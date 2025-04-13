Государственный коммерческий банк в России был создан по предложению Николая Демидова, которое царь Александр I посчитал «крайне интересным»

Взаимоотношения российской власти и Демидовых зачастую оставляли желать лучшего. Во времена царствования Петра I в Сенате разбирали тяжбу между Никитой Демидовичем Демидовым и Василием Никитичем Татищевым. Сенат, как мог, пытался примирить спорщиков. Однако явившийся на слушания самодержец, узнав, что «тулянин хулил облыжно» главного горного командира, волевым решением признал Никиту виновным и обложил его диким по тем временам штрафом: пять тысяч серебром лично Татищеву «за позор» и 30 тысяч рублей железом и припасами в казну, «чтобы впредь неповадно было бесчестить государева человека». Несколько раз оказывался под следствием сын Никиты — Акинфий, у которого фавориты Анны Иоанновны пытались отнять ряд заводов и соляных варниц. Натянутыми были отношения с царями и у Павла Николаевича Демидова, а его младший брат Анатолий неоднократно находился в розыске по подозрению в связях с масонами.

Тем не менее, были в истории этих взаимоотношений и моменты, когда Демидовы и власть конструктивно сотрудничали, и, более того, русские цари следовали советам Демидовых. К этим моментам можно отнести и появление в Екатеринбурге отделения Государственного банка. Надо сказать, что до этого события деньги для бизнеса уральские купцы и заводчики могли брать только у ростовщиков под грабительские проценты.

Екатеринбургское отделение Государственного банка (фото В. Метенкова, 1905-1910 гг. / общ. достояние)

В 1810 Николай Никитич Демидов, получив большой заказ от казны на поставку железа и меди для нужд военного ведомства, пожаловался царю на невозможность одолжить на местах денег у казны под залог продукции заводов или же других активов. Существовавшие в то время Учётные конторы Ассигнационного банка такими операциями не занимались и были ограничены в финансах. В качестве примера Николай Никитич привёл Гамбургский и Амстердамский банки, устройство которых подробно изложил на бумаге. Царь ознакомился с описанием Гамбургского банка и «нашёл предложение господина Демидова крайне интересным». Более того, Александр Павлович пообещал подумать над устройством такого банка в России. Но вернуться к вопросу самодержец смог только после окончания войны с Францией. Министерству финансов было дано поручение «проработать» вопрос, и в 1816 году министр финансов Гурьев представил царю доклад, в котором обозначил направления деятельности будущего банка: хранение вкладов в любой валюте, а также в слитках драгметаллов; переводы денежных вкладов, учёт векселей, ссуды под залог товаров и приём вкладов с начислением процентов.

(коллаж портретов художников XIX в. / общ. достояние)

Управляющим Государственным коммерческим банком был назначен Александр Иванович Рибопьер. Банк начал свою работу с клиентами 2 января 1818 года, и 7 января петербургское отделение банка приняло первое письменное долговое обязательство на пять тысяч рублей от купца Солодовникова. На посту управляющего банком Рибопьер развил бурную деятельность, результатом которой стало открытые отделений Государственного коммерческого банка в Москве. Одессе, Астрахани, Риге и Нижнем Новгороде. Однако на Урале отделение банка так и не было создано, несмотря на неоднократные ходатайства со стороны делового сообщества Екатеринбурга и Горного округа.

Вторую попытку убедить власти открыть отделение Государственного банка в Екатеринбурге предпринял Павел Николаевич Демидов. Во время личной встречи с царём Николаем I он даже пообещал взять на себя все расходы, связанные со строительством здания для отделения банка. Николай Павлович передал просьбу Демидова министру финансов Егору Францевичу Канкрину и попросил «принять участие» в разрешении вопроса. Однако Канкрин, невзлюбивший Павла Демидова ещё с тех времён, когда тот занимал пост губернатора Курска, не спешил выполнять поручение государя. Дело сдвинулось с мёртвой точки лишь в 1844 году, когда министром финансов был назначен Фёдор Павлович Вронченко. Одним из тех, кто всячески способствовал появлению в Екатеринбурге отделения Государственного коммерческого банка, был Владимир Андреевич Глинка — главный начальник горных заводов Урала.

