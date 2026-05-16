Лая — от металлургического завода к агрокомплексу

С топонимом Лая связано сразу несколько населённых пунктов, находящихся недалеко от Нижнего Тагила, и все они объединены с нашим городом одной историей. Началось всё в XVIII веке, когда демидовские кержаки-рудознатцы из Армашевской слободы нашли на берегах полноводной и бурной в те времена реки Лаи несколько больших «гнёзд» бурого железняка. По одной из легенд, сам основатель «железной империи» Никита Демидович Антюфеев (будущий Демидов) в 1719 году побывал в этих местах и наметил «угожее» место для строительства завода. Место привлекло заводчика не только наличием руды и близостью воды, но и тем, что неподалёку проживало несколько старообрядческих семей, знавших толк как в плавке металла, так и в кузнечном деле. Правда, староверы числились беглыми, но будущих Демидовых это не смутило.

Реализовывать планы по постройке на реке Лае завода начал Акинфий Никитич. В 1721 году он подал в Берг-коллегию заявку на строительство здесь «подливного» завода. Но рассмотрение заявки было приостановлено из-за конфликта между Никитой Демидовым и «главным горным командиром» Урала Василием Татищевым. Отсутствие разрешения не состановило Акинфия. Известно, что в 1722 году Лайский завод уже начал строиться, а в 1723 году выдал первый металл. На запрос Берг-коллегии Акинфий ответил, что действовал на основании царского указа от 8 марта 1702 года, позволяющего Демидовым строить на Урале новые заводы. Пока в Берг-коллегии разбирались, что это — демидовская наглость или юридическая коллизия, — Акинфий Никитич разместил на Лайском заводе первый заказ от военно-морского ведомства. Узнав об этом, Берг-коллегия перестала донимать заводчиков допросами, и задним числом оформила разрешение на постройку завода.

Завод изначально планировался для передела нижнетагильского чугуна в сортовое железо, хотя местные бурые железняки тоже шли в дело: их плавили в небольшой домне, а из полученного чугуна выделывали гвозди, посуду и сельскохозяйственный инвентарь.

Лайский завод (фото неизв. автора, до 1905 г. / фрагмент ориг. изображения / общ. достояние)

В 1742 году в полутора километрах от Лайского завода Акинфий Демидов построил ещё один завод, получивший название Верхний Лайский. Он тоже строился в обход Берг-коллегии, а государевым ревизорам Акинфий объяснил, что строит не завод, а всего лишь «вспомогательную фабрику» для уже действующего предприятия. Для работ на Верхнем заводе Демидовы переселили на берега Лаи 40 семей из Заречной части Выйского завода. Через несколько лет рабочие посёлки двух заводов разрослись так, что уже представляли собой один населённый пункт — село Лая, которое местные жители стали называть Большой Лаей. В четырёх верстах от Большой Лаи находилось поселение староверов-углежогов, основанное, по некоторым данным, ещё в 1684 году, которое стали именовать Малой Лаей. Оба завода на реке Лае проработали до начала ХХ столетия и были остановлены в разгар экономического кризиса 1902–1905 годов. Оборудование перевезли в Нижний Тагил, а заводские помещения стали сдавать в аренду.

Закрытие заводов не стало катастрофой для жителей обеих Лай. В сёлах с середины 60-х годов XIX века развивались кустарные промыслы. Жители занимались пошивом верхней зимней одежды, шапок, валяли валенки, выделывали кожи, шили традиционную одежду для повседневной носки, ремонтировали повозки и телеги, ковали лошадей. После того, как на речках Лайка и Бандейка нашли золото, часть жителей переквалифицировалась в старатели, пополняя артели золотоискателей целыми семьями. В то же время рост цен на древесный уголь вернул на лесные делянки артели углежогов.

