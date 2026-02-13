В Нижнем Тагиле 10-летний мальчик спас упавшую с моста женщину

В прошедшую среду, 11 февраля, ребёнок помог спасти 48-летнюю женщину, которая упала с пешеходного моста на улице Красноармейской.

Как сообщили АН «Между строк» в МБУ «Центр защиты населения», женщина упала с 6-метровой высоты на лёд. Снег смягчил падение, что спасло пострадавшей жизнь. Первым лежащую в снегу пострадавшую заметил проходивший мимо 10-летний Артём и решил позвать на помощь. Однако взрослые сначала не восприняли его всерьёз, рассказал АН «Между строк» отец ребёнка Павел Ищенко. Мальчик не сдался и продолжал звать на помощь. Проходившие мимо взрослые вскоре обратили на него внимание, и вызвали скорую и спасателей.

«Он не видел, как женщина упала, просто заметил, что из снега торчит чья-то рука и принялся звать на помощь. Ему сначала никто не поверил. Потом уже вызвали скорую», — поделился Павел.

Маленький герой, переживая за судьбу женщины, остался дожидаться приезда экстренных служб, чтобы удостовериться в том, что она не останется одна в беде.

«Нам поступило сообщение о том, что упала женщина с моста. Мы на место приехали, обнаружили женщину под пешеходным мостом. Спустились к ней, положили на волокуши, зафиксировали, достали и передали сотрудникам скорой помощи. Снег, скорее всего, смягчил падение. Надеюсь, что значительных травм она не получила», — рассказал директор МБУ «Центр защиты населения» Сергей Копёркин.

После падения женщина рассказала спасателям о сильной боли в спине. Официальной информации о текущем состоянии пострадавшей не поступало.