Тагильчане в соцсетях обсуждают новогодний секс-скандал во дворце детского творчества (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле разгорается скандал вокруг танцевального новогоднего шоу студии MDT «Кино ёлка» (18+), которое прошло на сцене Городского дворца детского и юношеского творчества (ГДДЮТ) в декабре. Зрителей возмутили слишком откровенные танцы «снегурочек» в одном из номеров концерта.

« Пришли с детьми на новогодние шоу «Кино ёлка». Были очень удивлены танцем этих женщин! Хотелось встать и уйти, особенно детям», — пишет подписчица паблика «Чёрный список Тагила».

Одна из участниц шоу, психолог и медиа эксперт Ирина Прокопьева вступила в дискуссию с возмущёнными зрителями и попыталась объяснить, что ничего особенного не произошло.

« Мы — взрослые женщины, танцующие в формате 18+. Без пошлости, без нарушения границ, с уважением к сцене и зрителю. Танец может вызывать разные чувства — от восхищения до дискомфорта. И это нормально: мы все воспринимаем увиденное через свой опыт, ценности и чувствительность . Да, смелые, искренние и задорные — и немного любим, когда народ активно обсуждает. Каждая взрослая женщина может себе это позволить… просто кто-то делает это тише, а кто-то — танцуя», — считает Ирина .

Но её объяснения не показались участникам дискуссии убедительными и они привели ряд аргументов в обоснование своего возмущения. Некоторые из этих высказываний мы не будем приводить (или приводить полностью) в силу этических соображений.

«П опробуйте посмотреть на ситуацию объективно. <…> Тут говорят о неуместности вашего одеяния и танца на детском концерте без возрастных ограничений », — возмущается Карина Саркисян.

Здесь необходимо отметить, что это не была детская ёлка в привычном понимании, а отчётный новогодний концерт танцевального коллектива MDT. Хотя возрастных ограничений для зрителей организаторы действительно не указали. И ещё 12 декабря на странице студии во «ВКонтакте» был размещён анонс концерта с видео, где одна из участниц номера исполняла тот самый танец. На анонсе тоже нет возрастных ограничений.

«Очень печально, что детскую ёлку превратили в мальчишник», — сожалеет Алёна Богуцкая.

«З ачем портить репутацию хорошего места (ГДДЮТ, — прим ред). Скорее всего кого то из руководства уволят», — пишет Елена Александрова.

Впрочем , прозвучали голоса и в защиту артисток.

«А мне понравилось, пойду лучше запишусь в эту студию танцев, чем сидеть на диване после новогодних салатов и бока отращивать», — считает Татьяна Важенина.

«На отчётном концерте MDT девушки вышли в костюмах Снегурочек — смело, ярко, профессионально. Всё в рамках шоу. Но кто-то вырвал видео из контекста — и продолжил оскорбления и обвинения. Девушки, которых пригласили на отчётник, остались один на один с ненавистью толпы. А администрация МДТ? Молчит. Ни слов защиты, ни опровержений. Тот самый отчётник, где творят профессионалы, превращённые в поле для травли. Вопрос к публике и администрации: где заканчивается свобода творчества и начинается травля? Кто несёт ответственность за эмоции, репутацию и психику участников?» — пишет паблик «Горноуральский неофициально».

Ирина Прокопьева даже попыталась представить ситуацию в позитивном для продвижения коллектива контексте.

«Вот так пиар — публикации во всех пабликах города. О таком я даже думать не могла, а тут в самом начале года!!! Почти крутой подарок на мой день рождения!», — написала она на своей странице во «ВКонтакте».