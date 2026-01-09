В конце XIX века нижнетагильская земская больница считалась лучшим медицинским заведением Пермской губернии. В 1930–1940-х годах она была самой большой больницей Нижнего Тагила. В 1950–1960-х годах не раз признавалась самой оснащённой в области. Теперь от неё почти ничего не осталось.

Земская больница в Нижнем Тагиле (фото: О. Клер, 1890 г., из архивов УОЛЕ / общ. достояние)

После отмены крепостного права в 1861 году положение с медицинским обслуживанием жителей Нижнетагильского посёлка изменилось. Теперь обращаться за медицинской помощью в заводской госпиталь могли только работники демидовских заводов и рудников. Все остальные должны были пользоваться услугами земских врачей. По договорённости Верхотурского земства с заводчиками, до 1869 года жители Нижнетагильского округа, не работающие на демидовских предприятиях, имели право «в исключительных случаях» пользоваться услугами заводского госпиталя, но не чаще двух раз в год. За это время земское управление Верхотурского уезда должно было открыть во всех семи волостях округа (Нижнетагильской, Выйско-Никольской, Троице-Александровской, Покровской, Николо-Павловской, Лайской и Черноисточинской) земские фельдшерские пункты, оснастить их и укомплектовать медицинским персоналом. В каждом фельдшерском пункте должны были работать не менее двух человек — фельдшер (специалист с начальным медицинским образованием) и санитар, а само помещение должно было иметь минимальные условия для временной госпитализации одного или двух больных. К 1870 году такие земские фельдшерские пункты были созданы. Но вскоре стало ясно, что потребности населения в медицинской помощи значительно превышают возможности волостных фельдшерских пунктов. К тому же квалификация медработников зачастую оставляла желать лучшего: больше половины земских фельдшеров были переучены из ветеринаров. Земские власти начали искать человека, который помог бы исправить ситуацию в уезде. И такой человек нашёлся. Им стал молодой врач, выпускник Казанского университета Пётр Васильевич Кузнецкий.

Пётр Васильевич Кузнецкий (фото неизв. авт., 1870 г. / общ. достояние)

Он родился 6 апреля 1844 года в городе Вольске Саратовской губернии в семье священнослужителя. Окончив Саратовскую мужскую гимназию, он поступил на медицинский факультет Казанского университета и по окончании его в 1871 году был направлен в Верхотурский уезд, где поступил на службу в Верхотурское земство. Через год его направили в Нижний Тагил на должность начальника земского врачебного участка с населением более 70 тысяч человек. Оценив состоянии дел, Кузнецкий пришёл к выводу, что без подготовленного медперсонала, без большого стационара, где можно было бы проводить операции, у Нижнетагильского земского врачебного участка нет будущего. На состоявшемся в 1872 году съезде врачей Пермской губернии молодой врач предложил организовать в Нижнетагильском посёлке фельдшерскую школу с фундаментальной трёхгодичной программой обучения. Выпускники школы в будущем могли бы пополнять штаты как земских, так и заводских больниц губернии. Идею организации фельдшерской школы съезд одобрил, и в том же году был проведён первый набор в школу фельдшеров, а доктор Кузнецкий стал одним из преподавателей этого учебного заведения.

Другое предложение Петра Васильевича, открытие земской больницы в Нижнем Тагиле, сразу же столкнулось с рядом трудностей, в основном финансового характера. Кузнецкому пришлось долго убеждать земское начальство, губернских чиновников и заводовладельцев в необходимости найти деньги для реализации этого плана. Постепенно проблемы были решены, и строительство земской больницы в Нижнетагильском заводском посёлке началось. Для лечебного учреждения было выбрано место в конце улицы Напольной, переименованной в советское время в улицу Кузнецкого. 29 ноября 1884 года больница была торжественно открыта в присутствии уездного земского начальства.

Пётр Васильевич Кузнецкий и медперсонал земской больницы (фото неизв. авт., 1904 г. / общ. достояние)

Земская больница состояла из трёх двухэтажных корпусов из красного кирпича, церкви и прозекторской (больничного морга). Больничный городок был окружён садом, аккуратным штакетником, а входы в корпуса были отделаны серым тагильским мрамором. В корпусах больницы находились терапевтические, хирургические и родильные палаты, аптека, баня и прачечная. Каждый корпус имел по 50 койко-мест для больных. Сам Пётр Васильевич Кузнецкий активно практиковал в новой больнице, внедряя передовые методики и технологии при лечении больных. Он первый в мире ввёл в операционный процесс спирт как антисептическое средство, стал применять герметичную гипсовую повязку с камфорным спиртом и одним из первых начал делать полостные операции. Свой метод антисептики он широко использовал во время русско-турецкой войны 1877–1878 годов, когда возглавил Нижнетагильский госпиталь Верхотурского комитета помощи раненым, развёрнутый в те годы вблизи Одессы. Во время русско-японской войны доктор Кузнецкий организовал в Тагиле лазарет для раненых.

