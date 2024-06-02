«Старость меня дома не застанет». Легендарный начальник управления Треста № 88 Пётр Цереня — строитель, организатор, общественник

Об этом человеке сегодня, наверное, помнят немногие. Он возглавлял управление «Отделстрой» — подразделение строительного треста № 88. Сам трест был расформирован весной 1991 года, и новое поколение тагильчан, вероятно, не представляет, чем занималась эта организация. А между тем она построила почти всё, что было построено в Дзержинском районе с 1938 по 1990 год: жилые дома, объекты соцкультбыта, производственные помещения УВЗ. И ещё десятки объектов в Пригородном районе, в Сосьве, Красноуральске, Верхней Салде, Алапаевске, Невьянске и других городах. За свою историю трест пережил около 30 реорганизаций, в его состав входили шесть строительно-монтажных управлений, три завода железобетонных изделий, учебно-курсовой комбинат, строительная лаборатория, ЖКУ, группа детских учреждений.

П. И. Цереня (фото А. В. Горькова / фрагмент ориг. изображения)

(ISBN 589516070-1 / 9 785895 160701)

Пётр Цереня родился 5 октября 1924 года в семье рабочих. Детство его прошло на Вые, на улице Больничной (ныне — Кузнецкого), где все дома, детсад и школа были деревянными и одноэтажными, а главным событием дня был проезд по улице автомобиля, развозившего продукты по магазинам ОРСа. По окончании школы Пётр поступил в ФЗУ, но в планы на будущее вмешалась война. Первый порыв уйти на фронт добровольцем остудили в горвоенкомате: юноше только исполнилось 17 лет. В райкоме комсомола, куда он пришёл за путёвкой в армию, Пётр узнал, что на УВЗ разворачивается танкостроительный завод из Харькова и предприятию нужны токари, фрезеровщики, карусельщики. Воевать можно и в тылу, сказали в райкоме, и дали направление в отдел кадров завода № 183.

11 ноября 1941 года Пётр Цереня вышел на свою первую рабочую смену в цех № 110. Ему удалось быстро освоить токарный станок, затем фрезерный и резьбонарезной. Работа была тяжёлой, а зарплата — всего 1000–1200 рублей. В магазинах продавали только спички и соль. На рынке булка хлеба стоила 200 рублей, за 50 рублей можно было купить пол-литра молока. Продукты отпускались по карточкам: в месяц отоваривали 500 г мяса или рыбы, 200 г растительного масла, 400–500 г крупы и 200 г сахара. От голодных обмороков спасали талоны на обед в заводской столовой и рабочая норма хлеба — 800 г в сутки.

Поточная линия обработки на заводе № 183 (фото неизв. автора, 1942 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/vojna//Potochnaja-linija-obrabotki-stakanov-podveski-na-Uralskom-tankovom-zavode-183-v-Nizhnem-Tagile.-

1942-g.Fotografija-iz-fondov-Rossijskogo-Gosudarstvennogo-Arhiva-Jekonomiki..jpg)

Работать приходилось по 10–12, а то и 18 часов в сутки. Пётр часто оставался ночевать прямо в цехе, чтобы не тратить время на дорогу домой. Когда на заводе № 183 началось движение «тысячников», молодой человек тут же включился в него и вскоре стал работать сразу на двух станках, да ещё и выполнять суточный план на 2–3 часа быстрее. Старательного юношу быстро заметили. Благодарственные письма за подписью директора завода, почётные грамоты, талоны на усиленное питание. Петра избрали комсоргом цеха, дали направление от завода на учёбу в институт. После войны Цереня вступил в партию, а в 1950-х был избран секретарём партийной организации цеха ферм и рам.

В конце 1950-х ЦК КПСС обратился к партийным организациям на местах: «Коммунисты! Все на подъём отечественной строительной отрасли!» XXI съезд наметил в ближайшие 10 лет «существенный прорыв в строительстве жилья и объектов соцкультбыта», а для этого было необходимо укрепить штаты строительных организаций партийными кадрами. Пётр Цереня был направлен в распоряжение строительного треста № 88, где наблюдалась нехватка руководителей среднего звена. Ознакомившись с характеристикой новичка, управляющий трестом Михаил Мошинский определил Цереню в «Отделстрой» — подразделение треста, которое занималось отделкой построенных зданий: штукатуркой, покраской, установкой оконных и дверных блоков и тому подобное.

Пришлось Петру Игнатьевичу в ускоренном темпе знакомиться с новым производством, а заодно примечать всё, что можно улучшить, усовершенствовать, сделать более удобным и безопасным. Первое, за что зацепился взгляд, были штукатурные станции, громоздкие и совершенно не мобильные. Цереня предложил усовершенствовать их: поставить на колёса и оборудовать подъёмным загрузочным бункером. Рассчитывать приходилось только на свои силы, но за два месяца отделочники собрали две «передвижки», что позволило существенно ускорить отделочные работы на объектах. Затем было внедрение станка для раскроя наличников, покрасочного агрегата Шепеленко, позволяющего вдвое снизить потери материалов при высотной отделке, и перевод бригад отделочников на аккордно-премиальную систему. Руководство треста скоро заметило, что в «Отделстрое» практически исчезли прогулы, нарушения трудовой дисциплины, приводы в милицию.

