История пожарной охраны Нижнего Тагила

Одной из главных бед Нижнего Тагила с первых дней его основания были пожары. Избы рабочих и мастеровых были деревянными и строились близко к заводу. Искры, летящие из домен, чаще всего и становились причинами пожаров. А если возгорание случалось в сухую и ветреную погоду, выгореть могла не одна улица. В 1729 году сгорел Выйский медеплавильный завод, а вместе с ним и половина изб работных. После этого случая Акинфий Демидов распорядился «за огнём надзор держать всем миром денно и нощно». Однако приказ хозяина исполнялся чисто формально: в светлое время суток мужчины были на работе, а от женщин и ребятишек толку в тушении огня было мало.

Первым озаботился созданием «огнеборной команды» Прокофий Демидов, создав при Невьянском заводе прообраз современной пожарной дружины из «дюжих мужиков при двух подводах с двумя возницами». На каждой подводе было установлено по четыре бочки с водой. Главной задачей «огнеборной команды» было не дать распространиться огню с места возгорания на другие постройки. На улицах заводского посёлка по приказу того же Прокофия были вырыты пожарные пруды, которые частично пополнялись из подземных источников, частично дождевой и талой водой. Вскоре примеру старшего брата последовал и Никита Акинфиевич, владевший Нижнетагильским заводом. По его приказу на Ключах и Гальянке были вырыты пожарные прудки, а жителям улиц было велено «держать у изб не менее двух бочек с водой и вёдра». Категорически, под страхом крупного штрафа, был запрещён пал травы и листьев, а также предписано «держать дымоходы в чистоте, а печные заслонки в порядке». При заводе была создана пожарная команда, за работой которой следил приказчик «без поручений» из числа начинающих служащих.

Вид на Нижнетагильский завод (фото неизв. автора, конец XIX в. / общ. достояние)

Наблюдение за пожарами в жилом секторе велось с естественных возвышенностей вокруг заводов. Во второй половине XIX века для этих целей приспособили даже башню на Лисьей горе, на которой вывешивали сигнальные шары, обозначавшие район, где замечено возгорание: 1 шар – центр, улица Александровская, 2 шара – Выйский поселок и медеплавильный завод, 3 шара – район Ключей и Нижнетагильского завода, 4 шара – Гальянка, 5 шаров – территория за Выйским прудом. Пять шаров вывешивали редко – из-за дыма двух заводов Заречная улица и Андреевский рудник почти не были видны. Выйская часть с Лисьей горы тоже просматривалась только до Выйско-Никольской церкви.

Пожарные обозы, в состав которых входили повозки с бочками, наполненными водой, располагались близ заводских ворот. Дело в том, что огнеборцы набирались из числа заводских работников, и когда пожара не было, люди продолжали работать на своих местах. Как только наблюдатель замечал дым пожарища, он начинал бить в колокол, заводские пожарные бросали работу, запрягали лошадей в повозки и спешили на место возгорания. Насколько эффективной была такая схема работы, судить трудно, но заводские пожарные команды просуществовали в таком виде до начала 1870-х годов. С 1862 по 1882 год Демидовы ежегодно выделяли на содержание пожарных отрядов от 8,5 до 9 тысяч рублей серебром, и были бы не против переложить эти расходы на земство, но земские финансы в то время уже были потрачены на программы развития медицины и народного образования, и вопрос создания народных пожарных дружин был отложен до лучших времён.

Наконец, в 1889 году в Нижнем Тагиле при финансовом содействии Верхотурского земства было образовано Общество «Нижнетагильская вольная пожарная дружина». Правда, денег хватило лишь на решение организационных вопросов и обзаведение самым необходимым инвентарём.

Нижнетагильская вольная пожарная дружина (фото неизв. автора, 1900 в. / общ. достояние)

Положение стало меняться, когда пожарным делом заинтересовалось тагильское купечество. В 1911 году председателем правления Общества «Нижнетагильская вольная пожарная дружина» избирают Арсения Осиповича Лошкарёва, а его заместителем Евлампия Евграфовича Копылова — богатейших тагильских купцов. Непосредственным руководителем огнеборцев стал помощник заведующего отделом эксплуатации железных дорог Нижнетагильского округа Николай Михайлович Колышкин.

Буквально за полгода было достроено новое здание пожарного депо, построена новая конюшня, закуплены новые багры, насосы и рукава, дополнительно приобретены лошади, закуплен фураж, увеличен личный состав. В течение шести лет подряд тагильская пожарная дружина признавалась лучшей среди земских пожарных команд Пермской губернии.

Финансировались тагильские пожарные из разных источников. От 300 до 400 рублей в год в кассу Общества вносило Верхотурское земство, порядка 600 рублей ежегодно вносило Главное правление демидовских заводов, с которым был заключён договор «о пожарном надзоре и охране от пожаров», около 700 рублей составляли взносы от кустарей, владельцев небольших магазинов, мелочных лавок и казённых учреждений, почти 1200 рублей приносила прибыль от коммерческой деятельности, не связанной с пожарной охраной (зимой пожарные заливали два платных катка, летом устанавливали в городском саду карусели и устраивали лотереи и аукционы).

Общество «Нижнетагильская вольная пожарная дружина» прекратило своё существование в 1918 году, когда отступающими из Тагила «красными» был расстрелян Арсений Лошкарёв, разграблено пожарное депо, «мобилизованы» лошади и реквизирована касса. Восстанавливать в Нижнем Тагиле пожарную охрану начали только в августе 1921 года, когда в составе горисполкома была введена должность инструктора пожарной охраны. С 1 августа 1924 года в штат подотдела благоустройства исполкома была введена Нижнетагильская городская пожарная команда, которая состояла из трёх частей и пожарного поста на Лисьей горе. В 1925 году на склоне Больничной горки было построено пожарное депо, которое прослужило более четверти века и было снесено, потому что мешало строительству драмтеатра.

Пожарного депо 1925 г. (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

После ряда административных реорганизаций, которые продолжались до осени 1930 года, городской отдел пожарной охраны был выделен в самостоятельное подразделение с прямым подчинением исполкому городского Совета. В период с 1931 по 1937 год в Нижний Тагил из области поступило четыре автомашины ПМГ-1 и ПМГ-3 на шасси ГАЗ-АА, по три автоцистерны на шасси ЯГ-6 и автолестницы К-30 на базе автомобиля ЗИС-6, два автомобиля ЗИС-11, оснащённые пожарными насосами.

Выезд пожарной команды из депо на Красном Камне (фото неизв. автора, 1935 г. / фрагмент ориг. изображения)