В советское время отношение к этому историческому персонажу было весьма негативным из-за того, что генерал от артиллерии Глинка «оказался предателем декабристов, покинув в самый ответственный момент “Союз благоденствия”». На самом же деле Владимир Андреевич никого не предавал, а вышел из тайной организации в день её роспуска вместе с прочими членами. Просто, в отличие от других декабристов, он не вошёл ни в Северное, ни в Южное тайное общество и в событиях на Сенатской площади участия не принимал.

В январе 1847 года во исполнение указов императора Николая I и Правительствующего Сената в столице Среднего Урала «для содействия частным горным заводам хребта Уральского к выгоднейшему сбыту их произведений и для облегчения денежных оборотов Ирбитской ярмарки» была, наконец, открыта контора Государственного коммерческого банка. Событие это «вызвало необычайное оживление и неподдельный интерес» в деловых кругах Екатеринбурга. Купцы, заводовладельцы, арендаторы заводов и рудников надеялись на то, что теперь положение в области банковского кредитования улучшится. Однако эти мечты стали сбываться далеко не сразу. Поначалу проценты по кредитам были довольно высокими, и брать кредиты могли только такие крупные предприниматели, как Строгановы или Демидовы.

Контора Государственного коммерческого банка расположилась в двухэтажном каменном здании, выстроенном годом ранее по заказу Горного ведомства на участке № 6 по Главному проспекту (ныне проспект Ленина). До сих пор доподлинно неизвестно, строился ли этот особняк специально под банковскую контору или его передача Минфину была инициативой главного горного командира Глинки. Известно лишь, что здание было спроектировано архитектором Екатеринбургского горного округа и Уральского горного правления Михаилом Павловичем Малаховым, и годы его постройки: первая половина 30-х — середина 40-х годов XIX века. В состав усадьбы входили дом, флигель и надворные постройки. Здание и поныне стоит на том же месте (проспект Ленина, дом 6а) и в настоящее время является ОКН (объектом культурного наследия) регионального значения.

В годы правления императора Александра II была проведена реформа банковской системы, в ходе которой все конторы упразднённого Коммерческого банка были преобразованы в отделения Госбанка, существенно увеличены активы региональных представительств, снижены процентные ставки и изменён подход к привлечению и выдаче средств. Екатеринбургское отделение не стало исключением и с каждым годом всё больше обрастало клиентурой. Доступные кредиты стали привлекать не только крупных предпринимателей, но также местных купцов и кустарей «средней руки».

Следующий этап развития отделения Госбанка в Екатеринбурге был связан с именем Андрея Ивановича Кожевникова. Выходец из мещанской семьи, он после окончания в 1875 году Петербургского университета поступил на службу в Государственный банк. Последовательно пройдя нижние ступени должностной иерархии, в 1884 году получил пост инспектора и стал курировать отделения банка в Сибири и на Урале, в том числе и в Екатеринбурге. В марте 1889 года Кожевников был назначен главой Екатеринбургского отделения. Кроме своих непосредственных обязанностей, Андрей Иванович принимал активное участие в общественной жизни города. Он стал одним из инициаторов создания екатеринбургского «Дома трудолюбия» и общественной публичной библиотеки, известной в наши дни как библиотека имени В. Г. Белинского. Кроме того, благодаря его усилиям контора Госбанка в Екатеринбурге получила второе здание.

Для его строительства Кожевников привлёк целый ряд известных уральских предпринимателей «на добровольной безвозмездной основе» посулив за помощь льготы в обслуживании счетов и выделении кредитов. Принял участие в этом строительстве и Елим Павлович Демидов. Так, на новом здании конторы Госбанка появились кованые изделия Нижнетагильского завода: решётки ограды и балкона, ворота, а внутри — лестницы и декоративные элементы.

Новое здание сразу вызвало восхищение у многочисленных клиентов банка, которые отмечали убранство коридоров и комнат и сокращение времени обслуживания до 15–20 минут. Только за первый год после открытия нового здания клиентура екатеринбургской конторы Государственного банка выросла почти на треть.

Это здание тоже сохранилось до наших дней (нынешний адрес: проспект Ленина, дом 6б) и так же, как и соседнее, включено в реестр объектов культурного наследия регионального значения. В настоящее время его занимает областной военкомат.