общественных началах обучал подростков и молодых людей премудростям рисования.



Художник Феликс Самойлович Лемберский (фото неизв. авт. / фрагмент ориг. изображения)

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/dc/D579-bw-SMALL.tif/lossy-page1-1200px-D579-bw-SMALL.tif.jpg)



В конце войны в Нижнем Тагиле открывается Уральское художественно-промышленное училище и Василий Ушаков подаёт документы на отделение скульптуры, став студентом самого первого набора УХПУ. Как говорил сам мастер, с окончательным выбором своей будущей профессии ему помогли занятия у Феликса Лемберского.

После окончания училища в 1950 году Василий Ушаков едет в Москву, где поступает в Институт прикладного и декоративного искусства на курс к известному советскому скульптору-монументалисту Екатерине Фёдоровне Алексеевой-Белашовой. Через два года Институт прикладного и декоративного искусства расформировали, а Василий перевёлся в Ленинградское высшее художественно-промышленное училище имени В. И. Мухиной — знаменитую на весь Союз Мухинку.

Здесь карьера Ушакова как скульптора едва не закончилась, не успев начаться. В те годы в Мухинке создавался джазовый ансамбль, и Василий стал ходить на репетиции коллектива, играя на тромбоне. Вскоре по училищу пронёсся слух, что для ансамбля пригласили художественного руководителя, какого-то немца, который недавно вышел из заключения. Звали бывшего зека Адольф Рознер, который был более известен по обе стороны Атлантики как Эдди Рознер.

Уже на первой репетиции Рознеру очень понравилось, как молодой тагильчанин играет на тромбоне, и он предложил Василию бросить учёбу в Ленинграде и переехать в Москву, где при объединении «Мосэстрада» началось создание первого эстрадного джазового оркестра. Времени на раздумья Адольф Игнатьевич не давал, но Ушаков от предложения отказался.



Джазовый ансамбль ЛВХПУ им. Мухиной (крайний справа — Василий Ушаков)

(фото из архива Е. Ильиной-Ушаковой / фрагмент ориг. изображения)

(https://sun9-33.userapi.com/impf/c639417/v639417083/574e1/Obfaz-WxPmk.jpg)



Хотя свою порцию аплодисментов Василий всё-таки получил. В то время джаз-ансамбль ЛВХПУ имени Мухиной был одним из самых любимых и востребованных коллективов в Ленинграде и Ленинградской области, а выступления «мухинцев» в домах и дворцах культуры, в клубах и на танцплощадках неизменно заканчивались рукоплесканиями и бурными овациями.



Джазовый ансамбль ЛВХПУ им. Мухиной (крайний справа — Василий Ушаков)

(фото из архива Е. Ильиной-Ушаковой / фрагмент ориг. изображения)

(https://literny.ru/wp-content/uploads/2020/04/Dzhazovyj-orkestr-Muhinki-scaled-e1587801142362.jpeg)



В 1956 году Василий Ушаков выполнил дипломную работу для спортивного стадиона в городе Златоусте. Работа была высоко оценена, и талантливому студенту предложили остаться на преподавательской должности в ЛВХПУ. Но он принял решение вернуться на Урал, в Нижний Тагил, чтобы, как он сам не раз говорил, «поднимать культуру родного города».

Вернувшись домой, Василий Михайлович вскоре получил предложение от архитектора Николая Черпакова принять участие в создании мемориала Героям Гражданской войны на Красном Камне, выполнить главную часть композиции — стелу с фигурой красноармейца. И Ушаков, занятый до этого разработкой декоративных скульптур, ни секунды не раздумывая, взялся за работу. Памятник Героям Гражданской войны был открыт 7 ноября 1957 года к 40-летию установления советской власти в стране.



Памятник Героям Гражданской войны (фото неизв. авт., 1975 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://tagil-press.ru/wp-content/gallery/vyja-k-kamen/14a-Pamjatnik-Gerojam-Grazhdanskoj-vojny-foto-1975-g..jpg)



В 1959 году в Нижнетагильском государственном педагогическом институте открылась первая в уральском регионе кафедра графики и изобразительного искусства. Ушакова пригласили преподавать рисунок и пластическую анатомию. Весной 1963 года он стал доцентом кафедры изобразительного искусства и деканом художественно-графического факультета. Эту должность Василий Михайлович занимал до 1971 года.

Чуткий и требовательный одновременно, обладающий прекрасными организаторскими способностями, он сумел найти новые приёмы в учебном процессе, создать творческую атмосферу, определить высокий уровень преподавания. Прекрасный художник и сильный педагог, он разрабатывал программы по рисунку и пластике, по которым вплоть до 1990-х годов велись занятия на худграфе НТГПИ.



В. М. Ушаков (фото неизв. авт. / фрагмент ориг. изображения)

(https://tagil-press.ru/wp-content/uploads/ja-Ushakov-Vasilij-Mihajlovich-skulptor-kopija.jpg)



В 1965 году в составе группы архитектора А. И. Обухова, скульпторов М. П. Крамского и Ю. П. Клещевникова Василий Ушаков становится соавтором мемориального комплекса рабочим Высокогорского рудоуправления, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны.



