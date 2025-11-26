Полиция Нижнего Тагила задержала банду юристов-мошенников

В Нижнем Тагиле полиция задержала шестерых жителей Свердловской области, подозреваемых в мошенничестве. По версии следствия, молодые люди под предлогом оказания юридических услуг обманывали граждан и похищали их деньги.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности подозреваемых и задержали их. Следователи выясняют все обстоятельства преступлений и устанавливают других возможных жертв.

Людям, пострадавшим от их действий, правоохранители просят обратиться с заявлениями в отделы полиции по месту жительства или в дежурную часть МУ МВД России «Нижнетагильское», по адресу: улица Островского, 7. Также можно позвонить по номеру 102. В настоящее время с подозреваемыми проводятся следственные действия.