Земская больница Нижнетагильского земского врачебного участка (фото неизв. авт., 1911 г. / общ. достояние) Земская больница Нижнетагильского земского врачебного участка (фото неизв. авт., 1911 г. / общ. достояние) Пётр Васильевич Кузнецкий (фото Е. Шестакова, 1904 г. / общ. достояние)

В 1926 году в Нижнем Тагиле началась реорганизация учреждений здравоохранения и земская больница была переименована в 3-ю Советскую. Тогда же в планах развития города появились и первые проекты по расширению больницы. По планам депутатов Нижнетагильского совета, к 1940 году 3-я Советская должна была стать крупнейшей больницей в городе с большой поликлиникой и стационаром на три тысячи мест. Уже в первой половине 1930-х годов больница увеличила количество койко-мест, получила новое оборудование, сумела сохранить старых специалистов и подготовить новых. Большую помощь в этом оказывали предприятия Выи — Высокогорский механический завод и Высокогорское рудоуправление, взявшие шефство над учреждениями здравоохранения района. Несколько лет подряд 3-я Советская больница признавалась лучшим лечебным учреждением области.

В годы Великой Отечественной войны в больнице было размещено терапевтическое отделение хирургического эвакогоспиталя № 2550, специализировавшегося на одном из самых сложных видов военных ранений — огнестрельных переломах бедра и длинных трубчатых костей. Для госпиталя в больнице выделили один из корпусов. В конце 1950-х годов Минздрав СССР начал активно продвигать новую концепцию медицинского обслуживания — укрупнение и специализацию лечебных учреждений. В 1950-х и 1960-х годах 3-я горбольница была структурно объединена с медсанчастями предприятий района, став по факту самым крупным лечебным учреждением в городе, оснащённым новейшей медицинской аппаратурой того времени.

3-я Советская больница (фото: А. Ф. Кожевников, 1960 г., из архивов А. Хлопотова)

Надо сказать, что в начале 1960-х годов три здания больничного городка, построенные в XIX веке, были дважды «номинированы» на присвоение им статуса историко-архитектурного памятника. И оба раза здания вычёркивали из списков по причинам скорее идеологическим. В те годы имя выдающегося хирурга всеми правдами и неправдами пытались предать забвению — ведь сам Пётр Васильевич был сыном священника, а его сын, тоже прекрасный хирург и учёный Дмитрий Петрович Кузнецкий в годы Гражданской войны лечил раненых белогвардейцев в Томске.

В 1978 году в городе заговорили о том, что бывшая земская больница скоро будет закрыта, так как расширяющаяся зона обрушения шахты «Магнетитовая» вскоре может представлять опасность для жизни больных и медперсонала. И вскоре началась поэтапный перевод служб и отделений больницы в другие здания.

В 1986 году больничный городок был выселен. Оставшись бесхозными, корпуса начали разрушаться. Во многом этому способствовали и сами тагильчане. К 2016 году от некогда лучшего в городе больничного комплекса остались одни руины, поросшие подлеском.

Руины бывшей земской больницы Нижнего Тагила (фото: А. Хлопотов, 2016 г. / фрагмент ориг. изображения / с разрешения автора) Руины бывшей земской больницы Нижнего Тагила (фото: А. Хлопотов, 2016 г. / фрагмент ориг. изображения / с разрешения автора) Руины бывшей земской больницы Нижнего Тагила (фото: А. Хлопотов, 2016 г. / фрагмент ориг. изображения / с разрешения автора) Руины бывшей земской больницы Нижнего Тагила (фото: А. Хлопотов, 2016 г. / фрагмент ориг. изображения / с разрешения автора) Руины бывшей земской больницы Нижнего Тагила (фото: А. Хлопотов, 2016 г. / фрагмент ориг. изображения / с разрешения автора) Руины бывшей земской больницы Нижнего Тагила (фото: А. Хлопотов, 2016 г. / фрагмент ориг. изображения / с разрешения автора) Руины бывшей земской больницы Нижнего Тагила (фото: А. Хлопотов, 2016 г. / фрагмент ориг. изображения / с разрешения автора) Руины бывшей земской больницы Нижнего Тагила (фото: А. Хлопотов, 2016 г. / фрагмент ориг. изображения / с разрешения автора) Руины бывшей земской больницы Нижнего Тагила (фото: А. Хлопотов, 2016 г. / фрагмент ориг. изображения / с разрешения автора) Руины бывшей земской больницы Нижнего Тагила (фото: А. Хлопотов, 2016 г. / фрагмент ориг. изображения / с разрешения автора)

