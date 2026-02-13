Свердловская область вошла в топ-8 самых популярных направлений для коротких путешествий на День святого Валентина 

Свердловская область заняла восьмое место в рейтинге самых популярных направлений для коротких путешествий на День святого Валентина, следует из данных сервиса «Купибилет».

Впереди — Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Краснодар, Самара и другие города.

На Среднем Урале дарить романтические путешествия больше склонны мужчины — на них приходится 82% трафика на сервисы по поиску билетов, подсчитали аналитики МегаФона на основе обезличенных данных.

Чаще других короткие путешествия и отпуск в феврале планируют свердловчане от 35 до 44 лет, на них приходится 40% трафика. На втором месте — молодые люди 25-34 лет, их доля составила 28%, далее — пользователи 45-54 лет (24%).

Некоторые пары мечтают о свидании в необычных местах с национальным колоритом: в числе нестандартных российских направлений — Тобольск (Тюменская область), Йошкар-Ола (Республика Марий Эл) и Кызыл (Республика Тыва).

Стоимость самых дорогих авиабилетов для путешествий по России на предстоящий День святого Валентина превысила 107 тысяч рублей. Этот заказ был оформлен в Иркутск. Перелёт в Горно-Алтайск в феврале обошёлся более чем в 89 тысяч рублей, а в Сочи — примерно 57 тысяч рублей. Самые бюджетные поездки были куплены в Псков, Казань и Нижний Новгород — средняя цена составила 1,8 тысячи рублей.