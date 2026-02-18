Глава ФАС заявил, что никаких изменений в тарифах ЖКХ с 1 января 2026 года не было 

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский заявил, что никаких изменений в тарифах ЖКХ с 1 января 2026 года не проводилось, а удорожание коммунальных услуг он объяснил ростом НДС, сообщает ТАСС.

«Проведена корректировка стоимости коммунальных услуг на 1,7% по причине изменения базовой ставки НДС. Никаких изменений тарифов нет»,— сообщил Шаскольский на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Глава ФАС отметил также, что при поступлении другой информации в регионах будут проводиться проверки и приниматься соответствующие меры. По его словам, изменения стоимости счетов за коммунальные услуги могут быть связаны с ростом объёмов потребляемой электрической или тепловой энергии в зимний период.