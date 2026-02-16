В Нижнем Тагиле осудили прораба строительной компании за гибель работника

Сегодня, 16 февраля, Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор в отношении прораба строительной компании, обвиняемого в гибели подчинённого из-за несоблюдения техники безопасности.

Напомним, 4 февраля этого года в Ленинский районный суд поступило уголовное дело в отношении 39-летнего жителя Первоуральска, который являлся производителем работ и лицом, ответственным за охрану труда при проведении капитального ремонта комплекса гидротехнических сооружений Верхне-Выйского водохранилища. 20 августа прошлого года, отсутствуя на рабочем месте, он поручил подготовить к монтажу в кессон металлические трапы. На следующий день один из работников спустился на монтажный трап, не оборудованный ограждением, будучи в состоянии алкогольного опьянения, что было установлено в результате судебно-медицинской экспертизы. Потеряв равновесие, мужчина упал с высоты более 17 метров и скончался на месте. Свою вину прораб полностью признал.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлёкшее по неосторожности смерть человека) рассматривалось в особом порядке. Суд признал первоуральца виновным и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Приговор обжалованию не подлежит ввиду полного согласия подсудимого с обвинением.