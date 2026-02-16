В Верхней Салде двое мужчин решили съездить в отпуск по фиктивным больничным, но в итоге за подлог был осуждён хирург, выдавший липовые документы

Верхнесалдинский районный суд вынес приговор врачу-хирургу местной больницы, который за деньги оформил фиктивные больничные двум работникам градообразующего предприятия «ВСМПО-АВИСМА».

«В июне 2024 года к нему обратились двое сотрудников ПАО “Корпорация ВСМПО-АВИСМА”, пожелавшие уехать в отпуск, не оформляя официальный отдых. Медик согласился за вознаграждение открыть им фиктивные больничные на 13 дней. За услугу он получил от работников 13 тысяч рублей. Воспользовавшись подложными документами, мужчины уехали отдыхать», — рассказали в суде.

Но отпускников вдруг хватились на работе и инициировали проверку в Центральной городской больнице, в результате которой и было выявлено нарушение.

В ходе разбирательства сам врач не отрицал факт получения денег, однако настаивал, что сумма была меньше инкриминируемой. Суд эти доводы отклонил, признав доказанным получение именно 13 тысяч рублей. Врач был признан виновным в совершении преступлений по ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки» и ч. 1 ст. 292 УК РФ — «Служебный подлог».

Приговором суда ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно. Кроме того, он обязан выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей и лишён права занимать руководящие должности в учреждениях здравоохранения на 2 года. При этом врач может продолжать медицинскую практику — в настоящее время он работает по профессии. С осуждённого в доход государства взыскана сумма полученной взятки — 13 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в течение 15 суток.

Ранее в Нижнем Тагиле была осуждена фельдшер городской поликлиники № 3, которая за денежное вознаграждение оформляла больничные листы без осмотра пациентов. Медик вносила заведомо ложные сведения в официальные документы. Взятки в размере до трёх тысяч рублей передавались через посредников.