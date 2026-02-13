В Нижнем Тагиле снизился объём вредных выбросов в атмосферу

В Нижнем Тагиле выбросы в атмосферу сократились на 17% по сравнению с уровнем 2017 года — на 23 тысячи тонн, сообщили в департаменте информационной политики региона. Промежуточные итоги проекта «Чистый воздух», входящего в национальный проект «Экологическое благополучие», обсудили на заседании оргкомитета.

«Ключевая задача — снизить совокупный объем выбросов загрязняющих веществ на 20% в 2026 году, а к 2030 году — вдвое по сравнению с показателями 2017 года. Мы идем к этим целям: модернизируем промышленные предприятия, переводим частные дома на газовое топливо, развиваем общественный транспорт»,— рассказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

Местным металлургическим и перерабатывающим заводам удалось уменьшить уровень выбросов благодаря внедрению нового оборудования, оптимизации производственных процессов и установке систем очистки. В рамках программы по снижению выбросов 1700 домовладений в Нижнем Тагиле перешли на газовое отопление.

Кроме того, город пополнился 12 новыми трамвайными вагонами, что позволило сократить количество личных автомобилей на дублирующих маршрутах и уменьшить выбросы на 8 тонн ежегодно. Модернизация пяти газовых котельных с установкой современного оборудования и автоматизацией процессов дополнительно снизила выбросы на 19 тонн в год.