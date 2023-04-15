Здания-близнецы Нижнего Тагила. Часть 1

Бурное строительство в послевоенном СССР было отмечено широким распространением типовых жилых и общественных зданий, не всегда и не во всём удобных, но зато дешёвых. Именно дешевизна постройки была главной причиной того, что в сфере жилищного и гражданского строительства типовые проекты начали стремительно вытеснять индивидуальные. Такая тенденция распространялась не только на жилые многоквартирные дома, но и на здания культурно-бытового назначения: дворцы и дома культуры, кинотеатры, объекты общепита, школы и детсады, гостиницы. С одной стороны, такая унификация была удобна: она позволяла не только сократить сроки строительства, но и заранее спланировать статьи расходов на подведение коммуникаций, закупку мебели и оборудования. Но с другой стороны, «типовуха» обезличивала города, делая их похожими один на другой.

Типовые проекты жилых и общественных зданий стали получать распространение в нашей стране в конце 20-х годов прошлого века после того, как Наркомстрой (Народный комиссариат СССР по строительству) попытался поставить на поток возведение домов-коммун, ставших актуальными с подачи советских архитекторов-конструктивистов. «Затиповать» дома-коммуны не удалось, но в недрах Наркомстроя получила развитие идея строительства зданий по единому архитектурному проекту. Государственные институты проектирования получили задание разработать несколько унифицированных проектов, которые могли бы быть реализованы с использованием местных строительных материалов. Первые итоги деятельности Наркомстроя стали видны уже к середине 1930-х годов. Было разработано и утверждено более 100 типовых проектов зданий общественного назначения: школ, детских дошкольных учреждений, кинотеатров, домов культуры, спортивных сооружений, а также порядка 200 типовых проектов жилых зданий: многоквартирных домов, гостиниц, общежитий.

Нашествие «типовухи» в 1930-х сдерживали лишь острый недостаток строительной техники и ошибки в планировании развития народного хозяйства. Широкое развитие в довоенный период получило только малоэтажное типовое строительство в рабочих посёлках, которые в огромном количестве стали появляться в эпоху индустриализации.

Положение изменилось по окончании Великой Отечественной войны, когда Советский Союз получил от Германии в качестве репараций крупные материальные и финансовые ресурсы: 4389 различных предприятий, 96 электростанций, 340 тысяч различных станков, 200 тысяч электромоторов, около 150 тысяч единиц строительной техники, 74 тысячи вагонов стройматериалов (всего на сумму около 16 миллиардов долларов), золото на сумму более 10 миллиардов долларов. Примерно две трети полученного в 1945–1953 годах золота было пущено на восстановление разрушенных в годы войны городов и на жилищное и гражданское строительство в городах Урала и Сибири, куда во время войны были эвакуированы предприятия и люди. Нижний Тагил был в числе таких городов.

В 1947–1948 годах на территории Советского Союза было развёрнуто около тысячи вывезенных из Германии и её сателлитов заводов строительного профиля, которые стали производить продукцию из местного сырья. А 6 декабря 1950 года Министерство жилищно-гражданского строительства выпустило приказ, обязывающий начальников главных строительных управлений и управляющих строительных трестов «в обязательном порядке применять типовые проекты объектов социально-бытового назначения, общеобразовательных школ, школ ФЗО, училищ и учреждений культуры».

Правда, почти 70% типовых проектов были разработаны ещё в 1920-х и 1930-х годах и уже морально устарели. К примеру, около половины из них были рассчитаны на печное отопление, не имели санитарно-технической канализации и водоснабжения. Все эти недостатки устранялись в 1950–1960-х годах уже в построенных зданиях.

