В селе Сылва Свердловской области двое детей погибли из-за схода снежной лавины

Накануне, 15 февраля, в селе Сылва Свердловской области на горе Сокольная погибли двое детей.

Как сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, 9-летний Кирилл и его 7-летний знакомый Савелий катались с горы на бублике-ватрушке без присмотра родителей. Во время очередного спуска на мальчиков, вероятно, сошла снежная лавина, из-под которой они выбраться не смогли.

«Страшная новость в дежурную часть отдела полиции поступила в 15:09. Родители одного из малышей забили тревогу и отправились на поиски, когда вышло время прогулки, а дети не вернулись. Когда мальчиков извлекли из-под снежного завала, прибывшая скорая пыталась их спасти, но, к большому сожалению, положительного результата это не дало. Отцом одного из погибших является машинист РЖД. А второго ребёнка его мама буквально накануне привезла из Екатеринбурга погостить к бабушке. Искренние соболезнования родным погибших детей», — отметил полковник Горелых.

Следственным отделом по Первоуральску СУ СК России по факту инцидента возбуждено уголовное дело. Следователи и криминалисты осуществляют сбор доказательств: проводят осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей. Тела погибших детей будут направлены на медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти. В ходе расследования выясняются причины и условия, в результате которых произошла трагедия. Впоследствии будет принят комплекс мер по недопущению подобных обстоятельств впредь.