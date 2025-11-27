В полиции рассказали подробности задержания банды лжеюристов в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области рассказали детали мошеннической схемы, которой пользовалась банда лжеюристов, обманувшая более 35 человек.

Напомним, на прошлой неделе сотрудники полиции в Нижнем Тагиле задержали шестерых ранее не судимых свердловчан в возрасте от 20 до 35 лет. Их подозревают в совершении серии мошенничеств, квалифицируемых по ч. 2 и 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

«По данным предварительного расследования, организатор схемы представлялся руководителем компании, якобы оказывавшей юридические услуги в сфере кредитования. Он убеждал граждан оформить кредит, а затем передать полученные средства ему, обещая не только полностью погасить задолженность перед банком, но и выплачивать заёмщику 10% от суммы кредита каждый месяц, вплоть до погашения долга перед кредитным учреждением», — отмечают в МВД.

Суммарный ущерб для потерпевших составляет более 10 миллионов рублей, а индивидуальные суммы похищенного — до 1 миллиона.

«Вместе с организатором задержаны пятеро его сообщников. Как полагает следствие, они участвовали в оформлении кредитов на своё имя – а впоследствии и на имя иных доверчивых граждан, оставляя себе в качестве вознаграждения около 10% от полученных таким образом средств. Для пятерых обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Один находится под подпиской о невыезде», — заявили в полиции.

При этом ни один из задержанных свою вину не признаёт, утверждая, что всего лишь оказывал «консультационные услуги».

«По сути, схема представляла собой вариацию старой доброй финансовой пирамиды: чтобы не потерять то, что отдал сам, можешь привлечь других таких же. Искать новых участников до бесконечности невозможно, и рано или поздно пирамида рушится. В этот раз за организаторами пришли быстро, поэтому потерпевших оказалось немного», — поясняют правоохранители.

Сотрудники полиции просят граждан, которые могли пострадать от действий указанных лиц, обратиться с заявлениями в ближайший отдел полиции либо лично в дежурную часть МУ МВД России «Нижнетагильское» по адресу: ул. Островского, 7, или по телефону 102.