Городскому Дворцу молодёжи — 55 лет

В 1957 году группа рабочих и ИТР треста «Тагилстрой» обратилась к депутатам городского совета от Тагилстроевского района с просьбой построить в городе Дворец культуры для работников строительных организаций треста. Просьбу оформили в виде наказа избирателей, и началась подготовка к строительству. Архитектурное бюро разработало проект, который 2 марта 1959 года прошёл процедуру согласования в Госстрое СССР. Проект предусматривал зрительный зал на 606 мест, малый зал на 138 мест и лекционный зал, вмещавший 172 человека. В просторном фойе второго этажа должны были разместиться два буфета. Полезная площадь здания составляла 4594,7 кв. м. Так же будущему дворцу была отведена территория в 3900 кв. м перед зданием и столько же за зданием. Площадь перед дворцом должна была служить для проведения массовых мероприятий на открытом воздухе, а на территории за дворцом планировали разбить парк. Закончить строительство здания и благоустройство территории планировали к 20-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Однако, прошедший согласование проект ещё не доехал до Нижнего Тагила, а планы уже начали меняться. Сначала приняли решение дополнить проект спортзалом и галереей, а также изменили концепцию площади перед дворцом, решив дополнить её зоной отдыха и фонтаном. Затем строительство дворца культуры и вовсе решили отложить из-за острой нехватки рабочих рук: трест был занят выполнением срочных работ на НТМК, открыл в Качканаре своё отделение «Рудстрой», начал строить Анатольский ГОК в посёлке Новый Асбест, жилые дома серии 1-439 из новых стройматериалов и первые 9-этажные дома в Нижнем Тагиле. Только 11 декабря 1967 года строители приступили к возведению дворца культуры на пересечении улиц Пархоменко и Циолковского.

Строительство велось ударными темпами, и все работы выполнялись качественно. В акте приёмки здания, который был подписан 14 апреля 1970 года, почти все параметры были отмечены оценкой «отлично». 15 апреля состоялся торжественный митинг перед дворцом и концерт художественной самодеятельности для строителей в большом зрительном зале. 18 апреля во Дворце культуры «Строитель» прошли первые занятия кружков, секций и творческих коллективов.

В 1989 году на площади перед дворцом был открыт памятник тагильчанам-строителям, ушедшим на фронт во время Великой Отечественной войны. А в феврале 1991 года трест «Тагилстрой» передал здание на баланс городского отдела культуры, и вскоре в нём начал работу Городской Дворец молодёжи.

Дмитрий Кужильный