Напряжённым для управления «Отделстрой» выдался 1963 год. Кроме отделки пяти жилых многоквартирных домов, необходимо было к середине апреля завершить отделочные работы на кинотеатре «Россия», а к началу августа — на школе № 4. Последний объект был вообще уникальным: строители треста сложили из кирпича «коробку» школы всего за четыре месяца — небывалые для тех лет темпы! И рабочие «Отделстроя» справились, завершив все работы на объектах раньше запланированных сроков.

Кинотеатр «Россия» (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/tagil-nasha-vagonka//Kinoteatr-Rossija-konec-60-h-godov..jpg) Школа № 4 (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/tagil-nasha-vagonka//99.jpg)

Весной 1966 года в Узбекистане произошло сильнейшее землетрясение. Был практически разрушен город Ташкент, более 300 тысяч человек остались без крова. Со всей страны в столицу Узбекистана начали собирать опытных строителей, чтобы восстанавливать город. Пётр Игнатьевич Цереня был назначен начальником Свердловского строительно-монтажного поезда (СМП), не самого оснащённого технически и с не самым опытным штатом. Но Цереня смог так организовать работу, что все поставленные перед Свердловским СМП задачи были выполнены качественно и досрочно. За оставшиеся до отбытия поезда 25 дней строители и отделочники под руководством Петра Игнатьевича построили и подготовили к сдаче в эксплуатацию магазин на проспекте Алишера Навои. Работу Свердловского строительно-монтажного поезда высоко оценили 1-й секретарь компартии Узбекистана Рашидов и начальник Главташкентстроя Маркин.

В 1975 году Петра Игнатьевича назначили заместителем управляющего треста № 88 по общим вопросам. Рабочие «Отделстроя» едва не устроили по этому поводу забастовку — никто не хотел, чтобы Цереня уходил, пусть даже и с повышением. Повышения вышло сразу два: через год Петра Игнатьевича избрали секретарём парткома треста. На новой должности Цереня проявил себя как талантливый организатор. За это время штат треста вырос до 7 тысяч человек (не считая условно освобождённого спецконтингента в 170 человек и военно-строительных отрядов № 386, 571, 578 и 602); трест запустил два завода железобетонных изделий и два деревообрабатывающих участка; для работников был построен профилакторий на Пихтовых горах; на паях с другими предприятиями было создано подсобное хозяйство и коллективное овощехранилище.

Важнейшим делом Пётр Игнатьевич считал увековечивание памяти строителей треста № 88, погибших в годы Великой Отечественной войны. Он долго присматривался к работам тагильских скульпторов и в итоге выбрал проект Василия Ушакова. Памятник был открыт 8 августа 1980 года, в День города, на площади перед управлением треста. За памятником по инициативе Церени был разбит уютный сквер.

Фото неизв. автора, из архива НТМИИ / фрагмент ориг. изображения

(http://virtual.artmnt.ru/uploads/monumentums/000/036/1484077663.jpg)

За всё время работы в стройтресте № 88 Пётр Игнатьевич Цереня был награждён двумя орденами Трудового Красного Знамени, медалями. Выйдя на пенсию, он не смог сидеть дома: уже через неделю пришёл в управление треста и попросился принять его сторожем, дворником, штукатуром — кем угодно, лишь бы поближе к людям, с которыми он работал.

Ему предложили общественную работу — возглавить Совет ветеранов стройтреста. Как оказалось, должность была отнюдь не номинальная и работать с людьми пришлось так же часто и так же близко, как и на посту зама по общим вопросам.

Чтобы занять бывших работников треста, а ныне пенсионеров, Цереня организовал народный хор, в котором с удовольствием пел и сам. А ещё он сочинял стихи, писал для газет «Машиностроитель» и «Тагильский рабочий» заметки и очерки об истории и людях треста № 88, встречался с учащимися школ и профтехучилищ, писал воспоминания. О себе он любил говорить словами некогда популярной песни: «Старость меня дома не застанет». Даже после того, как трест перестал существовать как единое предприятие и был раздроблен на десяток мелких акционерных обществ, Пётр Игнатьевич продолжал работать в Совете ветеранов треста, всеми силами поддерживая пенсионеров-строителей. Его не стало 28 мая 2004 года.

© 2024. Д. Г. Кужильный для АН «Между строк»

По материалам:

– Г. Абрамова «Молодые новаторы», газета «На смену!», № 37, 1955 г.

– П. Цереня «Воспоминания», 1992 г.

– Н. Седова «Сотвори город на Земле», ISBN 589516070-1, 1999 г.