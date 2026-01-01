Увеселительные заведения Нижнего Тагила. Часть 2

Расцвет кафе и ресторанов в Нижнем Тагиле пришёлся на 60-е годы и первую половину 70-х. Тогда для питейных заведений были установлены жёсткие часы работы — с 11:00 до 22:00. В конце 70-х это время было увеличено на час, однако большинство кафе и ресторанов использовали это разрешение только в дни «спецобслуживания». Исключение составляли лишь буфеты, кафе и рестораны при вокзалах, где торговали практически круглосуточно с небольшим перерывом, когда не было прибывающих и проходящих поездов.

На железнодорожном вокзале в Нижнем Тагиле с незапамятных времён работало такое кафе под названием «Фонарик» (в простонародье — «Фонарь»). Основным контингентом его были отъезжающие, приезжающие и ожидающие. Большой популярностью у тагильских любителей весёлого времяпрепровождения кафе не пользовалось по двум причинам — оно не могло похвастаться хорошей кухней, но могло похвастаться почти постоянным контролем со стороны сотрудников милиции. Если до поезда оставалось два-три часа, гораздо спокойнее было провести их неподалёку, в ресторане «Тагил» (ул. Садовая, д. 4а), открытого в 1976 году при одноимённой гостинице.

Ресторан «Тагил» (фото неизв. автора, 1977 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://img.pastvu.com/d/1/w/s/1ws3g37s41pp8oevir.jpg)

Руководство заведения пыталось вывести его в число топовых, но, по причине ли близости двух вокзалов, или по другим причинам, этого не произошло. К началу 80-х годов ресторан уже совершенно не котировался среди коренных жителей Нижнего Тагила ни в плане развлечений, ни в плане кухни. Благодаря своим архитектурным особенностям он получил обидное прозвище «Спортзал». В «лихие 90-е» в «Тагиле» стали проводить дискотеки, но каких-либо плюсов в карму ресторана это так и не принесло.

Куда приятнее было посидеть в ресторане «Вечерний Тагил» (пр. Строителей, д. 17а), прозванного ласково «Подковой» (опять же из-за архитектурных особенностей здания). Он славился хорошей кухней и живой музыкой, однако главным минусом заведения являлись его завсегдатаи: почему-то именно здесь собирался народ много пьющий и сильно шумящий. Жалобы жильцов дома, в котором находился ресторан, держали в постоянном напряжении и райисполком, и Ленинский РОВД, и редакцию газеты «Тагильский рабочий».

Ресторан «Вечерний Тагил» (фото неизв. автора, 1990-х гг. / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru/wp-content/uploads/Prospekt-Stroitelej-Mira..jpg)

Метрах в 200-х от «Вечернего Тагила» было открыто кафе «с кавказским акцентом» под названием «Цыплята табака» (пр. Мира, д. 2а), получившее массу народных названий — «Цыпа», «Цыплятник» и другие. Фирменный вопрос официанток кафе «Что будем пить?» ни у кого не вызывал недоумения, так как «что будем кушать?» было и так понятно из названия. К чести заведения надо сказать, что цыплята были всегда вкусны и недороги, ванночки для мытья пальцев и салфетки присутствовали на столах, а сыр, зелень и овощи в салатах были всегда свежими. Винная карта в кафе выгодно отличалась богатым выбором сухих вин. Здесь играл довольно приличный ВИА, ублажавший слух посетителей популярными советскими песнями и хитами из репертуара The Beatles или Rolling Stones. Это было, наверное, единственное место в городе, где недорого можно было и сытно поесть, и приятно провести вечер. Единственный минус «Цыплят Табака» — нехватка посадочных мест, особенно летом. Хотя при желании в зале свободно можно было разместить 150–170 человек. Но это уже следствие популярности.

Для желающих культурно отдохнуть в историческом центре города с незапамятных времён работал ресторан «Северный Урал» в здании одноимённой гостиницы (пр. Ленина, д. 6).

