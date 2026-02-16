Генпрокуратура потребовала изъять у главы челябинского управления Роспотребнадзора шесть квартир, три дома, 18 земельных участков, 12 нежилых помещений и 17 автомобилей

Генеральная прокуратура РФ подала иск об изъятии имущества к главе управления Роспотребнадзора по Челябинской области Анатолию Семёнову.

«Установлено, что чиновник незаконно совмещал прохождение государственной службы с высокоприбыльной предпринимательской деятельностью, которую организовал в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия. С целью сокрытия своего участия в бизнесе Семенов привлёк сыновей, тёщу и доверенных лиц. За счёт полученных коррупционных доходов он приобретал элитную недвижимость и дорогостоящие автомобили. В частности, речь идёт о шести квартирах, трёх жилых домах, 18 земельных участках, 12 нежилых помещениях общей площадью 25 тысяч квадратных метров на территории Москвы, Московской и Челябинской областей, а также 17 транспортных средствах», — сообщили в ведомстве.

В прокуратуре отметили также, что для сокрытия реального имущественного положения и ухода от необходимости его декларирования чиновник оформлял имущество на третьих лиц.

Рассмотрением иска займётся Курчатовский районный суд Челябинска. Стоимость подлежащих изъятию активов оценивается более чем в 400 млн рублей.

13 февраля Анатолия Семёнова задержали сотрудники ФСБ по подозрению в мошенничестве.