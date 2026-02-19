В 2025 году в Нижнем Тагиле в ДТП погибли 36 человек 

Накануне на заседании думской комиссии по местному самоуправлению, общественной безопасности и информационной политике новоназначенный врио начальника городской Госавтоинспекции майор Евгений Шитов подвёл итоги 2025 года в сфере безопасности дорожного движения в Нижнем Тагиле. Он предоставил статистику аварийности и рассказал о мерах по предотвращению ДТП.

В 2025 году в Нижнем Тагиле зарегистрировано 272 ДТП, в которых погибли 36 человек и пострадали 340. Дети оказываются участниками каждой десятой аварии. За год пострадали 40 несовершеннолетних, причём 15 из них получили травмы как пешеходы.

Большая часть ДТП — 77% — происходят на территории города. Остальные аварии — в пригороде или на междугородних трассах. На Серовском тракте произошло 27 ДТП, в которых 51 человек ранен и 12 погибли. На трассе Нижний Тагил — Висимо-Уткинск — 8 аварий, 9 человек ранены и 4 человека погибли.

Среди смертельных ДТП из-за превышения скорости на дорогах погибли 25 человек, из-за движения по встречной полосе — 17 человек. В семи случаях причиной трагедий стало управление автомобилем в состоянии опьянения, ещё три человека погибли из-за нарушений при проезде пешеходных переходов.