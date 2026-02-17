Людмила Бабушкина: Депутаты продлили сроки льготного налогообложения для упрощённой системы на 2026 год

Налоговые ставки и условия их применения для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность по упрощённой системе, которые действовали до 1 января 2026 года, сохранены на текущий год. На сегодняшнем заседании Законодательного собрания Свердловской области (ЗакСО) под председательством Людмилы Бабушкиной депутаты приняли закон «Об установлении на территории Свердловской области налоговых ставок при применении упрощённой системы налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиков».

«Мы продлили сроки льготного налогообложения для налогоплательщиков упрощённой системы на 2026 год. Знаю, что предприниматели беспокоились по этому поводу, сейчас повода для беспокойства нет. Действие закона распространяется на весь год. Мы всегда поддерживали бизнес своими законами, будем работать в этом направлении и дальше», — сказала спикер ЗакСО Людмила Бабушкина.

Вступление закона в силу предусматривается со дня его официального опубликования. Действие нормативно-правового акта будет распространяться на отношения, которые связаны с применением упрощённой системы налогообложения, возникшие с 1 января 2026 года.