Первой ласточкой наступления эры «типовухи» в строительстве общественных зданий в Нижнем Тагиле можно считать кинотеатр «Мир», заложенный в 1951 году на перекрёстке улиц Клубной (ныне — Оплетина) и Липовый тракт. Для кинотеатра был выбран проект архитекторов Зои Брод и Александра Хрякова, созданный в 1945 году в Ленинградском отделении института «Проектгражданстрой» по заказу треста «Союзкинопроект». Кинотеатр представлял собой двухэтажное здание из кирпича со зрительным залом на 300 мест. К тому времени проект уже был реализован в 48 городах СССР, а кое-где, например в Иркутске, даже дважды. Всего по нему было построено 129 зданий.



Кинотеатр «Мир» (фото А. Ф. Кожевникова / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru/wp-content/gallery/foto-vyja-tagil//15-Lipovyj-trakt.-Seredina-1960-h-godov.-Foto-Kozhevnikova-A.-F..jpg)



Строился «Мир» долго: лишь в октябре 1955-го был подписан акт о принятии в эксплуатацию, а 16 декабря в его стенах состоялся первый киносеанс.

Следующий типовой соцкультобъект появился в Нижнем Тагиле в 1963 году в Дзержинском районе. Первый в городе и Свердловской области широкоформатный кинотеатр с возможностью воспроизведения стереозвука строился в течение четырёх лет хозспособом и знаменит тем, что получил своё название за год до открытия. Среди жителей Вагонки через домкомы и завкомы предприятий был проведён опрос с единственным вопросом: «Как назвать новый кинотеатр?» Было предложено несколько названий: «Имени Дзержинского», «Космос», «Россия» и другие. Большинство опрошенных высказались за то, чтобы дать кинотеатру имя «Россия», и 9 мая 1962 года Дзержинский райисполком утвердил этот выбор своим постановлением.

Считается, что кинотеатр «Россия» был спроектирован тагильским архитектором Зоей Путиловой. Но это не совсем так. Зоя Гавриловна взяла за основу проект 2-06-60, разработанный в МЦИТП (Центральном институте типовых проектов), и переработала его. В тагильском варианте кинотеатр получил более просторное фойе и более вместительный зал, но его внешний вид в целом остался прежним. 29 апреля 1963 года кинотеатр принял первых зрителей — рабочих строительного треста № 88. А 7 июня точно такой же кинотеатр был открыт в Ставрополе-на-Волге (Тольятти). Всего проект Московского ЦИТП 2-06-60 был реализован в 49 городах страны, в том числе в Белгороде, Волгограде, Кривом Роге, Хабаровске, Кокчетаве, Евпатории, Невинномысске.

Кинотеатр «Россия» в Нижнем Тагиле (фото неизв. автора, 1963 г. / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/tagil-nasha-vagonka//60-Otkrytie-kinoteatra-Rossija-29-aprelja-1963-goda..jpg) Кинотеатр «Космос» в Тольятти (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (https://img-fotki.yandex.ru/get/17871/182764274.56/0_112f20_e08af6d0_orig.jpg)

Ещё один популярный типовой проект здания соцкультбыта был реализован в Нижнем Тагиле в 1967 году и известен горожанам как Дворец культуры «Юбилейный». Однако мало кто знает, что данный проект, разработанный в «Гипротеатре» архитекторами Степановым, Розановым и Шестопаловым и утверждённый в 1959 году, изначально носил название «Типовой проект 264-12-52. Клуб на 600 мест с развитым составом помещений для строительства во 2-й и 3-й климатической зоне». Дело в том, что типовые проекты клубов предназначались для городов-спутников, крупных сёл и рабочих посёлков, а строительство их должно было обходиться в разы меньше, чем дворцов или домов культуры.



Типовой проект 264-12-52 (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://sun9-61.userapi.com/impf/c626818/v626818089/40627/lR3BOm1Mhmc.jpg)



В Нижнем Тагиле проект реализовывался как «рабочий клуб Высокогорского механического завода» и не имел имени собственного. Оно появилось позднее, год спустя, 26 апреля 1968-го. Тогда же клуб был переименован в Дом культуры, а ещё через несколько лет — во дворец. О несоответствии первоначального и нынешнего статусов «Юбилейного» все быстро позабыли.



