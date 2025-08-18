Чья была гора Высокая?

А вы знали, что гора Высокая с её запасами высококачественной железной руды принадлежала не только Демидовым?

Всем известно, что гора Высокая была сердцем демидовской «железной империи». Благодаря её содержимому шесть поколений Демидовых наращивали капиталы, обеспечивая своё будущее и будущее своих детей и внуков. Запасы руды в ней казались неисчерпаемыми. К началу XX века из недр горы Высокой было добыто более 350 млн пудов железной руды, а оставшиеся запасы тогда оценивались специалистами в 500-600 млн пудов. Каждый год добыча руды на Высокогорском месторождении втрое превышала добычу на крупнейшем на Урале казённом Гороблагодатском месторождении. Но мало кто знает, что высокогорской рудой пользовались не только Демидовы.

В первой половине XVIII века демидовское хозяйство развивалось как единое владение Никиты Демидовича (ещё Антюфеева), а после его смерти в 1725 году — старшего сына Акинфия Никитича, уже Демидова. На руде горы Высокой работали не только Нижнетагильский и Выйский заводы, но и другие демидовские предприятия — Невьянский, Ревдинский и Уткинский заводы. Когда в 1745 году Акинфий Никитич умер, был произведён раздел единого хозяйства между тремя сыновьями — Прокофием, Григорием и Никитой. Высокогорский рудник, считавшийся общим источником сырья, тогда тоже поделили. Наилучшая южная и юго-западная часть досталась Тагильским заводам Никиты Акинфиевича, западный и юго-восточный склоны горы, а также часть восточной стороны были закреплены за Невьянскими заводами Прокофия Демидова, а хозяин Ревдинской группы заводов Григорий Демидов получил контроль над северной и северо-восточной частью горы Высокой.

Прошло 20 лет, и в 1765 году, после смерти Григория Демидова, его долю Высокогорского рудника поделили между собой его сыновья — Павел и Александр (третий сын — Пётр — заводами решил не заниматься и уступил свою долю наследства братьям). Через четыре года, в 1769 году, Прокофий Демидов продал Невьянские заводы Савве Яковлевичу Яковлеву (Собакину), и вместе с заводами новому владельцу отошла и приписанная к ним часть Высокогорского рудника. После женитьбы Николая Никитича Демидова на Елизавете Строгановой часть «тагильского» участка горы Высокой по брачному договору стала принадлежать Елизавете Александровне, а после её смерти в 1818 году перешла её брату — Григорию. Позднее Строганов купил половину участка рудника, принадлежавшего сыновьям Григория Акинфиевича Демидова. Вторую половину в 1873 году купил золотопромышленник Григорий Маркиянович Пермикин, который через 25 лет продал её известному столичному предпринимателю Александру Николаевичу Ратькову-Рожнову. После того, как в 1898 году была произведена доразведка недр горы Высокой, оказалось, что купленный Ратьковым-Рожновым участок содержит гораздо больше руды, чем считалось ранее. Демидовы предложили владельцу уступить участок и, кроме денег, посулили ему пост директора Главного правления всех демидовских заводов в Санкт-Петербурге. В 1900 году Ратьков-Рожнов принял предложение, и принадлежавшая ему часть Высокогорского рудника вернулась к Демидовым.

В 1907-1909 гг., после образования Акционерного общества Невьянских горных и механических заводов и Товарищества Алапаевских горных заводов, часть Высокогорского рудника, которая принадлежала наследникам Саввы Яковлева, перешла в собственность Сибирского, Русско-Азиатского и Азовско-Донского коммерческих банков. Банки попытались перепродать эту часть Высокогорского рудника, но желающих не оказалось. В мае 1917 года было создано Акционерное общество Нижнетагильских и Луньевских горных и механических заводов наследников П. П. Демидова, князя Сан-Донато, основная доля акций которого принадлежала Русскому для внешней торговли банку, вице-президентом которого являлся Анатолий Павлович Демидов. Высокогорский железный рудник активно распродавался по частям российским и зарубежным предпринимателям, но приступить к его разработке новые владельцы не успели — в октябре 1917-го грянула революция, и в феврале 1918 года рудник был национализирован.