Ресторан «Северный Урал» (фото неизв. автора, 1950-х гг. / фрагмент ориг. изображения)

(http://www.1723.ru/temp/f/2047.jpg)

Здесь практически всегда были свободные места, в дверях посетителей встречал настоящий швейцар, а на столах был настоящий хрусталь. Днём здесь можно было дорого пообедать, а вечером приятно провести время под хорошую, живую музыку в исполнении эстрадного оркестра. Кухня в «Северном Урале» была очень хороша, радовала глаз и винная карта, но людям молодым здесь было скучно, так как основной контингент посетителей состоял из людей денежных, солидных и важных. Странно, что являясь старейшим питейным заведением города, «Северный Урал» так и не получил ни одного народного прозвища. Ресторан считался самым доступным: вблизи от него находились трамвайная и автобусная остановки, а почти у самого входа — стоянка такси.

Ресторан «Северный Урал» (фото неизв. автора, 1980-х гг. / фрагмент ориг. изображения)

(https://img.pastvu.com/d/1/a/d/1adpeynw08at87vh70.png)

В конце 1970-х годов буквально в ста метрах от «Северного Урала» появилось кафе «Огонёк» (ул. Карла Маркса, д. 23а). Будучи пристроенным к зданию рабочего общежития, оно изначально задумывалось как молодёжное кафе, и его строительство курировалось городским комитетом комсомола. Однако кафе молодёжи не понравилось: тесный неуютный зал, плохая кухня, бедный ассортимент прохладительных и горячительных напитков быстро превратили «Огонёк» в забегаловку. Впрочем, свободных мест здесь было достаточно: местные поклонники Бахуса побаивались предаваться любимому делу в стенах «Огонька» из-за близости городского отдела милиции.

Кафе «Огонёк» (фото Андрея Пичугина, 1982 г. / с разрешения автора)

В 80-х «Огонёк» попал под патронаж Ленинского райкома ВЛСКМ, был реконструирован и переименован. Теперь он стал рестораном (заведением общепита 1-й категории) и получил непривычное для обывательского уха название «Хеб» по имени чешского города-побратима Нижнего Тагила. «Хеб» стал ещё и официальным местом проведения встреч с делегациями из братской Чехословакии, но ни кухня, ни условия для отдыха после реконструкции коренным образом не изменились. В будние дни новоиспечённый ресторан работал в режиме столовой, а в выходные оставался полупустым.

Ресторан «Хеб» (бывшее кафе «Огонёк») (фото Андрея Пичугина, 1992 г. / с разрешения автора)

В народе «Хеб» получил созвучное, но неприличное прозвище, а в 90-х заведение закрылось. Любопытно, что на его месте в дореволюционный период и в первые годы советской власти существовала рабочая столовая. Спиртное, правда, тогда не продавали, но ближайшая пивная находилась через дорогу.

В 1979 году в центре города открылось кафе «Театральное» (ул. Первомайская, 19). Причина, по которой это заведение получило такое название, неизвестна. Артисты драмтеатра и театра кукол в него не ходили — далеко, да и дороговато. Ничего плохого про это кафе сказать было нельзя, хотя и восторгаться там было нечем — кухня без изысков, из развлечений — танцы под магнитофон с колонками.

Кафе «Театральное» (фото А. Д. Меркушева, 1981 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/fototagil-1960-1990-gody//Kafe-Teatralnoe-na-ul.-Pervomajskoj-Fotograf-A.D.-Merkushev.-1981-g.-Iz-sobranija-po-istorii-goroda-za-gody-X-pjatiletki-1976-1980.NTMZ-Gornozavodskoj-Ural-kopija.jpg)

Ещё одним увеселительным заведением, появившемся на карте Нижнего Тагила на рубеже 70-х и 80-х годов прошлого века, стало кафе «Свадебное» (ул. Горошникова, 64). Задумывалось оно как место для проведения свадебных мероприятий, и его местонахождение по соседству с ЗАГСом Ленинского района было не случайным. Кафе быстро приобрело популярность у тагильчан, но в зимнее время здесь предпочитали не задерживаться дотемна так как в ближайших окрестностях лишённых уличного освещения можно было запросто лишиться меховой шапки. В «Свадебном» было всегда весело, кухня была приличная, а винная карта привлекала обилием и разнообразием напитков. Кафе пережило и годы перестройки, и застой 90-х, и кризисы «нулевых», время от времени меняя название. Сейчас здесь располагается ресторан «Ем Сам».

© 2025. Д. Г. Кужильный для АН «Между строк»