Юные программисты из Нижнего Тагила хотят «научить» камеры видеонаблюдения выявлять вандалов

Накануне, выпускники смены для одарённых детей «Академия успеха» побывали на экскурсии в Центре организации дорожного движения (ЦОДД). Во время общения учащиеся школ № 33, № 30, № 44 и № 61 смогли задать интересующие их вопросы сотрудникам организации, узнать о тонкостях работы центра, а также поделиться своими идеями в борьбе с уличными вандалами.

Как рассказала АН «Между строк» главный специалист управления образования Наталья Лукина, свои проекты дети представили на «Академии успеха» в ноябре, а сейчас начинается реализация мероприятий в рамках этих инициатив. Ребята работают над двумя проектами: «Волонтёры для своих» — помощь участникам СВО, а также проектом по противодействию вандализму — защите и сохранению «Тагильской лагуны — 2».

«Такая встреча состоялась впервые. Её инициатором выступил глава города. Ребята приходили на встречу с Владиславом Пинаевым и рассказывали о своих проектах. В ходе общения глава предложил им посетить ЦОДД, чтобы ребята поняли, как работает система “Безопасный город”», — рассказала АН «Между строк» Наталья Лукина.

По мнению ребят, необходимо не только разговаривать с подростками о проблеме вандализма и ответственности за него, но и применять современные информационные технологии для выявления хулиганов. Юные программисты предлагают обрабатывать видеопотоки и интегрировать их в общую систему наблюдения для предотвращения противоправных действий. Специалисты центра поддержали инициативу и договорились предоставить видеозаписи, чтобы начинающие IT-специалисты могли тестировать свои разработки.

Во время экскурсии сотрудники ЦОДД рассказали, что в Нижнем Тагиле установлена 1051 камера, а общий объём собранной информации составляет более 2,5 петабайт. Часть её обрабатывается с помощью искусственного интеллекта.

«Считаю, что такое взаимодействие полезно не только ребятам, но и нашим специалистам. Молодёжь является источником многих инициатив, которые способствуют прогрессу. Кроме того, в рамках федерального проекта “Инфраструктура для жизни” мы развиваем работу нашего центра, и идеи старшеклассников в будущем, возможно, будут воплощены в жизнь», — отметил директор ЦОДД Вячеслав Масальский.