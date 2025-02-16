Улица Красногвардейская. Часть 6

Главной достопримечательностью улицы Красногвардейской, конечно, является Демидовская дача — усадьба, появившаяся здесь в первой половине XIX века. Возвёл и обустроил её выдающийся механик и управляющий тагильскими заводами по технической части Фотий Ильич Швецов, проработавший на Демидовых 38 лет.

(фото Сергея Алексеева / с разрешения автора)

Принято считать, что сама усадьба была построена между 1844 и 1847 годами, но ещё раньше место, где она появилась, было названо именем женщины, о которой тагильчане знали очень немного, и сведения эти были не совсем точны.

Промозглым ноябрьским вечером 1840 года на Нижнетагильский завод из Петербурга прибыл приказчик для разных поручений Петербургской домашней конторы господ Демидовых со срочным известием: «Их Светлость Анатолий Николаевич Демидов, князь Сан-Донато, 1840 года ноября месяца 1-го дня изволили сочетаться браком с девицей Матильдой Бонапарт». В письме управляющему тагильскими заводами Анатолий Николаевич просил «застолбить для него место тихое, вдали от шума и чужих глаз, для постройки впоследствии на оном охотничьего домика со звериным заказником и выходом к воде». Управляющий сразу же озаботился свалившимся на его голову заданием, и вскоре на рукописном плане завода появилась территория, обозначенная как «Матильдово предместье».

Территория состояла из двух частей: собственно предместья, расположенного в липовой рощице между Невьянским трактом и берегом заводского пруда (1), и обширного «заказника» по другую сторону тракта (2). Выполнив распоряжение хозяина, управляющий написал ему об этом в Париж, попутно доложив, что предместье названо именем его молодой супруги.

Территория Матильдова предместья на плане 1843 г. (фото с оригинала 1843 г. / общ. достояние)

Но прошло два года, и на Урал стали приходить известия о том, что князь Сан-Донато разводится с женой. Причиной развода людская молва называла неверность племянницы Наполеона. Почти год заводские приказчики пребывали в неведении, довольствуясь слухами. Якобы Анатолий Демидов уличил жену в неверности прямо во время светского приёма и выпорол её плетью на глазах у всех гостей, после чего Матильда сбежала с любовником, прихватив из дома Анатолия драгоценности на полмиллиона франков.

Наконец из Флоренции пришла «эстафета» от заводовладельца, в которой он сообщал о разводе с женой и просил «предать забвению имя Матильды во всех уральских владениях». А в следующем письме на завод Анатолий Николаевич предложил «Матильдово предместье» в дар управляющему технической частью Фотию Ильичу Швецову. В письме Анатоль писал, что Фотий Ильич должен «не одними манерами и платьем, но и домом своим соответствовать посту управляющего». В этом Демидов был прав: Швецов жил в скромной избе-пятистенке близ Меднорудянского рудника.

Вообще, отношения между Анатолием Демидовым и Фотием Швецовым были приятельскими ещё со времён учёбы в Горной школе города Меца. Тогда Николай Никитич Демидов приказал Фотию Ильичу присматривать за Анатолием и еженедельно письменно докладывать о поведении сына и его успеваемости. Швецов был старше Анатолия, опытнее, и юный заводчик быстро проникся к нему доверием. Фотий Ильич помогал Анатолию в учёбе и покрывал его «малые шалости»: игру на бильярде, вечеринки с другими студентами, ухаживания за девицами. Анатолий полностью доверял своему старшему другу и впоследствии поддерживал все его идеи, будь то внедрение на заводах паровых машин или продвижение по службе талантливых крепостных.

Швецов принял дар Анатолия, и вскоре на территории «Матильдова предместья» развернулась большая стройка. В течение полутора лет здесь появился двухэтажный дом с мезонином и два флигеля, которые служили Фотию Ильичу хранилищами для его коллекций руд и минералов. Вся территория усадьбы утопала в цветах. Были построены отапливаемые оранжереи, где Швецов выращивал диковинные для наших мест растения, овощи и фрукты. Так же на берегу был устроен небольшой прудок, в котором Фотий Ильич разводил рыбу. Немного позднее появились бассейн для купания, причал и большой парк с выложенными камнем дорожками. Одна из дорожек вела далеко за территорию усадьбы, на верфь, где Швецов строил паровые машины и испытывал их на речных судах. Позднее это место получит название Корабельный мыс.

Фотий Ильич прожил в этом доме недолго. В 1850 году он оставил службу у Демидовых и уехал в Сибирь, где попытался вернуть к жизни заброшенный казённый Каменский завод. Кроме того, он открыл в Томске «фирму» по производству паровых машин и установке их на речные суда. Для этого он взял в заводской кассе ссуду в размере 5 000 рублей серебром. Однако вскоре в его жизни началась полоса неудач. Каменский завод остался без сырья: все рудные месторождения, приписанные к нему, оказались истощёнными. Завод пришлось вернуть в казну. Неважно шли дела и в Томске. В 1855 году Швецов решил вернуться в Нижний Тагил, но в дороге он заболел пневмонией и умер.

Усадьба перешла в собственность Демидовых в счёт долга Фотия Ильича перед заводами. Во второй половине XIX века и начале ХХ столетия усадьба выполняет функцию дачи и гостевого дома. В ней останавливались и жили приглашённые на заводы специалисты, а иногда и сами Демидовы во время своих нечастых визитов на Урал. Тогда-то и закрепилось за усадьбой новое название — Демидовская дача.

Пароход у причала Демидовской дачи (фото неизв. автора, 1885 г. / общ. достояние)

В 1917 году усадьбу занял отряд красногвардейцев-железнодорожников. И после окончания Гражданской войны на Урале усадьба была передана в ведение Нижнетагильского отделения железной дороги. Здесь разместились комитет комсомола, партком и спортивная база. В годы Великой Отечественной войны сюда переехали ясли, детский сад и пионерский лагерь для детей железнодорожников. В 1950-х годах территория бывшего «Матильдова предместья» была отдана под санаторий дневного пребывания, а затем здесь обустроили Парк культуры.

Здания усадьбы не раз перестраивались и к началу 2000 годов сильно обветшали. В 2008 году Свердловская железная дорога передала усадьбу на баланс города. Городские власти выставили её на продажу по программе приватизации, но желающих купить не нашлось.

(фото Ильи Колесова / с разрешения автора)

А осенью 2012 года, когда уже никто не верил, что усадьбу можно спасти, администрация города заявила, что Демидовская дача будет подвергнута «глубокой реставрации», после которой в усадьбе будет открыт музей. Весной 2013 года начались восстановительные работы, и уже в сентябре реставрация Демидовской дачи была завершена. Весной следующего года в усадьбе заработал филиал Нижнетагильского музея-заповедника.