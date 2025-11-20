Демидовские традиции в современном оформлении. В Нижнем Тагиле открылась выставка к юбилею Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна

Накануне в музее-заповеднике «Горнозаводской Урал» состоялось открытие выставки «Место рождения Искусств», посвящённой 80-летию Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна (филиала) ФГБОУ ВО «РГХПУ им. С. Г. Строганова».

«Благодаря вашим усилиям удалось возродить уральские народные промыслы и ремёсла. Подносы, созданные в Нижнем Тагиле, восхищают, вдохновляют и радуют ценителей народного творчества по всему миру. Спасибо за энтузиазм и преданность выбранному делу. Ваш труд помогает сохранять историческое наследие и приумножать трудовую славу города на протяжении 80 лет», — сказал замглавы администрации города по социальной политике Валерий Суров.

На выставке представлены предметы декоративно-прикладного искусства — выпускные работы студентов и творческие работы преподавателей с 1951 по 2025 год. Всего 65 произведений, среди них камнерезные и ювелирные изделия, скульптуры из металла и лаковые подносы, в том числе включённые в Книгу рекордов России.

Четверть века колледж возглавляет его выпускница, искусствовед, член Международной ассоциации искусствоведов, Почётный работник образования России Людмила Павленко.

«Работы, созданные нашими педагогами, студентами и выпускниками, отличаются особым колоритом. Понимание металла, смелость и лёгкость в использовании уральских самоцветов в сочетании с демидовскими традициями и современным дизайном во многом определяют самобытность и уникальность произведений», — рассказала она.

На мероприятии присутствовали и другие выпускники колледжа, среди которых была Светлана Шакина. Более 30 лет она работает преподавателем, а последние 10 лет возглавляет цикловую комиссию декоративно-прикладного искусства и народных промыслов колледжа. Кроме того, Светлана Шакина — руководитель многих дипломных проектов. На выставке представлены работы, выполненные под её руководством.

«На выставке представлена замечательная анималистическая скульптура из мягкого камня под названием “Диалог”. У нас учился замечательный студент Павел Тимофеев. Вот мы с ним придумали такую композицию: ворона и два воробушка делят крошки — это и есть диалог. Вторая работа — декоративная плакета “Прорыв” — посвящена прорыву блокады Ленинграда. Я вообще очень люблю тему Великой Отечественной войны и стараюсь на диплом всегда брать студентов, у которых эта тема откликается. Ещё одна работа посвящена юбилею колледжа и юбилею Строгановской академии. То есть у нас в один год юбилей: у них 200 лет, у нас 80 лет. Мы немножко помоложе, но не менее значимы», — сказала преподаватель.

Тагильчане смогут ознакомиться с экспозицией до 9 декабря. А 21 ноября в Нижнетагильском музее изобразительных искусств откроется выставка «Уральский филиал РГХПУ им. С. Г. Строганова. Традиции. Творчество. Инновации». Её основу составят живописные работы тагильских мастеров.