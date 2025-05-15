В поликлинике № 3 Нижнего Тагила фельдшер оформляла липовые больничные за 3 тысячи рублей

Ленинский районный суд Нижнего Тагила завершил рассмотрение уголовного дела в отношении фельдшера городской поликлиники № 3. Установлено, что с мая 2024 года Ольга Н. за денежное вознаграждение оформляла больничные листы без осмотра пациентов. Медик вносила заведомо ложные сведения в официальные документы. Взятки в размере до трёх тысяч рублей передавались через посредников. Суд признал доказанными три эпизода получения взяток. Также установлены факты служебного подлога в официальных документах. Фельдшеру назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.