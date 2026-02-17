В Нижнем Тагиле при поддержке ЕВРАЗа открылся класс инженерного 3D-моделирования для учеников младших классов школы № 100

В школе № 100 Нижнего Тагила открылось образовательное пространство для инженерного 3D-моделирования, созданное в рамках проекта «Инженерное 3D-моделирование от начальной школы в будущую профессию» при поддержке ЕВРАЗа в рамках грантового конкурса «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!».

Компьютерно-игровой комплекс, интерактивный дисплей, 3D-принтеры и ноутбуки, на закупку которых компания ЕВРАЗ направила 700 тысяч рублей, позволяют ученикам начальной школы осваивать основы проектирования, пространственного дизайна и цифрового конструирования, а как следствие — развивать интерес к техническим профессиям задолго до выбора профиля в старших классах.

Сотрудники ЕВРАЗа Владимир и Александра Бальян, выступившие инициаторами проекта, считают раннее знакомство с инженерным делом важным этапом формирования будущих кадров для промышленности Урала.

«Мы участвуем в создании среды, где ребёнок может попробовать себя в творческих технических направлениях ещё в младших классах. Важно, чтобы ребята не боялись сложных задач и понимали, что инженерия — это не скучно, а увлекательно. Компания сознательно инвестирует в развитие нового поколения ребят, которые понадобятся уральской промышленности уже в скором будущем», — отметила заместитель директора по персоналу и социальным вопросам дивизиона «Урал» ЕВРАЗа Юлия Ефименко.

При поддержке компании формируется непрерывная образовательная траектория от детского сада до колледжа или вуза, направленная на подготовку инженерных кадров нового поколения. Так, осенью прошлого года на базе детского сада № 184 МАДОУ «Радость» был реализован аналогичный проект, являющийся частью долгосрочной стратегии ЕВРАЗа по развитию технических компетенций в образовательных учреждениях.