Демидовы и Строгановы — Николай и Елизавета. Часть 2

В самом начале января 1800 года в семью Николая и Елизаветы Демидовых пришла беда. Сильно простудилась дочь Александра. Николай Никитич собрал лучших врачей Санкт-Петербурга, но выписанные ими лекарства не помогали. Девочке становилось всё хуже и хуже, и 16 января она умерла. Её похоронили на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры. 29 июня того же года внезапно умер младший сын Николая и Елизаветы — Николай. Убитая горем Лиза дважды пыталась покончить с собой, но благодаря старшему брату осталась жива. Тогда Николай Никитич решил уехать с женой и сыном Павлом во Францию. В Париже он купил просторный особняк и открыл в нём аристократический салон, который вскоре стал популярным у русской знати, живущей во Франции. Одними из первых иностранцев — завсегдатаев салона — становятся итальянский скульптор Адамо Тадолини и дочь богатого плантатора с острова Мартиника Мари Жозефа Роз Таше́ де ла Пажери́, известная больше как Жозефина де Богарне, жена Наполеона Бонапарта. Фамилия Демидовых в те времена была на слуху в Европе, и Жозефина не могла не познакомиться с хозяйкой нового салона. Жозефина и Елизавета быстро подружились и вместе стали совершать опустошительные набеги на лавки парижских ювелиров, скупая ювелирные украшения десятками.

Адамо Тадолини. «Елизавета Александровна Демидова» (нач. XIX в. / общ. достояние)

Пока жена отходила от стресса, Николай Никитич занялся воплощением своих планов, связанных с производством металла на уральских заводах. В первую очередь он начал внедрять «дистанное» (дистанционное) управление предприятиями. Для более полной картины состояния дел Николай стал требовать от приказчиков введения «седьмичной» (понедельной) отчётности о произведённой продукции, расходе руды, угля и фуража, количестве продукции на складах, отправке чугуна или железа потребителям, числе занятых на работах людей. Поначалу с непривычки приказчики часто путались, но постепенно новая система отчётности прижилась и начала давать положительные результаты. Примерно за год «седьмичная» система была отлажена и работала без сбоев более 70 лет. «Дистанно» решались многие вопросы: строительство жилья для «переведенцев», выделение наделов под огороды и покосы, поиски врачей для заводского «хоспиталя», открытие магазинов и лавок в других городах России, назначение лиц для выполнения рекрутской повинности, повышение или снижение цен на заводскую продукцию, определялось время отправки очередного «железного каравана» и другое.

Другим не менее важным занятием для Николая Никитича стало изучение рынков — внутреннего и внешнего. Во многом благодаря этому он одним из первых в России начал переориентацию своего производства на внутрироссийский рынок. Для этого он создал на своих уральских заводах три гвоздарные и две косные фабрики, открыл свои представительства и магазины в Шадринске и Таганроге, Одессе и Томске, расширил сеть торговых точек в Москве и Санкт-Петербурге.

«Портрет Н. Н. Демидова» (неизв. художник, нач. XIX в. / общ. достояние)

В 1805 году, в свете охлаждения русско-французских отношений, семейство Демидовых оставило Париж и переехало сначала в Италию, а оттуда весной 1806 года — в Россию. Николай Никитич собрался съездить на Урал, чтобы лично отдать распоряжения относительно намеченной ранее реконструкции заводов. Внезапно вместе с мужем засобиралась и Елизавета, заявив, что «должна знать, на что ушло её приданое». Сказано это было, скорее всего, в шутку — Лиза не могла не знать откуда у неё берутся деньги на содержание парижского салона, наряды от известных кутюрье и ювелирные изделия. Но Николай тут же отправил эстафетой нарочного с приказом «привести все заводы в благопристойный вид, скверну со дворов убрать, а увечных и пьяниц выслать на дальние курени и заимки».

В первых числах сентября 1806 года супруги прибыли на Нижнетагильский завод. Приказчики расстарались к приезду заводовладельцев, не только наведя чистоту и порядок, но даже отсыпав доменным шлаком вперемешку с гравием главные улицы посёлка. Удивлению управляющего заводами Михаила Данилова не было предела, когда хозяйка принялась интересоваться бытом работников, вместе с мужем верхом объехала ближайшие деревни и сёла, приписанные к заводу, по «пристанной дороге» ездила на пристань и даже поднялась на Высокую гору, чтобы «взглянуть на её рудник» (по брачному договору Елизавете Александровне отходила часть Высокогорского рудника, управлять которым она тут же доверила брату Григорию). Затем супруги побывали в только что открывшемся Выйском училище, съездили в Бобровку, где хозяину было показано утиное хозяйство, и в Висимо-Утку, где местные жители «челом били господину заводовладельцу о постройке в селе церкви». Вечерами, отправив жену отдыхать, Николай Никитич решал десятки больших и малых вопросов, писал инструкции и указания для служащих. Именно в эту поездку он составил приказ об учреждении в Нижнетагильском заводе «живописного художества училища» и «лакировальной фабрики», составил инструкции о «заведении заводских архивов», о применении штрафов и поощрений и «об отдаче для школьного обучения наиболее смышлёных отроков». Визит длился более двух месяцев. В середине ноября Николай и Елизавета Демидовы отбыли в Москву, а оттуда — в Петербург.

Это был предпоследний визит Николая Никитича на Нижнетагильские заводы. Его жена больше не приезжала на Урал никогда, хотя в письмах к старшей сестре и брату часто вспоминала поездку в Нижний Тагил добрыми словами. До 1813 года Елизавета Александровна жила то в Москве, то в Петербурге, воспитывая сына Павла и родившегося в 1812 году Анатолия. В 1814 году она уехала в Париж, и её аристократический салон вновь распахнул двери для представителей русской и европейской знати.

худ. Д. Морелли «Портрет Елизаветы Демидовой» (1840 г. / общ. достояние)

В 1815 году Николай Никитич Демидов был назначен русским посланником в Великом герцогстве Тосканском и отбыл во Флоренцию. Елизавета с ним не поехала, сославшись на слабое здоровье младшего сына. Вместе с отцом во Флоренцию уехал старший сын Павел. По Парижу поползли слухи о разрыве четы Демидовых и о том, что якобы супруги поделили детей. На самом же деле причиной отъезда Павла было ухудшающееся состояние здоровья отца, и юный Демидов принял решение находиться рядом с родителем. Это была самая долгая разлука Николая и Лизы. И последняя. В марте 1818 года Елизавета Александровна внезапно скончалась. Врачи констатировали остановку сердца во время сна. Её похоронили на парижском кладбище Пер-Лашез.

Николай Никитич пережил свою супругу на 10 лет.