Село Малая Лая (фото Вяч. Бухарова, 2022 г. / CC BY-SA 4.0 / фрагмент ориг. изображения)

После окончания Гражданской войны на Урале, в 1920 году Большая и Малая Лаи вошли в состав Нижнетагильского уезда, а с 1923 года в состав Нижнетагильского района, став фактически пригородом Нижнего Тагила. Был образован Лайский сельсовет, в котором числилось 3657 жителей. Советы решили не возрождать промышленность в Лае, и в 1929 году здесь был создан колхоз «Новый быт». Но с сельским хозяйством на территории Лайского сельсовета не задалось: выращивать удавалось только зернобобовые культуры на силос и турнепс, который шёл на корм свиньям. Колхоз преобразовали в совхоз, дав ему новое имя «Лайский», открыли МТС (моторно-тракторную станцию) и ввели в состав совхоза несколько местных артелей.

В 1952 году в Лае была создана Тагильская геологоразведочная экспедиция. Геологи вели разведку недр на севере Свердловской области, попутно помогая картографам собирать нужные данные. Экспедиция дала работу трём сотням местных жителей, но в 1962 году переехала в Нижний Тагил.

Село Большая Лая (фото Геннадия Инишева / фрагмент ориг. изображения)

Иногда в разговорах людей старшего возраста можно услышать название села Новая Лая, но ни на одной карте такого населённого пункта нет. В общем-то, его никогда и не было, но, тем не менее, оно существует, просто под другим названием. История его началась в 1960 году, когда правительство Свердловской области добилось в Совете Министров РСФСР финансирования строительства животноводческого комплекса для «регулярного снабжения мясом населения городов Нижний Тагил, Невьянск, Кушва, Верхняя Тура и районов, прилегающих к ним». Место для строительства выбрали близ села Лая на правом берегу одноимённой реки. В газетах сразу же начали публиковать объявления «о начале оргнабора на строительство Ново-Лайского животноводческого комплекса и образцово-показательного экспериментального посёлка». Название «Ново-Лайский» придумали в редакции «Уральского Рабочего», хотя официального названия ни у предприятия, ни у посёлка ещё не было. И с лёгкой руки первых строителей это место стали называть Новой Лаей. Топоним просуществовал три года, до тех пор, пока Свердловский облисполком не объявил официальное название строящихся свинооткормочного комплекса и посёлка – Горноуральский. Ещё через пару лет строительство было объявлено областной ударной комсомольско-молодёжной стройкой, и в газетных статьях и объявлениях замелькало официальное название. О Новой Лае быстро забыли, а в 1977 году, когда предприятие вышло на расчётный уровень, решением Свердловского облисполкома № 666 посёлок Горноуральский и железнодорожная станция Лая были выведены из состава Лайского сельсовета и образовали новый Горноуральский поселковый Совет.

В Горноуральск потянулись корреспонденты областных и центральных газет освещать работу нового животноводческого комплекса и знакомить читателей с современным, не похожим на другие сельские населённые пункты, рабочим посёлком. В состав комплекса входили 19 свинарников, 5 кормоприготовительных цехов; административно-бытовые помещения, транспортный цех, участок водоснабжения, система очистных сооружений, большая современная котельная. Широко использовались новейшие технологии, в том числе механизация и автоматизация производства. В 1974 году началось строительство комбикормового завода, который был сдан в эксплуатацию всего год спустя. Комплекс стал одним из 36 подобных предприятий, существовавших в 70-е годы в СССР.

Цехи Горноуральского совхоза (фото неизв. автора, 1990 г. / фрагмент ориг. изображения)

Рабочий посёлок Горноуральского животноводческого комплекса был построен по весьма необычной схеме. В посёлке, застроенном современными двух- и трёхэтажными домами, не было названий улиц: только номера домов. Всего было построено 48 жилых многоквартирных домов, в которых проживало около 4000 человек.

Вид Горноуральского посёлка (фото неизв. автора, 1990 г. / фрагмент ориг. изображения)

В посёлке также были построены две школы, два детских комбината (ясли и детский сад), два стадиона, пожарная часть, районная поликлиника, здание поселкового совета и Дом культуры. В начале 80-х годов с принятием продовольственной программы СССР совхоз «Горноуральский» был преобразован в агропромышленный комплекс.

Вид Горноуральского посёлка (фото неизв. автора, 1980-е гг. / фрагмент ориг. изображения)

Д. Г. Кужильный для АН «Между строк».

По материалам:

— сетевых ресурсов ПГТ Горноуральский и порталов «Ураловед» и «Тагил-пресс», 2016-2021 гг.