Открытие мемориала рабочим Высокогорского рудоуправления, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны (фото неизв. авт., 1965 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://tagil-press.ru/wp-content/gallery/foto-vyja-tagil/47-Pamjatnik-gornjakam-byl-torzhestvenno-otkryt-8-maja-1965-g..jpg)



А вскоре после этого руководство Алапаевска обратилось в Нижнетагильские мастерские Художественного фонда РСФСР с предложением создать для дома-музея Петра Ильича Чайковского в Алапаевске памятник великому композитору. Заказ был утверждён и попал по распределению Василию Ушакову. Заказ попал по адресу: Чайковский с детства был любимым композитором Василия Михайловича, и поэтому к созданию памятника Ушаков отнёсся с особым вниманием и любовью. Спустя два года, 11 октября 1967-го, памятник Чайковскому в Алапаевске был открыт и несколько десятилетий оставался визитной карточкой города.



Открытие памятника П. И. Чайковскому (второй слева — скульптор В. Ушаков)

(фото: В. Пономарёва, 1967 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://literny.ru/wp-content/uploads/2020/04/Ponomaryov_Otkrytie-pamyatnika-CHajkovskomu_3_-Ushakov-vtoroj-sleva.jpg)



Помимо творчества и преподавательской работы, Василий Михайлович активно занимался общественной деятельностью: входил в совет мастерских Художественного фонда, не раз избирался депутатом городского Совета депутатов трудящихся.

В 1970 году В. М. Ушаков оставил пост декана, но остался преподавать на худграфе, входил в правление Союза художников и худсовета мастерских. В 1974 году его пригласили принять участие в оформлении нового здания цирка. Тогда же Василий Михайлович был назначен директором Уральского училища прикладного искусства, которым руководил три года. Он сделал всё необходимое для подготовки к открытию в училище отделения по подносному промыслу, который переживал в городе второе рождение.

Не забывал Ушаков и о творчестве. Когда ему предложили создать памятник тагильскому рабкору Григорию Быкову, он вдумчиво и обстоятельно взялся за работу. Впрочем, кое-кто из тех, кто знал мастера близко, сомневались — не откажется ли. Ведь от деятельности Быкова и его депутатской группы в своё время пострадал отец скульптора. Но Василий Михайлович никогда не смешивал личное и общественное. Работая над образом Быкова, он знакомился с его статьями, встречался с людьми, близко знавшими рабкора, собирал и изучал в архивах все доступные материалы, связанные с его гибелью.

В 1977 году памятник был открыт, а многие из тех, кто знал и помнил Быкова, отмечали, что скульптору удалось очень точно передать образ Григория Семёновича.

В. М. Ушаков за созданием образа рабкора Быкова (фото неизв. авт. / фрагмент ориг. изображения) (https://tagil-press.ru/wp-content/gallery/foto-vyja-tagil/Skulptor-Vasilij-Mihajlovich-Ushakov-rabotaet-nad-sozdaniem-obraza-rabkora-Grigorija-Bykova..jpg) Открытие памятника рабкору Григорию Быкову (фото неизв. авт., 1977 г. / фрагмент ориг. изображения) (http://www.artmnt.ru/monumentalnoe.php?id=135#)

Работы Василия Михайловича Ушакова можно встретить и в других городах и посёлках Урала. Это и памятник Ленину в посёлке Свободном Свердловской области, и памятник Ленину в городе Ивделе, и памятник павшим на фронтах Великой Отечественной войны в Черноисточинске, и памятник Солдату Отечественной Войны в посёлке Артёмовском. Во многих городах бывшего Советского Союза до сих пор хранятся скульптурные портреты Героев Социалистического Труда, выполненные тагильским мастером в 1970–1980-х годах.

Накануне 35-летия Победы в Великой Отечественной войне трудовой коллектив треста № 88 выступил с инициативой собрать средства на памятник работникам предприятия, погибшим в годы войны. Разработку памятника строители решили доверить Василию Михайловичу. Первоначально памятник хотели назвать «Строителям Уралвагонстроя, погибшим в годы войны», но впоследствии название изменили — трест «Уралвагонстрой» уже не существовал.

Памятник был торжественно открыт 8 августа 1980 года в преддверии профессионального праздника работников треста № 88 — Дня строителя.



Памятник строителям треста № 88 (Уралвагонстроя) (фото неизв. авт. / фрагмент ориг. изображения)

(http://virtual.artmnt.ru/uploads/monumentums/000/036/1484077663.jpg)



В училище Василий Михайлович продолжал преподавать вплоть до сентября 1999 года. В 1998-м ему было присвоено звание «Отличник народного просвещения Российской Федерации». Ранее он был награждён медалями «За доблестный труд к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина» и «Ветеран труда». Выдающегося тагильского скульптора не стало 25 ноября 1999 года. По его просьбе он был похоронен возле скульптуры «Мать-Родина» на кладбище Рогожино.

Ряд его работ можно увидеть на тагильских улицах. Это мемориальные доски Серго Орджоникидзе, Шалве Окуджаве на аллее Славы на Вагонке и на доме, где жила семья Шалвы Степановича. Его работы находятся в коллекциях музеев Нижнего Тагила, Серова, Ирбита, Екатеринбурга, а также в музеях НТМК и УВЗ.



В. М. Ушаков в своей мастерской (фото неизв. авт. / фрагмент ориг. изображения)

(https://sun9-8.userapi.com/impf/c639417/v639417083/574f3/IpKDAty4ILI.jpg?size=2560x1929&quality=96&sign=96fba8642791cebeccd28aca921669be&type=album)



(с) 2022. Дмитрий Кужильный эксклюзивно для АН «Между строк»