Рабочий клуб ВМЗ (фото неизв. автора, 1967 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru/wp-content/gallery/foto-vyja-tagil//Rabochij-klub-Vysokogorskogo-mehanicheskogo-zavoda-foto-1967-g..jpg)



Проект 264-12-52 оказался очень популярным. Он был реализован более чем в 50 населённых пунктах трёх союзных республик. И трижды в Свердловской области.

Здесь надо сказать, что после 1960 года все общественные здания в Нижнем Тагиле строились по типовым проектам, а значит, имеют по всей нашей стране массу близнецов. Таковы были веяния того времени. Сроки постройки типового здания были существенно меньше, использование при его возведении стандартизированных материалов и технологий в разы удешевляло стоимость.

В 1960–1970 годах Госплан и Совет министров СССР стали требовать от проектных организаций ещё большего удешевления типовых проектов, что в итоге привело к снижению сроков службы построенных зданий в полтора-два раза.

В конце 1960-х годов в Нижнем Тагиле началось строительство ещё одного кинотеатра, с которым связана любопытная история. Городские легенды гласят, что, когда началось строительство нового очага культуры, городскими властями был объявлен конкурс на его лучшее название. За три года в горисполком и редакцию газеты «Тагильский рабочий» пришло около двух тысяч писем от горожан с предложениями названия для нового кинотеатра, среди которых были «Эра», «Заря», «Спутник», «Космос», «Комсомолец», брутальное «Седой Урал», «Малахит» и ещё около трёх десятков вариантов. В итоге было объявлено, что победило название «Современник». Имени победителя конкурса тогда не назвали: это было не принято, да и приз победителю был обещан довольно скромный. Газеты написали, что «новый кинотеатр стал подарком тагильских архитекторов и строителей XXIV съезду КПСС и воплотил в себе все самые новаторские разработки», и о конкурсе вскоре забыли. Много позднее выяснилось, что кинотеатр был построен по типовому проекту 264-13-3/70 «Широкоформатный кинотеатр на 800 мест из местных материалов», разработанному в ЦНИИЭП (Центральном научно-исследовательском институте экспериментального проектирования) зрелищных зданий и спортсооружений в 1965–1970 годах архитекторами Бубновым, Лазаревым, Семейкиным и Тер-Степановым. А рабочее название проекта было... «Современник». Тагильские архитекторы только выполнили привязку проекта к местности.

Строительство кинотеатра «Современник» (фото: Е. Шалгин / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/d0bed0b4d0bdd0b0//118p-Nizhnij-Tagil-1971-1973-god.-Foto-arhiv-Evgenij-Shalgin..jpg) Кинотеатр «Современник» (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/fototagil-1960-1990-gody//199-Kinoteatr-Sovremennik.jpg)

С «Современником» связана ещё одна легенда: якобы тагильские архитекторы создали кинотеатр с самым большим в стране зрительным залом, вмещающим 1200 человек. На самом деле в проекте было изначально заложено увеличение посадочных мест в зрительном зале с 800 до 1029 человек за счёт установки кресел меньшего размера.

Новый кинотеатр был принят в эксплуатацию 30 ноября 1971 года и вступил в строй в первых числах декабря того же года. «Современник» быстро завоевал любовь тагильчан и стал самым посещаемым кинотеатром города.

Проект 264-13-3/70 был реализован в 24 населённых пунктах СССР: в Минске, Уфе, Виннице, Геленджике, Караганде и других городах. Ещё 23 раза был построен его предшественник — проект 264-13-1, который незначительно отличался от «Современника».



Кинотеатр «Юбилейный» в г. Караганде (фото: Б. Подгорный / фрагмент ориг. изображения)

(https://static.auction.ru/offer_images/2016/02/22/04/big/J/j2igwvABLGe/markirovannaja_pochtovaja_kartochka_kinoteatr_jubilejnyj_karaganda_1976.jpg)



Продолжение следует…

(с) 2023. Дмитрий Кужильный эксклюзивно для АН «Между строк»