Топ флебологов Екатеринбурга

Здоровье вен — важное условие комфорта и хорошего самочувствия. Варикоз, отёки и тяжесть в ногах могут длительное время не доставлять сильной боли, но со временем они начинают влиять на активность и общее состояние здоровья. Чтобы избежать опасных осложнений, важно своевременно обратиться к хорошему и опытному флебологу. В Екатеринбурге работают квалифицированные врачи, которые помогут подобрать оптимальное лечение и сохранить здоровье вен. В рейтинг популярности вошли лучшие специалисты Екатеринбурга, к которым чаще всего обращаются пациенты и которым доверяют.

Кто такой флеболог?

Флеболог — это врач (хирург), который занимается здоровьем вен и лечением их заболеваний. К нему обращаются при болях в ногах, усталости, появлении отеков и тяжести, судорог по ночам, выпирающих вен или сосудистых сеточек. Эти симптомы могут казаться незначительными, но именно с них часто начинается варикоз.

Во время приёма флебологи оценивают состояние вен, задают вопросы о самочувствии и образе жизни, при необходимости направляют на УЗИ. На основе обследования врач объясняет причину проблемы и подбирает подходящее решение. Это может быть профилактика, рекомендации по нагрузкам, лечение препаратами или современные процедуры без сложных операций.

Также хирургом проводятся малоинвазивные операции — удаление «звёздочек» (склеротерапия) или «запаивание» крупных вен лазером (ЭВЛК). Обращение к флебологу помогает не только убрать неприятные симптомы, но и вовремя остановить развитие заболеваний вен, сохранив легкость и комфорт в ногах.

Как выбрать врача-флеболога?

При выборе врача важно ориентироваться не только на рекламу флебологов Екатеринбурга, но и на их профессионализм, опыт работы и отзывы пациентов.

Чтобы не ошибиться при выборе лучшего хирурга обратите внимание на несколько важных моментов:

опыт работы и специализация: врач должен специализироваться именно на лечении болезней вен и иметь практику в лечении варикоза;

диагностика: хорошие квалифицированные флебологи используют современные методы диагностики, включая УЗАС, дуплексное и триплексное сканирование;

доступная подача информации: врач должен просто и понятно рассказать об имеющейся проблема и вариантах лечения, не прибегая к сложным терминам;

комфортный приём: важно, чтобы пациент чувствовал доверие к врачу и мог спокойно спрашивать обо всем, что его интересует;

отзывы пациентов: мнения реальных пациентов о враче помогут понять, как проходит прием и насколько внимательно специалист относится к больным.

Грамотно выбранный флеболог поможет вовремя выявить варикоз и сохранить здоровье вен на длительное время.

Дегтярев Максим Сергеевич

Флеболог, специалист по сосудистой хирургии

Стаж практики: 21 год

Клиника: принимает в клинике «Венозная эстетическая хирургия» (ул. Первомайская, строение 62)

Стоимость приема: 2000 рублей с УЗДС вен на ногах.

Номер телефона: +7 351 755-55-11, +7 (351) 701-74-03

Сайт: veinaest.pro

Кугеев Артур Когатович

Флеболог, специалист по сосудистой хирургии высшей категории, кандидат медицинских наук.

Стаж практики: 30 лет

Клиника: проводит приём в «Венозной эстетической хирургии» (ул. Первомайская, строение 62)

Стоимость приема: 2000 рублей (приём с ультразвуковым сканированием сосудов на ногах).

Номер телефона: +7 351 755-55-11

Сайт: veinaest.pro

Тухарь Григорий Валерьевич

Флеболог, сосудистый хирург

Стаж работы: 22 года

Клиника: проводит приём в «Венозной эстетической хирурги», Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 62

Стоимость приема: 2000 рублей

Номер телефона: +7 343 305-50-07

Сайт: veinaest.pro

Шамсиев Айрат Рамилович

Флеболог, хирург, врач УЗИ, пластический хирург

Стаж работы: 16 лет

Клиника: проводит приём в «СМТ Клинике» на Репина (ул. Репина, д. 103), «СМТ Клинике» (ул. Серова, д. 45), «РЖД-Медицине» (ул. Гражданская, д. 9), «РЖД-Медицине» (Каменск-Уральский, ул. Репина, д. 4).

Стоимость приема: 1750 рублей

Тюрин Сергей Анатольевич

Флеболог, сосудистый хирург, лазерный хирург, кандидат медицинских наук

Стаж работы: 17 лет

Клиника: принимает в медицинском центре «Олмед» на Фрунзе (ул. Фрунзе, д. 20), медцентре «Олмед» (Каменск-Уральский, ул. Стахановская, д. 3), городской больнице №40 (ГКБ №40) (ул. Волгоградская, д. 189/1).

Стоимость приема: 960 рублей